Rescatan cuatro mofetas en Cataluña, tres de ellas albinas: “Todas las señales indican que han sido abandonadas de la tenencia particular”

Una de las mofetas albinas rescatadas en Cataluña. (Coalición para el Listado Positivo)

En las últimas semanas, cuatro mofetas, de las cuales tres son albinas, han sido rescatadas en Cataluña, concretamente en las localidades barcelonesas de Cervelló y Sitges. Así lo ha confirmado la Coalición para el Listado Positivo, conformada por la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA), la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) y AAP Primadomus, que hace un mes se encargó de la recuperación de un serval en un domicilio particular de la provincia de Alicante.

“Todas ellas han aparecido en entornos urbanos, muy calmas y acostumbradas a tener gente cerca”, han señalado a Infobae España desde AAP Primadomus. Por estos motivos y por su condición albina, variedad que se suele criar por su “exotismo”, “todas las señales indican que han sido abandonadas de la tenencia particular”.

Las dos primeras mofetas, una rayada y otra albina, fueron localizadas en Cervelló tras el aviso al Refugi el Cau del Bosc por parte de la asociación protectora local ASGAT, que se encarga de gestionar la colonia felina del municipio. Los voluntarios del centro se encargaron de capturar con jaulas trampa a las dos crías, que habían nacido ese mismo año, y trasladarlas a sus instalaciones.

Las otras dos mofetas, ambas albinas y encontradas semanas después en Sitges, también se hallaban en las inmediaciones de una zona en la que se alimentaban los gatos. Varias personas alertaron a FAADA de la presencia de un animal blanco que merodeaba por ese área. Con el apoyo de los Agentes Rurales, que facilitaron jaulas trampa y una cámara de visión nocturna, descubrieron que se trataba de dos ejemplares. Al igual que los otros dos, fueron trasladados de forma temporal a El Cau del Bosc, aunque finalmente AAP Primadomus se ha ofrecido a acoger a las mofetas rescatadas en Cataluña.

Así, desde el pasado 5 de diciembre, el centro que AAP tiene en Almere, en Países Bajos —sus otras instalaciones de rescate y rehabilitación se encuentran en Villena, en Alicante—, cuenta con la presencia de los cuatro ejemplares, que actualmente están en su periodo de cuarentena. Según han señalado desde la Coalición para el Listado Positivo, allí podrán disfrutar de “una atención veterinaria especializada en unas instalaciones adaptadas a su especie y con un óptimo enriquecimiento ambiental”.

La moda de tener especies exóticas como animales domésticos

La mofeta es una especie originaria de Norteamérica que en España no se encuentra de forma natural. Este hecho, potenciado en este caso por la condición albina de tres de los ejemplares, convierte a estos animales en víctimas del mascotismo exótico, como señala AAP Primadomus.

“El auge del mascotismo exótico, alimentado por tendencias en redes sociales y la apariencia ‘adorable’ de estos animales, continúa provocando adquisiciones irresponsables, abandonos y riesgos para la biodiversidad, la salud y la seguridad pública”, explica la Coalición para el Listado Positivo. “Especies como petauros, zorros fénec, servales, mapaches o suricatas han sido víctimas habituales de esa moda, pese a que sus necesidades nunca pueden cubrirse en un hogar doméstico”.

Así, recuerdan que hasta la aprobación y publicación del Listado Positivo, que actualmente se encuentra en marcha, la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales prohíbe la tenencia como animales de compañía de mamíferos silvestres que en estado adulto superen los 5 kilogramos. Además, al no ser una especie autóctona, para la tenencia de las mofetas se requiere un permiso específico según la normativa autonómica y estatal.

Las entidades miembros de la coalición reclaman el Listado Positivo por su esencialidad en cuanto a identificar qué especies pueden considerarse animales de compañía, controlar eficazmente el comercio de fauna exótica para prevenir el sufrimiento de estos animales y reducir riesgos para la biodiversidad y la salud pública.