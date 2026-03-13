Uno de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas se declara culpable de su asesinato

Los hijos de Francisca Cadenas hablan con un agente de la Guardia Civil. (Europa Press)

Uno de los dos hermanos detenidos este miércoles por la muerte de Francisca Cadenas se ha declarado culpable ante la Guardia Civil, según informan El País y Europa Press. El arrestado exculparía así a su hermano, que tendría coartada para el momento del crimen.

Francisca Cadenas desapareció la noche del 9 de mayo de 2017 en la localidad pacense de Hornachos. La mujer, de 59 años, había estado esa tarde cuidando a la hija de unos amigos y, tras devolver a la menor con sus padres, emprendió el camino de regreso, pero nunca llegó a casa. Sus restos aparecieron el miércoles 11 de marzo, tras casi ocho años de búsqueda, según informó la Guardia Civil en un comunicado.

Los restos óseos aparecieron en un patio interior de la vivienda de los sospechosos, que residían a dos casas de distancia de la mujer desaparecida. Ambos hermanos fueron detenidos el miércoles y, mientras uno de ellos defendía no saber nada del caso, el otro ha terminado por declararse culpable.

La confesión se habría producido ante los agentes de la Benemérita en el acuartelamiento de Zafra, donde ambos permanecerán retenidos hasta el sábado, cuando pasarán a disposición judicial. Por su parte, los agentes de la Guardia Civil continúan este viernes, por tercer día consecutivo, con el registro de la vivienda de los dos detenidos, ya sin la presencia de estos.

*Noticia en ampliación