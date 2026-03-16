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Keir Starmer habló sobre el estrecho de Ormuz: “El Reino Unido no se dejará arrastrar hacia una guerra más amplia”

El primer ministro británico descartó una misión de la OTAN para reabrir la vía fluvial clave para el petróleo, aunque prometió un “plan colectivo viable”. Alemania, Polonia, España, Japón y Australia se sumaron al rechazo

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El primer ministro británico Keir
El primer ministro británico Keir Starmer habla ante la prensa en Downing Street sobre la situación en Oriente Medio. Starmer descartó una misión de la OTAN para reabrir el estrecho de Ormuz y prometió trabajar en un "plan colectivo viable" con aliados europeos. (BROOK MITCHELL/Pool via REUTERS)

El primer ministro británico Keir Starmer afirmó el lunes que cualquier plan para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz no será una misión de la OTAN, mientras los aliados europeos rechazaban en bloque la exigencia del presidente Donald Trump de que la alianza contribuya militarmente a reabrir la vía marítima bloqueada por Irán.

“Estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para articular un plan colectivo viable que pueda restaurar la libertad de navegación en la región lo antes posible y aliviar los impactos económicos”, declaró Starmer ante la prensa en Downing Street. “Quiero ser claro: eso no será, y nunca se ha pensado que fuera, una misión de la OTAN”, agregó, subrayando además que el Reino Unido “no se dejará arrastrar hacia la guerra más amplia”.

Starmer, quien ha recibido duras críticas de Trump por la negativa británica a participar en los ataques ofensivos de Estados Unidos e Israel contra Irán, indicó que había abordado la cuestión del estrecho con el mandatario estadounidense el domingo. Cualquier misión en la zona, señaló, tendrá que ser “una alianza de socios” y no una operación del bloque atlántico.

Petroleros navegan en el Golfo,
Petroleros navegan en el Golfo, cerca del estrecho de Ormuz. Un petrolero no iraní se convirtió el lunes en la primera carga no iraní en cruzar el paso estratégico con su transpondedor activo desde el inicio del bloqueo. (REUTERS/Stringer/archivo)

La postura de Londres se alineó con la de Berlín, donde el portavoz del canciller Friedrich Merz fue taxativo: el conflicto “no tiene nada que ver con la OTAN”. “La OTAN es una alianza para la defensa del territorio”, dijo Stefan Kornelius a los periodistas, añadiendo que “falta el mandato para desplegar a la OTAN” en la situación actual.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, descartó “participación militar” de su país, aunque se mostró dispuesto a apoyar esfuerzos diplomáticos para garantizar el paso seguro por el estrecho. Pistorius rechazó el con dureza el llamado de Trump a que los aliados contribuyan militarmente en la guerra contra Irán. “¿Qué espera Donald Trump que haga un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa Marina de Estados Unidos no pueda hacer?”, preguntó Pistorius en Berlín. “Esta no es nuestra guerra, nosotros no la empezamos.”

Consultado sobre la advertencia de Trump de que la OTAN enfrenta un futuro “muy malo” si sus miembros no acuden en ayuda de Washington, Pistorius restó dramatismo a la amenaza y descartó que las diferencias actuales puedan llevar a la desintegración de la alianza atlántica.

El ministro de Defensa alemán,
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en una rueda de prensa en Berlín. Pistorius rechazó la exigencia de Trump y preguntó qué pueden hacer "un puñado de fragatas europeas" en el estrecho de Ormuz que no pueda hacer la Marina estadounidense. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

El rechazo se extendió a otros aliados europeos. El canciller polaco Radoslaw Sikorski señaló que su presidente ya había “descartado la participación de las Fuerzas Armadas polacas en esta operación”, mientras que la ministra de Defensa española, Margarita Robles, fue contundente: Madrid “no está en absoluto” considerando una contribución militar.

Más cautos pero igualmente no comprometidos se mostraron otros socios del bloque. El canciller danés Lars Lokke Rasmussen describió la situación como “muy, muy seria” y dijo que su país debía “mantener la mente abierta” sobre cómo contribuir. Su par lituano, Kestutis Budrys, sostuvo que los países de la OTAN “deberían considerar” la solicitud estadounidense, pero advirtió que antes es necesario “comprender el entorno operativo completo”. Estonia, por su parte, señaló estar “siempre lista para discusiones con Estados Unidos”, pero remarcó la necesidad de entender primero los objetivos y planes de Washington en el conflicto.

La respuesta tibia de las capitales europeas se suma a la de Japón y Australia, que también descartaron más temprano el lunes el envío de buques de guerra. Trump había exigido el fin de semana que países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido enviaran naves para escoltar petroleros por el estrecho, advirtiendo que negarse sería “muy malo para el futuro de la OTAN”. El petróleo Brent se mantenía hoy levemente debajo de los 100 dólares el barril, tras acumular una suba de más del 40% desde el inicio de la guerra, hace tres semanas.

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