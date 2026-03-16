Guterres advierte del aumento de la islamofobia con la guerra de Irán como telón de fondo

La creciente oleada de intolerancia hacia la comunidad musulmana puede consolidarse como política institucional si no se cuestionan los estereotipos y prejuicios, advirtió el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. Según detalló el medio Europa Press, el dirigente enfatizó la urgencia de que los gobiernos asuman su responsabilidad de garantizar la igualdad ante la ley y evitar que la discriminación se normalice, especialmente durante el actual conflicto en Oriente Próximo, que ha potenciado manifestaciones de odio y recelo contra los musulmanes.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la actual situación geopolítica, marcada por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada hace más de dos semanas y que ha causado más de 1.200 muertes en territorio iraní, ha servido de fondo para el incremento de los discursos islamófobos. Stéfane Dujarric, portavoz de Guterres, aseguró en rueda de prensa que “uno solo puede ver lo que lee en los periódicos, las declaraciones y las redes sociales. Está claro que parece haber una relación” entre el conflicto en la región y la discriminación hacia la población musulmana.

La oficina de la Organización de Naciones Unidas considera que el discurso de odio encuentra terreno fértil en los ambientes de tensión internacional, donde las excusas o chivos expiatorios proliferan. Dujarric manifestó que quienes difunden dichos mensajes “encuentran muy fácil hallar excusas o chivos expiatorios para seguir vertiendo ese intolerable discurso de odio”, según reportó Europa Press. Además, señaló que la problemática se agrava cuando emana de individuos que ocupan posiciones de poder, facilitando el tránsito de los prejuicios desde el ámbito de la opinión pública hasta la institucionalización a través de políticas.

Las palabras de Guterres ponen énfasis en la responsabilidad de los Estados para que las leyes y normas protejan la igualdad y no perpetúen la discriminación. En sus declaraciones, consignadas por Europa Press, expresó: “Los gobiernos tienen una responsabilidad clara. Las leyes y las políticas deben salvaguardar la igualdad, no afianzar los prejuicios. Los espacios en línea deben unir a las personas, no separarlas”. Guterres instó a la acción coordinada para “erradicar la creciente ola de odio e intolerancia contra los musulmanes y construir un mundo basado en el respeto, la inclusión, la justicia y la paz”.

El impacto del conflicto en Oriente Próximo repercute de manera directa en la percepción pública y la propagación de estereotipos. El portavoz de Naciones Unidas explicó que cuando no se cuestionan ni se desmantelan los estereotipos, estos se consolidan, integrándose en los marcos legales y políticos. Esta dinámica se ha observado de forma acentuada tras el inicio de los ataques en Irán, que, según la última actualización de las autoridades de Teherán citada por Europa Press, han tenido un saldo de más de 1.200 víctimas mortales.

La ONU observa con preocupación cómo las redes sociales y otros espacios digitales se han convertido en escenarios para la difusión de mensajes discriminatorios. Según lo señalado por Dujarric en nombre de Guterres, estos espacios deberían ser plataformas para la unión y no para la polarización. También subrayó que el no contrarrestar los discursos de odio provenientes de altos cargos contribuye a su normalización y reforzamiento en el ámbito institucional y social.

En el acto conmemorativo, el secretario general incentivó la unidad y cooperación internacional para enfrentar esta problemática y evitar que la intolerancia progrese hasta convertirse en norma. Subrayó la necesidad de crear un entorno global en el que se prioricen el respeto mutuo, la justicia y la paz como valores rectores de la convivencia, según recogió Europa Press. Guterres refirió que erradicar los discursos de odio requiere esfuerzos conjuntos de gobiernos, sociedad civil y plataformas digitales, poniendo especial atención a los desafíos generados en contextos de conflicto y tensión internacional.

Europa Press indicó también que, según el secretario general, las autoridades y los responsables políticos desempeñan una función determinante a la hora de modelar respuestas estatales inclusivas y no discriminatorias. Insistió en que no debe utilizarse el poder institucional para reforzar divisiones ni para legitimar actitudes que marginen a comunidades enteras, como ocurre con frecuencia con la población musulmana en escenarios de crisis internacionales. Guterres concluyó su intervención haciendo un llamado al compromiso colectivo para proteger la igualdad y combatir activamente cualquier expresión de islamofobia en todas sus formas.