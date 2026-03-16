“No la vais a encontrar”: las grabaciones que recogió la UCO de las conversaciones entre los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas

Julián González, el hermano menor detenido por el asesinato de Francisca Cadenas (Jero Morales; EFE)

Tras nueve años de la desaparición de Francisca Cadenas, estas semanas se están consiguiendo los primeros avances en la investigación que han llevado al hallazgo del cuerpo de la fallecida y la detención de los dos presuntos autores del crimen, sus vecinos Julián González y su hermano mayor Manuel. Desde que la UCO se personó en Hornacho y tomaron la iniciativa de las pesquisas, el caso pudo avanzar y se ha revelado que una prueba clave fueron las conversaciones que mantuvieron los dos investigados, que fueron grabados con micrófonos escondidos.

En su propia casa o en su coche, estos dispositivos consiguieron recoger diversas declaraciones de los dos hermanos sobre Cadenas y que ahora están incluidas en el sumario de la causa judicial que está llevando a cabo el juzgado de instrucción número 1 de Villafranca de los Barros.

Los investigadores señalan en un escrito, al que han tenido acceso medios como Telecinco o la Sexta, que “cuando el investigado (Julián) recuerda a la desaparecida, lo hace en un contexto sexualizado, hablando además siempre en tiempos verbales pasados y aportando una descripción gráfica de las partes íntimas de Francisca”.

“Cosifica a las mujeres”

Una de las escenas que recoge la investigación ocurrió el 4 de febrero de 2025. Ese día Julián salió de su casa y vio varios carteles con la fotografía de Francisca Cadenas colocados en la puerta de su vivienda y sobre su coche. Ya dentro del vehículo, con uno de esos carteles en la mano, comenzó a hablar de la mujer y murmuró: “vamos a ver, Francisca, ¿Dónde vas?”.

Ese mismo día llevó en el coche a un compañero de trabajo y le mostró el cartel con la imagen de la desaparecida mientras decía: “Mira la que desapareció en mi calle, si le quieres ver el careto”. Cuando su acompañante le preguntó por ella, respondió irritado: “Es vecina mía, cojones, ¿no la voy a conocer?”, antes de realizar comentarios vejatorios sobre la víctima, su familia y otras mujeres. Los investigadores consideran que en esa conversación el sospechoso habla de las mujeres de forma despectiva y “las cosifica”, llegando incluso a afirmar: “en tu país... allí con las moras no hay problema, se ponen una mijina tontas, le sacudes dos ostias”.

Al día siguiente, el 5 de febrero de 2025, todavía con el cartel de Francisca dentro del coche, Julián fue grabado hablando solo: “No vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, no la vais a encontrar. Que le den por culo” (sic).

Meses más tarde, el 7 de mayo de 2025, el pueblo asistió a la colocación de una placa con el nombre “Travesía Francisca Cadenas” en el callejón donde desapareció la mujer. Julián, que vive junto a ese lugar, comentó el acto con su hermano. “Me suda las narices”, respondió Manuel. Poco después, ya solo en su vehículo, Julián dijo en voz alta: “Avenida Francisca Cadenas. Estaba buena, ¿eh?”, antes de continuar con referencias explícitas a las partes íntimas de la víctima que los investigadores decidieron no reproducir.

Detienen a los dos hermanos sospechosos de la desaparición de Francisca Cadenas (Europa Press)

La presión policial fue en aumento

Las grabaciones también incluyen reflexiones del hermano mayor. Desde julio de 2025, la Guardia Civil registró varios “soliloquios” de Manuel dentro de su coche. En uno de ellos, fechado el 28 de octubre de 2025, después de hablar con Julián, murmuró: “O la tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca”, una frase que los agentes interpretan como una referencia a la “cierta obsesión” que Julián tenía con su vecina.

Según concluyen los investigadores de la UCO, Julián habría compartido previamente con su hermano su intención de mantener relaciones sexuales con Francisca, por lo que Manuel podría estar aludiendo a una posible agresión física o a relaciones sexuales no consentidas ocurridas la noche de la desaparición. Cuando el cadáver fue hallado se constató que Francisca fue asesinada y enterrada con las manos atadas y desnuda de cintura para abajo.

La presión policial aumentó a principios de marzo de 2026 y ambos sospechosos parecían percibirla. En una conversación grabada el 4 de marzo, Manuel intentó tranquilizar a su hermano diciéndole: “Lo tienen que demostrar, lo que sea lo tienen que demostrar”. Tres días después, en otra grabación, comentó con un amigo los rumores sobre una posible detención inminente y criticó el trabajo de la UCO afirmando que “están dando palitos de ciego, lo mismo que pollo sin cabeza” y que los investigadores “están más perdidos que el barco del arroz”.

“Van a por los dos”

Ese mismo 7 de marzo, cuando la Guardia Civil realizó una reconstrucción de la desaparición de la mujer en el pueblo, los hermanos volvieron a hablar del asunto dentro del coche. “Van a por ti y ya está, van a por ti”, le dijo Julián a Manuel, quien respondió: “van a por los dos”. A continuación trató de restar importancia a la investigación: “Juli, no te comas el coco. Están buscando pero no tienen pruebas ningunas ni ná y están intentando arrascar donde sea, buscar pruebas sin motivo, sin ná ni ná”.

Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos (Guardia Civil)

Otra conversación resultó especialmente reveladora para los investigadores. En ella, Julián le dijo a su hermano: “Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando”. Manuel lo interrumpió inmediatamente: “Juli, no empieces a comerte el coco...”. En su informe al juez, la UCO destaca que esa preocupación por “lo del rincón” podía estar refiriéndose “directamente al lugar donde pudieran tener oculto los restos de Francisca Cadenas”. Unos días después, el 11 de marzo, el cuerpo fue encontrado bajo el patio de la vivienda, lo que precipitó la detención de ambos hermanos.