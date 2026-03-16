Valladolid y Burgos tienen las mejores hamburguesas de todo Castilla y León

La hamburguesa ganadora se hace en Valladolid (Vayco)

Los amantes del buen comer, especialmente aquellos fanáticos del universo de las hamburguesas, ya pueden añadir nuevos destinos a su mapa de favoritos. El campeonato Best Burger Spain daba a conocer el pasado 10 de abril las hamburguesas ganadoras a nivel nacional, en un concurso marcado por un notable retorno a la sencillez y por la calidad de todas y cada una de las propuestas evaluadas por el jurado.

El concurso premiaba como gran ganadora a una hamburguesa nacida en Ourense, más concretamente en el restaurante Bágoa Gastrobar. Tras ella, una larga lista de locales y recetas premiadas que se reparten por todo el país. También dentro de Castilla y León. Los cocineros castellanoleoneses han conseguido colar dos hamburguesas en el top 15 de las mejores de todo el país, un mérito que se divide entre las ciudades de Valladolid y de Burgos.

La mejor burger está en Valladolid

La mejor hamburguesa de Castilla y León se hace, curiosamente en una vermutería. Se trata de Vayco (C. Cadenas de San Gregorio, 12), un local conocido por sus tortillas y por su picoteo, pero también, por supuesto, por sus burgers. La ganadora de este año ha sido la V26, una receta basada en la clásica combinación de pan, carne, queso, bacon, tomate, lechuga y pepinillos, aunque dándole una exquisita vuelta de tuerca.

“Elegimos un medallón de 200 gramos de vaca Gallega Madurada durante 45 días, acompañado con dos de los ingredientes que no pueden faltar, bacon ahumado y de queso cheddar rojo fundido”, explican desde el restaurante. El pepinillo forma parte de su salsa secreta V26 y el tomate aparece en forma de tomates secos confitados, todo ello coronado con brotes tiernos de lechuga morada y verde. El pan es en forma de Bretzel, elaborado en Alemania con su receta original.

La plata es para... Burgos

El sabor a carne es el protagonista en la segunda hamburguesa premiada: ‘La Masiva de Bryan’. Es la propuesta que hacen desde La Rima Fast-Food Gourmet, un restaurante burgalés especializado en comida rápida gourmet. Su hamburguesa ganadora lleva Potato Roll, alioli de trufa blanca, piparras, blend de vaca madurada, queso Jack Monterrey, yema de huevo curada y cecina de vaca premium. Una propuesta que, dicen, presenta “un gran equilibrio de sabores donde destaca la calidad de los ingredientes y el protagonismo de la carne”.

No es la primera vez que este local situado en la calle Claustrillas se presenta a esta competición; de hecho, otra de sus hamburguesas, la Montxito 2.0, ya destacó en el campeonato nacional en feberero del año pasado. Además, La Rima cuenta con otros reconocimientos, como el que lograron en 2023 con su pizza No-Nara, que se coronó como la mejor de Castilla y León.

Hamburguesa ganadora de La Rima Fast-Food Gourmet (Best Burger Spain)

Y en tercer lugar, León

Fuera del top 15 pero dentro del podio autonómico se encuentra The Carnivan Superbar (C. Jorge de Montemayor, 5), un restaurante ubicado en el centro de la ciudad de León. Especializado en hamburguesas en particular y carnes en general, este proyecto se situía en una antigua nave industrial, desde donde lleva 11 años consiguiendo galardones gracias a sus recetas.

La ganadora de este año es ‘Origen’, una hamburguesa clásica que “apuesta por el producto y el equilibrio de sabores, sin artificios innecesarios”, según los cocineros. Se prepara con pan brioche con sésamo, ligeramente tostado y 180 gramos de rabillo y lomo de vaca madurada, en forma de hamburguesa jugosa y con carácter.

La hamburguesa Origen, del restaurante The Carnivan Superbar, en León (Best Burger Spain)

Para acompañar, queso Monterrey Jack, panceta adobada con ajo, miel, soja y lima, cocinada 12 horas a baja temperatura y terminada a la plancha, cebolla, pepinillo casero encurtido, y una salsa cremosa de perfil especiado, diseñada para unir todos los elementos sin eclipsar ninguno de ellos.