España

Prisión sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, en Badajoz

El Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros decreta una pena provisonal para ambos hombres

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Detienen a los dos hermanos
Detienen a los dos hermanos sospechosos de la desaparición de Francisca Cadenas. / Europa Press

La Justicia ordena prisión provisional para los dos hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017. El Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros decreta la cárcel sin fianza para los dos hombres detenidos en Hornachos (Badajoz), después de que la Guardia Civil hallase los restos óseos bajo el patio de su vivienda, identificados como pertenecientes a Francisca Cadenas, según recoge la Agencia EFE.

La detención de los hermanos ocurrió el miércoles pasado. A continuación, la declaración ante la autoridad judicial, en la que ambos solo respondieron preguntas de sus abogados, se extendió alrededor de una hora. La causa abierta investiga presuntos delitos de asesinato y contra la libertad, conforme a la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Nueve años de búsqueda conducen, finalmente, hasta los hermanos

Uno de los dos hermanos arrestados por la muerte de Francisca Cadenas se autoincriminó ante la Guardia Civil este miércoles pasado, el 13 de marzo. Este mismo, exculpó a su hermano durante la confesión, quien presentó una coartada para el momento en que Cadenas, de 59 años, desapareció en Hornachos el 9 de mayo de 2017.

La aparición de los restos óseos de la víctima en el patio interior de la vivienda de los sospechosos, localizada apenas dos casas más allá de su domicilio, reactivó la causa. El hallazgo, según la Guardia Civil, ocurrió después de casi nueve años de búsqueda interrumpida y permitió la inmediata detención de los dos hermanos.

La declaración de culpabilidad se produjo en el acuartelamiento de Zafra, donde ambos detenidos permanecían a la espera de pasar a disposición judicial el sábado. Hoy, el Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros ha decretado prisión sin fianza para los hermanos.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha elogiado desde Badajoz el trabajo del instituto armado y ha señalado que el caso, “cerrado y archivado en los juzgados”, fue reabierto en 2024 para ser investigado por la Unidad Central Operativa (UCO), con la colaboración de otras unidades de la Guardia Civil.

Paco Lobatón, vicepresidente de Quién Sabe Dónde Global y periodista, sostiene que la familia de la víctima “tenía muy claro dónde había que buscar”, pero el hallazgo se demoró años. Para Lobatón, la desaparición solo podía explicarse con una “acción criminal”, y recordó que “a las personas no se las traga la tierra”.

Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos (Guardia Civil)

La familia, según el periodista, afronta ahora “un camino muy duro” y confía en que “se haga justicia realmente” respecto a los responsables. Lobatón pidió, además, que tanto abogados defensores como medios de comunicación actúen con profesionalidad para proteger la dignidad de la víctima y sus allegados, ya que “cualquier palabra puede tener un efecto doloroso”.

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