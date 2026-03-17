La técnica de la UCO que resolvió el crimen de Francisca Cadenas: fue la misma que terminó delatando a Ana Julia Quezada

Julián González, el hermano menor detenido por el asesinato de Francisca Cadenas (Jero Morales; EFE)

La resolución del crimen de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 en Hornachos (Badajoz), pivota sobre una estrategia tan poco frecuente como eficaz: provocar el nerviosismo de los sospechosos hasta forzar que sean ellos mismos quienes, sin saberlo, aporten las claves del caso. La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), no encontró inicialmente una prueba directa que condujera al hallazgo del cuerpo, pero sí diseñó un escenario en el que la presión constante terminó resquebrajando la aparente solidez de los investigados.

Durante meses, los agentes combinaron vigilancia técnica con lo que en el ámbito policial se conoce como presión ambiental. Instalaron micrófonos en la vivienda y en los vehículos de los dos hermanos finalmente detenidos, pero, sobre todo, construyeron un entorno en el que la presencia del caso resultara ineludible para ellos. Carteles con la imagen de la víctima aparecieron en su entorno inmediato, incluso sobre sus propios coches; el callejón donde Francisca fue vista por última vez fue rebautizado con su nombre; y las reconstrucciones de los hechos se repitieron en el tiempo, reforzando la sensación de cerco.

El objetivo no era precipitar una confesión, sino erosionar. Generar dudas, incomodidad, miedo a haber dejado cabos sueltos. Y esperar. La espera dio resultado en forma de palabras. En conversaciones registradas sin que los sospechosos fueran conscientes, uno de ellos afirmó: “No la vais a encontrar”. El otro, en un momento distinto, dejó escapar una frase mucho más concreta: “Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando”.

Esa referencia, aparentemente menor, resultó decisiva. Los investigadores interpretaron que no se trataba de una expresión vaga, sino de una alusión directa a un lugar concreto. Fue el punto de inflexión que permitió solicitar el registro del domicilio. En el patio de la vivienda, bajo el suelo, apareció ese “rincón”: allí estaban enterrados los restos de Francisca Cadenas. Según la investigación, la víctima fue agredida sexualmente, golpeada y asfixiada, y posteriormente descuartizada antes de ser enterrada en ese punto.

Un precedente en el caso de Ana Julia

El método no es nuevo, aunque su uso es excepcional. Uno de los precedentes más claros en España se encuentra en la investigación del asesinato del pequeño Gabriel Cruz. En aquel caso, los agentes colocaron dispositivos de escucha en el vehículo de Ana Julia Quezada, principal sospechosa desde fases tempranas de la investigación.

Las grabaciones no recogieron confesiones directas, pero sí algo más revelador desde el punto de vista psicológico: los soliloquios de la propia autora. En uno de ellos, se repetía a sí misma: “Tranquila, Ana, no vas a ir a la cárcel”. Aquella frase, lejos de exculparla, evidenciaba su estado de ansiedad y su necesidad de autoconvencimiento, lo que reforzó las sospechas de los investigadores.

Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel (Montaje Infobae)

La comparación con el caso de Hornachos es clara. En ambos, la clave no está en lo que el sospechoso dice ante terceros, sino en lo que verbaliza cuando cree estar solo. La presión sostenida actúa como detonante de esas palabras, que terminan adquiriendo un valor incriminatorio. No es una técnica de uso generalizado: exige tiempo, recursos, control judicial y una lectura precisa de los tiempos. Pero cuando encaja, permite desbloquear investigaciones que llevan años estancadas.

Nueve años de investigación

La desaparición de Francisca Cadenas se produjo en mayo de 2017 en un entorno extremadamente reducido. Su vivienda, el punto donde fue vista por última vez y la casa de los ahora detenidos se encuentran a escasos metros de distancia. Desde el inicio, uno de los informes de la UCO ya apuntaba a que el autor debía estar vinculado a ese recorrido mínimo.

Pese a esa hipótesis inicial, la investigación no logró avances concluyentes durante años. No fue hasta finales de 2024 cuando la Guardia Civil decidió reactivar el caso con un enfoque más intensivo. Desde entonces, el seguimiento sobre los dos hermanos fue constante. En febrero de 2025 se instalaron los micrófonos que, a la postre, resultarían determinantes.

Las grabaciones reflejan una evolución clara. En los primeros momentos, comentarios dispersos, referencias a la víctima, una fijación que no había desaparecido con el tiempo. Más adelante, la preocupación por la presión policial. Uno de los hermanos intentaba tranquilizar al otro, insistiendo en que no había pruebas. Pero el equilibrio se fue rompiendo.

Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos (Guardia Civil)

Las reconstrucciones de los hechos en marzo de 2026 intensificaron ese deterioro. Los investigados comenzaron a mostrarse más inquietos, más pendientes de cada movimiento. En ese contexto se produjo un episodio significativo: el intento de deshacerse de un teléfono móvil durante una de esas actuaciones. Poco después, fueron detenidos y puestos en libertad, una decisión que, lejos de relajar la situación, incrementó su tensión.

El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de los dos hermanos, a quienes se imputan delitos de asesinato y agresión sexual, en una causa que durante años careció de pruebas concluyentes y que ha terminado resolviéndose a partir de una estrategia basada no tanto en lo que los sospechosos ocultaban, sino en lo que, sometidos a presión, no pudieron evitar decir.