Mapaches, carpas y cotorras argentinas: la Comunidad de Madrid retira más de 4.000 especies invasoras en un año para proteger sus ecosistemas

La Comunidad de Madrid retiró en 2025 a más de 4.000 animales exóticos invasores del medio natural para proteger la biodiversidad. (Comunidad de Madrid)

Tanto en España como en el resto del mundo, la biodiversidad se enfrenta a un grave problema: la introducción de especies exóticas invasoras. Esta fauna y flora alóctona pueden desplazar a los animales y plantas autóctonos, llegando a provocar incluso extinciones; alterar el equilibrio de los ecosistemas; transmitir enfermedades, y provocar serios daños económicos. Esto último se debe a que pueden arruinar cultivos, afectar especies comerciales o motivar el gasto de millones de euros para su erradicación o control.

La globalización, el aumento de los flujos comerciales y la introducción intencional por parte de los humanos ha impulsado que el número de especies invasoras en gran parte de Europa aumente significativamente. En nuestro país la situación no es diferente.

Serpiente o culebra del maíz, una de las especies exóticas sobre las que la Comunidad de Madrid ha intervenido en 2025. (Mwx/Wikimedia Commons)

En 2025, la Patrulla Fauna y los técnicos de medio ambiente de la Comunidad de Madrid retiraron un total de 4.012 especies exóticas invasoras de sus ecosistemas. “El aumento de estos animales se ha constatado en los últimos años tanto en el medio acuático como en el terrestre, por lo que se requiere de dispositivos de control y de una adecuada gestión para proteger el entorno local”, señala en el comunicado el Gobierno autonómico.

Estas actuaciones se realizan con el objetivo de “preservar la biodiversidad regional y minimizar el impacto ambiental, económico y sanitario”. Así, se pone especialmente el foco en aquellas con una elevada presencia, lo que evidencia la influencia del comercio y la tenencia irresponsable.

Ejemplar de erizo pigmeo africano, una de las especies exóticas sobre la que la Comunidad de Madrid ha realizado actuaciones en 2025. (Nacaru/Wikimedia Commons)

Del galápago de Florida a la culebra del maíz

Muchas de estas especies se adaptan con facilidad al nuevo entorno, lo que representa un serio peligro al alterar los hábitats y generar desequilibrios ecológicos. Uno de los animales sobre los que más actuaciones se realizaron el año pasado es el galápago americano o de Florida (Trachemys scripta elegans), pues han sido retirados 253.

Esta tortuga, originaria del sureste de Estados Unidos y noroeste de México, fue muy popular como mascota en los años 90. Muchos propietarios optaron por liberarlas en ríos, lagos y estanques urbanos, lo que ha favorecido su expansión en el medio natural, donde compite con el galápago autóctono (Emys orbicularis). En la Comunidad de Madrid sobre todo se ha presenciado en parques urbanos como la Casa de Campo o el Parque del Retiro.

Un galápago de Florida en los jardines interiores de la estación de Atocha, en Madrid, en 2009. (Luis García/Wikimedia Commons)

Lo mismo ocurre con las cotorras argentinas (Myiopsitta monachus; 118 retiradas) y los mapaches (Procyon lotor; 84): ambas procedentes del continente americano —el ave de Sudamérica y el mamífero de Norteamérica—, su llegada a España está relacionada con el comercio de mascotas. Debido a abandonos o escapes accidentales, estas especies comenzaron a reproducirse y expandirse, lo que provoca consecuencias negativas en los ecosistemas: competencia con animales autóctonos por alimento y espacio en el caso de las cotorras argentinas y también depredación sobre huevos de aves, anfibios y pequeños vertebrados en el del mapache.

La Comunidad de Madrid también ha retirado 61 ejemplares de ganso egipcio o del Nilo (Alopochen aegyptiaca), muchos de los cuales fueron utilizados en parques y colecciones como aves ornamentales. Así, un número significativo de ellos se escaparon de zoológicos o fueron liberados intencionalmente.

Ganso egipcio o del Nilo en el estanque del Palacio de Cristal, en el Parque del Retiro. (Javier Pérez Montes/Wikimedia Commons)

Un mamífero cuya retirada del medio natural es muy importante es el visón americano (Neovison vison; 6), puesto que desplaza por competencia y puede transmitir enfermedades al visón europeo (Mustela lutreola), en peligro crítico de extinción.

Otras especies extraídas del medio natural han sido el galápago de vientre rojo (41); el cerdo vietnamita (6), que puede hibridarse con el jabalí; la tortuga china tres crestas (15) y peces como la carpa (105), la perca sol (418), la parva (1.773) o el alburno (1.208).

Carpas en el Parque Juan Carlos I, en Madrid. (Luis García/Wikimedia Commons)

Según los datos de la Comunidad de Madrid también se han recogido ejemplares de tortuga china de cuello rayado, galápago jeroglífico, culebra del maíz, cangrejo chino, pitón real, erizo pigmeo africano y otros animales exóticos.

Abandonos o sueltas deliberadas

Tal y como recuerda el Gobierno regional, muchos de estos animales sufren abandonos o liberaciones intencionadas, actividad prohibida y que puede ser sancionada.

Safari Madrid y SEPRON han rescatado a un ejemplar de tortuga mordedora en un lago de un parque de Mentrida, en Toledo. El animal fue avistado por un grupo de adolescentes que avisó a las entitades.

Una vez estos ejemplares son retirados de la naturaleza, son trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente (CRAS), en el municipio de Tres Cantos, donde los veterinarios se encargan de su cuidado.