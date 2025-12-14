Un Ayuntamiento madrileño busca una empresa que le cuantifique y capture todos los conejos, gansos reales y cotorras para evitar “riesgos sanitarios y de seguridad”

Ejemplares de gansos del Nilo, en un parque de Madrid.

El Ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz (141.000 habitantes) busca una empresa especializada que le ayude a controlar la fauna silvestre que hay en el municipio. Y pone el foco en tres especies: palomas, cotorras, gansos del Nilo y conejos. “Es necesario para evitar posibles riesgos de salubridad, seguridad pública, mantener la sanidad ambiental y el ecosistema”, señala la memoria justificativa del contrato que acaba de licitar el Consistorio, gobernado por el PP. La Administración está dispuesta a pagar un máximo de 150.000 euros por un servicio que debe durar tres años. Situado en el este de la región, el llamado Corredor del Henares, la localidad tiene 34 hectáreas.

Llama la atención que Torrejón ponga en el punto de mira a los gansos del Nilo, ahora que la gripe aviar está afectando a la región. Junto a las cotorras, “son especies exóticas que pueden llegar a ser invasoras si no se hace un control sobre los niveles aceptables poblacionales. Por tanto, es necesario desarrollar este servicio para reducir su zona de distribución, mermar el número de ejemplares o frenar su propagación. Por tanto, es fundamental su control para poder preservar la diversidad biológica nativa”, destacan desde el Ayuntamiento. El ganso del Nilo es una especie originaria de África que en las últimas décadas está conquistando España. En especial, se extiende sin parar por Cataluña, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Su nombre se incluyó en el listado de especies invasoras de nuestro país en 2013. Es muy territorial y suele atacar a otras aves.

¿Hay realmente un problema con estas especies en el municipio? El contrato exige que la empresa adjudicataria realice un diagnóstico inicial de la situación que se repetirá anualmente. “El estudio determinará el tamaño poblacional de las especies” referidas. Y que la empresa que realice el servicio cuente con acuerdos con centros de recuperación, acogida o cría en cautividad para trasladar los animales que finalmente sean capturados. Es necesario hacer un “análisis de las zonas con problemas, identificando las características que favorecen la presencia de cada especie. Con los datos obtenidos se tomarán decisiones futuras”. Los animales que no puedan ser trasladados por enfermedad deberán ser sacrificados. “También se contará con servicio de gestión de los animales que no puedan ser entregados en los lugares anteriores, por razones justificadas”, reza el pliego.

El Parque Europa, una de las zonas verdes de Torrejón de Ardoz

La empresa especializada que finalmente se haga con el servicio deberá llevar un control sanitario de los animales, realizando muestreos y los análisis necesarios para determinar causas de enfermedad, análisis toxicológicos, de heces o de sangre. En cuanto a los gansos del Nilo, el Ayuntamiento reconoce que la población es “residual”. Los ejemplares que sean capturados vivos serán sacrificados “de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa de bienestar animal, evitando cualquier sufrimiento innecesario”. En cuanto a la población de conejos, está causando daños en las zonas verdes, más concretamente en las masas arbóreas, arbustivas, praderas, sistemas de riego y zonas terrizas. “Además, pueden llegar a suponer un riesgo para la seguridad y salubridad pública”, explican desde el Ayuntamiento. Para el seguimiento y control de esta especie, se permite la captura con hurones.

Captura con hurones

Las cotorras argentinas, otra especie invasora, suponen ya un problema en muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Principalmente, se intervendrá en zonas públicas. “En casos especiales, y siempre que el Ayuntamiento lo estimara necesario, se podrá actuar en recintos privados, previa autorización judicial o del propietario”, señala el pliego de condiciones técnicas. Se han previsto 156 horas anuales de capturas de estas aves, que se podrán abatir con carabinas de aire comprimido en aquellas zonas que permitan realizar los trabajos con seguridad, en recintos acotados o restringidos al público.

Finalmente, “las palomas son aves que están perfectamente integradas en el municipio, encuentran alimento y agua fácilmente. Ambos factores hacen que su supervivencia esté adaptada perfectamente”, señalan desde el Consistorio.

La proliferación de esta especie “puede ocasionar molestias u ocasionar problemas con la salud pública. Es por esto que se consideran como plaga urbana potencial. Por eso es necesario tener un contrato de gestión para favorecer una población que no exceda de los límites aceptables y así conseguir una coexistencia idónea y sin riesgos entre personas y palomas”. Torrejón quiere capturarlas mediante jaulas en las azoteas de los edificios. Está incluido también cualquier otro animal silvestre que pudiera ocasionar un riesgo para la salubridad, seguridad y ecosistema.