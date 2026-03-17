España

Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, insta a “encontrar vías diplomáticas” para mantener abierto el estrecho de Ormuz

La máxima responsable de la política exterior de la UE considera necesaria una resolución diplomática para evitar “una crisis alimenticia”, “de fertilizantes” y “energética”

Guardar
EU High Representative for Foreign
EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas speaks during a closing press conference at a European Union Energy and Foreign Affairs ministers meeting in Brussels, Belgium, March 16, 2026. REUTERS/Omar Havana

Kaja Kallas, máxima responsable de la política exterior de la Unión Europea, ha dicho este martes, en entrevista con Reuters, que considera necesario encontrar una solución diplomática para conseguir que Irán vuelva a permitir el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

Esto llega después del rechazo generalizado a la petición de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a varios de sus aliados de enviar buques de guerra a la región para garantizar el flujo de mercancía por el cuello de botella. Irán restringe el paso de naves por el estrecho desde los primeros días de la guerra iniciada por los Estados Unidos e Israel el pasado sábado 28 de febrero.

Una solución diplomática para evitar una crisis “alimentaria”, “de fertilizantes” y “energética”

Este lunes, Kallas ofrecía una rueda de prensa en la que expresaba la importancia de que Ormuz recupere su flujo independientemente del conflicto: “Dos semanas de guerra han reducido las capacidades militares de Irán, pero también han generado fuertes impactos de seguridad y económicos. Irán libra ahora una guerra contra la economía global. Los ministros reafirmaron hoy que nuestra prioridad es la desescalada y la libertad de navegación”. “Nadie está dispuesto a poner en peligro a su población en el estrecho de Ormuz. Tenemos que encontrar vías diplomáticas para mantenerlo abierto, de modo que no tengamos una crisis alimentaria, una crisis de fertilizantes, ni una crisis energética”, ha dicho este martes.

Las posibles - e incipientes - consecuencias económicas de esta decisión estratégica por parte de Irán en el contexto de la guerra híbrida son evidentes: “El 20% del petróleo y gas mundial pasa por el Estrecho de Ormuz. Esto afecta sobre todo a Asia. Los fertilizantes también pasan por allí, afecta a Asia y también a África. Si este año no hay fertilizantes, el año próximo habrá hambruna. Estamos ante una guerra de grandes dimensiones y muchas consecuencias. Por eso buscamos trabajar con socios para convencer colectivamente a las partes beligerantes de detenerse. En eso estamos trabajando”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se desmarca de la misión de la UE para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Por la relevancia de este enclave, Kallas ha mantenido conversaciones con Antònio Guterres - secretario general de la ONU - “sobre cómo mantener abierto el Estrecho de Ormuz”. Es una “prioridad urgente”, explica, el “reanudar los envíos de fertilizantes, alimentos y energía”, y ayer se discutían diferentes “opciones para proteger mejor el transporte marítimo en la región. La UE ya cuenta con operaciones navales activas. Tenemos ASPIDES, que desempeña un papel clave de la libertad de navegación” en el Mar Rojo. En este sentido, sin embargo, “el riesgo de una implicación de los hutíes es real”, explica, por lo que no hay “voluntad” de trasladar esta misión a Ormuz, por mucho que esté “en el centro de la atención”.

El problema, explica Kallas, a la hora de buscar soluciones diplomáticas, es que “hay muchos actores implicados en el transporte marítimo. Las aseguradoras leen las noticias y perciben un riesgo elevado, por lo que suben los precios. También están las tripulaciones de los barcos. Al final, el capitán decide si navega o no, si asume ese riesgo. Si no tienen suficiente seguridad, no van a poner en peligro a sus tripulaciones. Nadie puede obligar a las tripulaciones a ir a una situación peligrosa. Hay que tener resultados concretos y tangibles que demuestren que es seguro y pacífico transitar. No basta con evaluar si somos o no enemigos. Es muy complejo. Y, sin duda, todo el apoyo de Europa está puesto en una solución diplomática". Por el momento no ha trascendido más información sobre los detalles de esta posible solución diplomática de la Unión Europea. Líderes europeos han adelantado ya, como el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, que no habrá “participación militar” en una guerra que consideran ajena: “No somos parte de esta guerra, no la hemos iniciado”, insistía ayer Kallas.

Temas Relacionados

Kaja KallasEstrecho De OrmuzUEUnión EuropeaComisión EuropeaInternacionalEspaña-InternacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El nuevo bar en Valencia para tomar un ‘esmorzaret’ con la firma de un chef Michelin: bocadillos de ternera, blanc i negre y ‘matrimonios’

Ricard Camarena (dos estrellas Michelin) estrena su sexto proyecto gastronómico en la ciudad de Valencia, un bar que se salta las normas ubicado en el complejo hotelero Kora Luna

El nuevo bar en Valencia

Lluvia de críticas a ‘Supervivientes’ y Mediaset por mantener a su presentadora más polémica, Alba Renai: “No la queremos, queremos a María Lamela”

Una edición más, los seguidores del reality han reaccionado de manera negativa a la ‘presencia’ de la presentadora hecha con inteligencia artificial

Lluvia de críticas a ‘Supervivientes’

Los reyes regresan a Jaén entre debates sobre su seguridad por los pasos de Semana Santa: “Se preguntan si sería posible la limpieza de las calles”

Los monarcas regresan a la ciudad andaluza para conmemorar el 1.200 aniversario de la capitalidad histórica

Los reyes regresan a Jaén

Resultados ganadores del Super Once del 17 marzo

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once

El exDAO de la Policía Nacional llega “tranquilo” a los juzgados para declarar por la presunta agresión sexual a una subordinada

Ha llegado a Plaza de Castilla a las 10:00 de la mañana junto a su abogado

El exDAO de la Policía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exDAO de la Policía

El exDAO de la Policía Nacional llega “tranquilo” a los juzgados para declarar por la presunta agresión sexual a una subordinada

Confirman la sanción grave a un subteniente de la Guardia Civil por simular guardias que nunca llevó a cabo y no presentarse a sus turnos asignados

El PSOE lleva al Congreso una proposición que denuncia el “preocupante” acoso a Sarah Santaolalla o Héctor de Miguel por parte de la extrema derecha

La risa es uno de los métodos más efectivos para aliviar el estrés, según expertos

El Supremo confirma la sanción de 2.000 euros a una jueza de instrucción por insultar al resto de funcionarios: “Aquí van a rodar cabezas”

ECONOMÍA

Virginia López, abogada: “Estar de

Virginia López, abogada: “Estar de baja médica no te convierte en un problema para la empresa”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 17 de marzo

El alquiler empieza a bajar en las capitales: “Muestra signos de techo porque la capacidad económica de los inquilinos está al límite”

Le ingresaron 8,7 millones por error y llamó al banco para devolverlos: “Es el mayor arrepentimiento de mi vida”

En qué casos no debes hacer la declaración de la Renta en 2026

DEPORTES

El Real Madrid afronta el

El Real Madrid afronta el duelo de vuelta de Champions ante el Manchester City con un Valverde convertido en halcón y la vuelta de Mbappé

El duro camino de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami: así queda el cuadro

Las claves del nuevo trono de Joan Laporta en el FC Barcelona: del ‘fair play’ financiero a las obras del Camp Nou o la reconciliación con Messi

La polémica entre Cesc Fábregas y el entrenador de la Roma: “No ha sido un gesto deportivo”

Egipto acepta la invitación de España para jugar en marzo tras la suspensión de la Finalissima