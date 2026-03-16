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La alta representante de la UE rechaza la presión de Donald Trump por el estrecho de Ormuz y deja claro: “No es la guerra de Europa”

La UE descarta ampliar su misión naval en el estrecho de Ormuz pese a las demandas de Washington y apuesta por la desescalada diplomática del conflicto con Irán

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La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, interviene durante la rueda de prensa de clausura de la reunión de ministros de Energía y Asuntos Exteriores de la Unión Europea (REUTERS/Omar Havana)

La Unión Europea ha rechazado implicarse más directamente en la escalada militar en Oriente Medio pese a las presiones de Washington para que aumente su presencia naval en el estrecho de Ormuz. La alta representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, ha dejado claro este lunes que los Estados miembros no tienen “intención de ampliar” la misión europea en la zona y ha subrayado que el conflicto no puede considerarse una guerra europea.

La posición ha sido expresada al término de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Bruselas, en la que los países del bloque abordaron, entre otros asuntos, la posibilidad de ampliar el mandato de la operación naval Aspides. Esta misión comunitaria, desplegada en el mar Rojo para proteger el tráfico marítimo de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, podría haber sido extendida al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo y actualmente cerrada por Irán.

Sin embargo, la propuesta no ha logrado el respaldo necesario entre los Veintisiete. “Por el momento no hay interés para ampliar el mandato de Aspides”, ha afirmado Kallas en rueda de prensa. Según ha explicado, los Estados miembros consideran que implicarse más en el conflicto supondría entrar de manera directa en una guerra que no han iniciado. “Europa no es parte de esta guerra, no la hemos comenzado”, ha insistido la responsable de la diplomacia europea.

Falta de consenso para ampliar la misión naval

La misión Aspides fue creada por la Unión Europea para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo frente a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, que en los últimos meses han puesto en riesgo una de las principales rutas comerciales del mundo. La propuesta que se discutía en Bruselas planteaba ampliar ese despliegue hasta el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo y del gas que se exporta desde el Golfo Pérsico hacia los mercados internacionales.

Sin embargo, la iniciativa no ha logrado el respaldo necesario entre los Veintisiete. Varios gobiernos consideran que extender la misión hasta ese punto implicaría asumir riesgos militares mucho mayores y situar a la Unión en una posición más cercana a la estrategia estadounidense en el conflicto.

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La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, interviene durante la rueda de prensa de clausura de la reunión de ministros de Energía y Asuntos Exteriores de la Unión Europea (REUTERS/Omar Havana)

“Por el momento no hay interés”, ha reiterado Kallas al término de la reunión, constatando que la opinión mayoritaria entre los ministros es mantener el mandato actual de la operación. “Nadie quiere entrar activamente en esta guerra”, ha resumido la alta representante.

La discusión se enmarca además en los preparativos de la cumbre de líderes de la UE que se celebrará el próximo jueves, donde los jefes de Estado y de Gobierno abordarán la evolución de la crisis en Oriente Medio y sus posibles consecuencias para la seguridad europea, el comercio y los mercados energéticos.

Alemania y España ya habían anticipado su rechazo

Antes incluso del encuentro en Bruselas, algunos gobiernos europeos ya habían adelantado su oposición a ampliar la misión naval. Alemania y España figuraban entre los países que habían mostrado con mayor claridad sus reticencias a enviar fuerzas al estrecho de Ormuz.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, expresó esa postura desde Berlín pocas horas antes de la reunión. “Esta no es nuestra guerra, nosotros no la hemos iniciado”, declaró, en unas palabras que coincidían prácticamente con el mensaje transmitido después por la jefa de la diplomacia europea.

La coincidencia de posiciones refleja la cautela con la que varios gobiernos del bloque están abordando la crisis. Aunque reconocen que la estabilidad del estrecho de Ormuz es clave para el suministro energético global y para el comercio internacional, consideran que una mayor implicación militar podría contribuir a una escalada del conflicto.

En ese contexto, la mayoría de los ministros de Exteriores reunidos en Bruselas optaron por mantener el mandato actual de la misión Aspides y evitar una ampliación que podría implicar una presencia naval europea en un escenario de confrontación directa con Irán.

Donald Trump exigió a las fuerzas de seguridad de Irán deponer las armas

La apuesta europea por la desescalada

Pese a la negativa a ampliar su despliegue militar, la Unión Europea reconoce que la crisis tiene implicaciones directas para sus intereses. El cierre del estrecho de Ormuz y la creciente inestabilidad en la región amenazan con afectar al suministro energético mundial y a las rutas comerciales que conectan Asia, Oriente Medio y Europa. Ante esta situación, la estrategia defendida por Bruselas pasa por reforzar la vía diplomática. Kallas ha subrayado que el objetivo de la UE es impulsar una “desescalada” del conflicto y que esta se produzca lo antes posible.

Según ha explicado, la Unión está trabajando intensamente en contactos diplomáticos con diferentes actores internacionales para tratar de reducir la tensión y explorar posibles soluciones políticas. La prioridad, ha añadido, es evitar que la guerra se extienda aún más por la región y que la crisis derive en un enfrentamiento de mayor alcance.

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