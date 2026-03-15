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Alberto Ramírez, psicólogo: “El problema no es discutir, es cómo discutimos”

El objetivo de una relación sana no reside en la falta de conflictos, sino en “aprender a discutir mejor, hablar sin atacar, escuchar sin ponerse a la defensiva y recordar que no sois enemigos, estáis en el mismo equipo”

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La silueta de una pareja.
La silueta de una pareja. (Adobe Stock)

¿Cuánto importa el amor? ¿Es necesaria una pareja para ser feliz? ¿Qué hace que una relación sea satisfactoria? No hay respuestas sencillas ni cerradas a estas preguntas, pero los españoles tienen opiniones muy parecidas al respecto. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este mes su primera encuesta sobre la percepción social del amor, que hace un esbozo de la mirada de los españoles sobre la pareja y que revela que el 71% cree que para tener una vida satisfactoria es importante tener una relación amorosa.

Lo más positivo de tener una relación amorosa o sentimental para los encuestados es compartir la vida con alguien (38%), seguido de poder formar una familia (17%) y, en tercer lugar, “disfrutar del día a día” (13%). El sexo queda en última posición. Tan solo el 0,6% lo sitúa como el aspecto más positivo de una relación. De hecho, el 80% de los encuestados opina que puede existir el amor entre dos personas sin relaciones sexuales.

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Para mantener una relación exitosa, los viajes son necesarios, según los españoles: al 92% le parece importante hacer escapadas en pareja de vez en cuando. Además, el 72% considera importante compartir cenas y comidas románticas de manera habitual. Los encuestados dejan claro que el dinero debe ir encaminado a hacer planes juntos y no a detalles materiales. Aunque la mayoría defiende que es relevante hacerse regalos de aniversario, el 42% no lo ve relevante para mantener una buena relación. La encuesta no habla de cómo se manejan los conflictos o discusiones. Pero, ¿qué ocurre cuando esto sucede?

El psicólogo Alberto Ramírez, que comparte contenidos sobre salud mental y consejos para tener relaciones sanas a través de su cuenta de TikTok (@albertopsi.mentalmadrid), explica que muchas parejas llegan a su consulta porque quieren dejar de discutir. Pero, no es ahí donde reside la clave para tener una buena relación. “Discutir no es el problema, discutir es natural, es completamente humano”, asegura el terapeuta. Añade que “dos personas que conviven juntos o que pasan mucho tiempo juntas no pueden estar de acuerdo en todo”. Por eso, insiste en que el problema no está en discutir, sino en cómo se discute.

Cómo afrontar las discusiones en pareja

Para Ramírez, los conflictos no son negativos por sí mismos porque forman parte de las relaciones, son inevitables. “El problema es cuando esa discusión se convierte en gritos, en reproches, en faltas de respeto, en querer ganar la pelea”, señala el psicólogo. El objetivo de una relación sana, apunta, no es dejar de discutir, sino “aprender a discutir mejor, hablar sin atacar, escuchar sin ponerse a la defensiva y recordar que no sois enemigos, estáis en el mismo equipo”.

Las discusiones no implican que una relación vaya mal. “Muchas veces, lo que realmente falta no es amor, sino saber cómo manejar el conflicto sin hacerse daño”, así como “aprender a discutir de forma sana puede cambiar por completo la manera en la que una pareja se entiende, se escucha y se cuida”, concluye Ramírez.

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