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Kate Middleton retoma su agenda internacional tras superar el cáncer: el viaje a Italia por el que está “muy ilusionada”

La princesa de Gales vuelve a los viajes oficiales con una visita clave a Reggio Emilia centrada en la educación infantil con un mensaje de normalidad institucional

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La comunidad India de Leicester regala un collar de rosas a Kate Middleton (Imago)
La comunidad India de Leicester regala un collar de rosas a Kate Middleton (Imago)

La princesa de Gales da un paso muy significativo en su regreso a la vida pública internacional tras meses especialmente delicados. Después de anunciar que había sido diagnosticada de cáncer y de completar un largo tratamiento, Kate Middleton retoma ahora su agenda internacional con un viaje que tiene un fuerte componente simbólico: su vuelta a los compromisos fuera del Reino Unido. Según han confirmado fuentes de su entorno, la princesa está contenta y con ganas de vivir este desplazamiento a Italia, donde realizará su primera visita oficial al extranjero desde que comenzó su tratamiento médico.

El destino elegido no es casual. Kate viajará a la ciudad italiana de Reggio Emilia los días 14 y 15 de mayo en una visita de trabajo centrada en la educación infantil, uno de los ejes fundamentales de su labor institucional. Acompañada por su equipo del Royal Foundation Centre for Early Childhood, la princesa participará en distintos encuentros vinculados al conocido “Reggio Emilia Approach”, un modelo pedagógico de referencia mundial que pone el foco en la importancia del entorno, la naturaleza y las relaciones afectivas en el desarrollo de los niños.

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Kate Middleton durante un viaje a Boston. (Reba Saldanha/Pool via REUTERS)
Kate Middleton durante un viaje a Boston. (Reba Saldanha/Pool via REUTERS)

En este contexto, desde Kensington Palace han destacado que la princesa afronta este viaje con especial entusiasmo, ya que supone no solo su regreso a la actividad internacional, sino también la oportunidad de profundizar en una de sus grandes áreas de interés. Un portavoz del palacio ha señalado que Kate está “muy ilusionada por visitar Italia la próxima semana y ver de primera mano cómo el enfoque de Reggio Emilia crea entornos donde la naturaleza y las relaciones humanas se unen para apoyar el desarrollo infantil”.

Un proceso de recuperación marcado por la discreción

El regreso de la princesa a los viajes oficiales llega tras un periodo complejo en su vida personal. Kate fue sometida a una cirugía abdominal mayor y, posteriormente, recibió tratamiento de quimioterapia preventiva durante varios meses. En enero de 2025 anunció que se encontraba en remisión, un mensaje que marcó el inicio de una recuperación progresiva y de su vuelta paulatina a los compromisos públicos.

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Kate Middleton reaparece para confirmar que ha terminado la quimioterapia.

Durante este tiempo, la princesa ha mantenido un perfil más discreto, aunque ha continuado vinculada a sus proyectos. Su entorno ha subrayado en varias ocasiones que el proceso ha sido “difícil”, especialmente a la hora de retomar el ritmo habitual de trabajo y los desplazamientos internacionales.

La educación infantil, su gran apuesta institucional

Más allá del plano personal, este viaje refuerza la apuesta de Kate Middleton por la educación en la primera infancia. El Centro para la Primera Infancia de la Royal Foundation, que ella misma impulsó en 2021, continúa desarrollando iniciativas internacionales centradas en el desarrollo emocional y social de los niños en sus primeros años de vida.

En paralelo, la princesa ha presentado recientemente en la Universidad de East London una nueva guía titulada Foundations for Life: A Guide to Social and Emotional Development, dirigida a profesionales, familias y cuidadores. En el prólogo del documento, Kate insiste en que “aunque la sociedad suele centrarse en los logros académicos o físicos, la investigación demuestra que son las primeras relaciones, experiencias y entornos los que establecen las bases de nuestra salud y felicidad futura”, y añade que “la calidad de nuestras conexiones con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea determina cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos y cómo procesamos lo que vivimos”.

La princesa de Gales junto a una niña durante una visita a una escuela británica. (AFP PHOTO / POOL / Victoria Jones)
La princesa de Gales junto a una niña durante una visita a una escuela británica. (AFP PHOTO / POOL / Victoria Jones)

Este viaje a Italia se convierte en un paso importante en la reincorporación progresiva de la princesa a la agenda internacional, en una etapa en la que combina recuperación personal e institucional mientras retoma poco a poco su papel en la escena pública.

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