Todo lo que se sabe de la desaparición de Francisca Cadenas y cómo ha sido la detención de los hermanos sospechosos de su asesinato

Detienen a los dos hermanos sospechosos de la desaparición de Francisca Cadenas (Europa Press)

Nueve años después de que Francisca Cadenas dejase a la niña a la que cuidaba en un punto de recogida que había pactado con sus padres, sus familiares, vecinos y conocidos no volvieron a saber de ella. Su caso, que desconcertó en mayo de 2017 a toda la comunidad de Hornachos (Badajoz), está muy cerca de resolverse gracias a los últimos descubrimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) y medio centenar de agentes de la Guardia Civil que han desplegado un operativo a lo largo del día de hoy para buscar nuevos datos de su desaparición. Tras ser detenidos, los dos hermanos han continuado en su vivienda, donde la Guardia Civil ha seguido con la inspección en un patio de la vivienda de Hornachos.

La región en la que residía la mujer lleva unos días de inquietud, ya que la UCO regresó al pueblo el lunes de la semana pasada para hacer una nueva reconstrucción de los hechos. Esta vez, como pudieron saber desde Canal Extremadura, de una forma más técnica y con las últimas cuatro personas que vieron por última vez a Cadenas. Para ello, se precintaron los últimos 50 metros que recorrió antes de desaparecer el 9 de mayo de 2017. Pero ¿qué se sabe hasta ahora de lo que le pasó a Cadenas?

“Mi madre conocía a la persona que la ha hecho desaparecer”

Las últimas horas han traído un giro decisivo a uno de los casos más desconcertantes de los últimos años en la provincia de Badajoz. La desaparición de Francisca Cadenas, de 59 años y madre de tres hijos, conmocionó a la pequeña localidad de Hornachos desde la fatídica noche de 2017. Como ya se ha adelantado, la mujer salió de su casa pasadas las once. Y después de encontrarse con la pareja amiga y dejar a la niña, los acompañó hasta el coche.

Detienen a los dos hermanos sospechosos de la desaparición de Francisca Cadenas (Efe)

El trayecto, de apenas 50 metros hasta su casa, era casi rutinario. Como no solía tardar mucho tiempo, uno de sus hijos la esperaba en la puerta de su casa para empezar a cenar. No obstante, nadie podía imaginarse que esa sería la última vez que la verían, como ha narrado El Periódico de Extremadura. Aun así, algunos testigos declararon que la vieron entrar en el estrecho pasadizo, pero nunca salir. “Mi madre voluntariamente nunca se va a ir, no se escuchó ningún ruido. Si tú ves que te van a hacer algo, vas a dar una voz. Mi madre conocía a la persona que la ha hecho desaparecer”, aseguraba hace unos días su hijo, Francisco Javier Meneses, para Canal Extremadura.

Algo con lo que concuerda Diego Meneses, padre de Francisco y marido de Francisca: “Yo creo que forasteros no van a venir; es más fácil que sea de Hornachos. Mi mujer no tenía enemigos, ni nosotros”, expresaba también para el medio extremeño hace unos días. En sintonía con este pensamiento, hace 9 años los agentes encargados del caso investigaron a un temporero que se cruzó con ella esa misma noche. No obstante, fue descartado tras confirmarse su coartada.

Así, durante los primeros días, la Guardia Civil centró las pesquisas en el entorno más cercano, mientras vecinos y autoridades organizaron batidas por la localidad y sus alrededores. El operativo incluyó búsquedas en zonas rurales, viviendas deshabitadas y un pantano próximo, sin obtener resultados. Incluso, se investigó la presencia de un vehículo sospechoso durante la madrugada, cuya matrícula fue facilitada y después descartada por los agentes. La falta de avances y la imposibilidad de localizar ni a Francisca ni a su coche provocó que se archivara la causa en el juzgado en 2019. Pese a ello, la familia, sin abandonar la búsqueda, exigió que el caso fuera revisado por la UCO.

Francisca Cadena Márquez, desaparecida en Hornachos (Europa Press)

Cómo se han encontrado restos óseos en el patio de la calle Nueva

De esta forma, la UCO reabrió la investigación con el objetivo de analizar de nuevo todas las pruebas y explorar nuevas líneas de trabajo. La revisión del caso inició así el pasado lunes, siete años después de que se archivase el caso, para reconstruir los últimos pasos de Francisca. Así, los agentes reprodujeron durante más de una hora y media todos los escenarios que experimentó Cadenas la noche de la desaparición, con la ayuda de las últimas cuatro personas que la vieron con vida.

El avance decisivo se ha abierto paso esta tarde. La casa de los principales sospechosos, situada en la calle Nueva, se encuentra a tan solo dos números de la casa de Francisca, por lo que habrían tenido la oportunidad de verla aquella noche. Aunque en un primer momento se pensaba que los agentes podrían estar analizando un pozo dentro de la propiedad, la UCO no ha encontrado ninguno. Pero tras examinar el suelo del patio han descubierto que debajo había enterrados restos óseos. Este hallazgo se lo han comunicado a los familiares en torno a las 19 de la tarde, en el domicilio de la desaparecida.

Tras la detención, los dos hermanos han permanecido en su domicilio mientras los registros continuaron bajo la supervisión de la UCO y con la presencia de sus abogados. Según explicó el letrado José Duarte a EFE, sus defendidos habrían colaborado en todo momento con las autoridades antes de conocer estos hechos y ya habrían registrado sus viviendas. Asimismo, en el momento del descubrimiento, ambos estaban en libertad sin medidas cautelares tras prestar declaración en fases anteriores de la investigación.

El operativo ha estado dirigido por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), con la participación de más de 50 agentes de diferentes especialidades, entre ellas criminalística, buzos y montaña. Los restos recuperados han sido enviados al Servicio de Criminalística en Madrid para su identificación.

A pesar de los grandes avances de las últimas horas, aún continúa pendiente conocer la identificación real de los restos, así como el motivo que tendrían los hermanos para matar a Francisca Cadenas. Mientras tanto, Hornachos ha decidido dedicarle una calle a Francisca como forma de mantener viva su memoria y evitar que su desaparición caiga en el olvido, según recoge un artículo de RTVE. La UCO mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta nuevas intervenciones para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.