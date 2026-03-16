El bloqueo del Estrecho de Ormuz redujo un 60% las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico

Los petroleros Erietta Latsi y Parnassos permanecen anclados en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, durante el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier

Las exportaciones diarias de petróleo desde el Golfo Pérsico han descendido al menos un 60% en la semana previa al 15 de marzo respecto a febrero, según datos de navieras y cálculos de Reuters. La región, que incluye a Arabia Saudita, principal exportador mundial, y otros productores destacados, enfrenta recortes de producción y cancelaciones de envíos debido a las interrupciones generadas por la guerra entre Estados Unidos e Irán. El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo, ha provocado la mayor disrupción de oferta registrada en el mercado energético mundial, llevando los precios del crudo a su nivel más alto en cuatro años, y los de algunos combustibles a máximos históricos.

Según cifras de Kpler, las exportaciones combinadas de crudo, condensados y combustibles refinados desde Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, Omán, Catar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos promediaron 9,71 millones de barriles diarios en la semana hasta el 15 de marzo, lo que representa una caída del 61% frente a los 25,13 millones de barriles diarios de febrero. Datos de Vortexa señalan un descenso aún mayor, con 7,5 millones de barriles diarios exportados, es decir, una reducción del 71% respecto a los 26,1 millones de febrero. Antes del conflicto, estos ocho países representaban el 36% de las exportaciones marítimas globales de petróleo, equivalentes a 70,43 millones de barriles diarios.

Las exportaciones de petróleo de Medio Oriente disminuyeron drásticamente en más del 60% entre finales de febrero y principios de marzo debido a la guerra de Irán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa principal de esta situación es la paralización casi total del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, vital para el transporte de petróleo, gas y otros productos básicos desde el Golfo Pérsico. El enclave, de 161 kilómetros de largo y apenas 34 kilómetros en su punto más angosto, conecta el Golfo con el océano índico. Por sus rutas, de solo 3 kilómetros de ancho en cada dirección, circula una cuarta parte del comercio mundial de crudo y cerca de una quinta parte del suministro global de gas natural licuado, principalmente desde Catar hacia Asia.

La crisis se ha agravado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El nuevo líder supremo iraní, Ayatollah Mojtaba Khamenei, sostuvo que “la palanca del cierre del Estrecho de Ormuz debe seguir utilizándose”. Irán ha atacado buques en la zona y las exportaciones siguen bloqueadas. Según el analista Johannes Rauball de Kpler, la cantidad de crudo almacenado en buques flotantes en la región superó los 50 millones de barriles esta semana, frente a los 10 millones previos al conflicto. Además, los embarques desde el puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, han sido interrumpidos por ataques con drones.

Las alternativas logísticas permiten solo un alivio parcial. Arabia Saudita desvía parte de su producción por un oleoducto de 1.200 kilómetros hasta el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, con capacidad para 7 millones de barriles diarios. Emiratos Árabes Unidos emplea el oleoducto Habshan-Fujairah, con capacidad para 1,5 millones de barriles diarios, aunque el puerto ha sufrido interrupciones. Irak dispone de una vía hacia Turquía pero la ha suspendido por motivos de seguridad. Kuwait, Catar y Baréin dependen exclusivamente del paso por Ormuz, mientras que la mayoría de las exportaciones iraníes salen de la isla de Kharg, en el Golfo Pérsico.

Un gráfico de barras muestra la distribución del petróleo crudo y condensado transportado a través del Estrecho de Ormuz en 2025, destacando a Asia como el principal receptor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que Irán bloquee completamente el Estrecho de Ormuz ha sido objeto de advertencias internacionales. Aunque el país firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, nunca la ratificó, lo que deja margen a acciones unilaterales. Irán puede recurrir al hostigamiento con lanchas rápidas, ataques con misiles o drones, y la colocación de minas navales, estrategia que el secretario de Defensa británico, John Healey, aseguró que “podría haber comenzado”. Estados Unidos afirma haber destruido o dañado más de 30 embarcaciones iraníes dedicadas a la siembra de minas.

Ante la escalada, el presidente estadounidense Donald Trump ha planteado la posibilidad de escoltas navales para los petroleros que crucen el estrecho y ha solicitado apoyo a otros países, como China y los miembros de la OTAN. Francia sugirió una misión conjunta para garantizar el paso seguro de buques, aunque solo tras la fase más intensa del conflicto. El aseguramiento marítimo sigue disponible, pero la mayoría de los propietarios de barcos rehúsa asumir riesgos ante los constantes ataques, lo que mantiene el tráfico en niveles mínimos.

Este mapa detalla las refinerías, terminales de petróleo y gas, campos y oleoductos en Oriente Medio, mostrando la dependencia del Estrecho de Ormuz para las exportaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del bloqueo de Ormuz no se limita al sector energético. La vía es también un punto de estrangulamiento para exportaciones de aluminio y fertilizantes. La paralización coincide con la temporada en que los agricultores del hemisferio norte preparan sus campos, lo que podría repercutir en los precios de los cultivos y la inflación alimentaria global. Mientras tanto, la interrupción de los flujos de petróleo y gas amenaza con desencadenar una ola de inflación global, según se ha advertido en los últimos días.

(Con información de Reuters y Bloomberg)