Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, tiene “muy claro” que a EEUU “no le gusta la UE” y quiere “dividir Europa”

A Estados Unidos “no le gusta la Unión Europea” y quiere “dividir Europa”, ha dicho este viernes Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, en una entrevista con Financial Times. “Es importante que todo el mundo comprenda” esto, considera Kallas, porque EEUU, además, lo “ha dejado muy claro” tras más de un año de dificultades en las relaciones transatlánticas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, empezó su segundo mandato anunciando aranceles. Cierto es que la lista de perjudicados era larga y el bloque de la UE era uno más en aquella iniciativa - declarada ilegal en su mayoría por su propia Corte Suprema - cuyo fin, según el propio Trump, era hacer que EEUU dejase de ser “saqueada” por “tramposos”.

Más adelante empezó a hablar de anexionar Groenlandia, territorio autónomo del reino de Dinamarca - y por tanto territorio europeo -, citando cuestiones de “seguridad nacional” y dando a entender que por la región circulan campantes submarinos y barcos chinos y rusos. Una anexión tal pondría sin duda en riesgo la unidad de la OTAN. EEUU también está aprovechando la dependencia europea de Washington en materia militar y de defensa como punto de presión contra Bruselas.

La relación entre la UE y Estados Unidos es “muy complicada”

La relación UE-EEUU es “muy complicada”, ha dicho. “Si lees la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de defensa nacional (de Estados Unidos), creo que no debería haber ilusiones”. Hace referencia con esto al llamado a “cultivar la resistencia” en Europa y la necesidad de “calibrar” el apoyo militar estadounidense al continente que recoge dicho documento, que asegura que el bloque está encaminado a una “desaparición civilizatoria”.

Esta semana, el gobierno de Trump ha iniciado investigaciones comerciales sobre China, India, Japón, Corea del Sur, México y la Unión Europea, alegando que esta decisión se debe a prácticas comerciales desleales. De los resultados de esta investigación podría depender que estos países se enfrenten o no a nuevos aranceles.

Las amenazas de embargo contra España - medida que, técnicamente, no podría tomar al negociar con España a través de y como bloque con la Unión Europea - han suscitado ya respuesta de representantes y mandatarios europeos. El Gobierno de España “no teme” y quita peso a todo ello, explicando a través del ministro Albares que no tendría “ningún sentido”; y desde la Comisión Europea también han sido firmes: la UE respondería “con firmeza” a cualquier violación de los acuerdos comerciales. “Solicitaremos más aclaraciones a Estados Unidos sobre cómo la apertura de esta investigación bajo la sección 301 podría afectar al acuerdo alcanzado el año pasado entre la UE y EE. UU.”, expresaba ayer Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, prometiendo también que “responderá de forma firme y proporcionada ante cualquier incumplimiento de los compromisos asumidos en la declaración conjunta”.

Kaja Kallas, por su parte, ve en la forma en que EEUU se está desenvolviendo para con la UE un eco de tácticas utilizadas por adversarios del bloque. Kallas considera que las relaciones comerciales de los países que lo conforman no deberían darse de forma bilateral, sino de forma conjunta con el resto de estados miembro, “porque juntos somos potencias iguales”. Para Kallas, el comportamiento del gobierno de Trump refuerza la perspectiva de Francia y otros países que abogan por una Europa más “autónoma” y menos dependiente de los Estados Unidos, especialmente en defensa. Advierte, sin embargo, que moverse demasiado rápido en ese sentido podría ser contraproducente.

La ex primer ministra de Estonia considera que, a corto plazo, hay “espacio para ambas cosas”: apaciguar a Trump y reducir la dependencia Europea de los Estados Unidos. En materia de Defensa, es complicado: “Necesitamos comprar a Estados Unidos porque no tenemos los activos, las posibilidades ni las capacidades que necesitamos”, ha dicho, si bien también que la UE debe “invertir en nuestra propia industria de defensa... no poner todos los huevos en la misma cesta”.

Lo cierto es que no hay un consenso pleno o claro dentro de la Unión Europea en cuanto al curso a seguir con este fin. Kallas considera en este sentido que “si estamos de acuerdo en el diagnóstico, también deberíamos coincidir en la cura”, y que en cualquier caso la unidad es imperante a la hora de tomar una decisión sobre cómo proceder: “Si tomamos estas medidas firmes, también hay un efecto de represalia, es doloroso. Pero a largo plazo creo que debemos ser fuertes, porque eso es lo que ellos también entienden”.

En cuanto a la guerra de EEUU e Israel, Kallas no sabe cómo puede evolucionar. “No creo que nadie lo sepa, realmente”, ha dicho, añadiendo que “es fácil iniciar guerras, pero siempre se salen de control y siempre traen más caos”. Está “en contacto diario con los ministros de Oriente Medio y con mis homólogos, y ellos tampoco lo saben. Porque, claramente, los objetivos de Estados Unidos son unos y los de Israel quizás sean un poco diferentes”. Ahora mismo, dice, tanto para los países de la región “como para nosotros, es importante encontrar una salida y estabilizar la situación”. Por el momento, la UE está intentando “activamente cambiar la dinámica” en la región, explorando maneras de reanudar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, que permanece cerrado como medida estratégica de Irán.