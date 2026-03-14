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Solas o en pareja: ¿cuánto se tarda en llegar al orgasmo?

El tiempo varía si la mujer está sola o acompañada, y no existe un estándar aplicable a todas

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La conexión afectiva, la confianza
La conexión afectiva, la confianza y la comunicación influyen directamente en la experiencia y el tiempo para alcanzar el clímax (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo para llegar al orgasmo es diferente en cada mujer y cada encuentro tiene su tiempo para alcanzarlo. No existe una regla general que determine cuánto se debe esperar para llegar al clímax. Sin embargo, muchas mujeres notan diferencias entre el orgasmo por masturbación y el de pareja.

Se denomina período de latencia al tiempo que media entre la penetración y el orgasmo. Ha sido muy estudiado en hombres con eyaculación precoz, pero existen pocos estudios en mujeres ya que ellas, además de llegar al orgasmo por diferentes prácticas (roce corporal, sexo oral) tienen la capacidad de repetirlo (multiorgasmia). Los hombres llegan al orgasmo más rápido que las mujeres.

Según un estudio publicado por "Journal of Sexual Medicine", de las más de 2000 mujeres reunidas para el estudio (promedio de edad de 29 años) el 18% afirmó no tener pareja sexual en la actualidad, un 5 % nunca tuvo pareja y un 8% afirmó no haberse masturbado nunca.

Las mujeres que no llegaban al orgasmo tenían menos probabilidades de tener pareja y tenían más indicadores de ansiedad y depresión. El tiempo para alcanzar el orgasmo en pareja fue de 14 minutos y de 8 minutos por masturbación.

¿Por qué tarda más el orgasmo en pareja?

El conocimiento del propio cuerpo
El conocimiento del propio cuerpo y la información adecuada ayudan a superar creencias erróneas sobre la sexualidad femenina (New York Post)

1) Las mujeres necesitan de un juego erótico más prolongado que los hombres. Según la sexóloga Rosemary Basson el deseo sexual femenino se despierta por el contacto, la conexión emocional y el despliegue de prácticas, no solo las genitales. La lubricación (fase de excitación) puede aparecer como respuesta fisiológica al comienzo del juego, pero no es indicador de que la mujer esté necesariamente preparada para la penetración. El apuro de los hombres por penetrar y la preparación a medias de sus mujeres es una de las causas del retardo orgásmico.

2) La fricción del pene en el interior de la vagina puede ser insuficiente para estimular las ramas internas del clítoris.

3) Muchas mujeres necesitan en simultáneo con la penetración estimular el clítoris o que sus parejas lo hagan, sin embargo, no todas lo hacen o les cuesta pedirlo. Creen, como muchos hombres, que ellos con su pene erecto, es suficiente para hacerlas llegar al orgasmo.

4) Las mujeres que se masturban están centradas en las fantasías y en el placer.

5) Las mujeres en pareja están centradas en el contacto y en complacer al otro.

No existe un tiempo “normal”
No existe un tiempo “normal” universal; cada mujer y cada encuentro sexual presentan diferencias significativas (Freepik)

6) La edad media y la satisfacción vincular se asociaron con una latencia más corta del orgasmo. Influye la confianza personal, las experiencias de vida, el cuestionamiento a los mitos sobre la feminidad y la reciprocidad en el vínculo.

7) Un tiempo mayor para llegar al orgasmo o la falta de este se asoció con una menor satisfacción y aumento de la angustia.

8) Las mujeres con retraso orgásmico sufren, como los hombres con eyaculación precoz, de ansiedad anticipatoria. Están pendientes de que les vuelva a suceder.

9) Muchas mujeres tienen un orgasmo y entran en período refractario (baja el deseo sexual como en los hombres post eyaculación) con la consiguiente angustia porque sus parejas aún no terminaron.

10) Se denomina Orgasmo Prematuro a la aparición del orgasmo (período de latencia corto). Según un estudio publicado en 2011 en la revista “Sexologies” hasta un 40 % de mujeres lo presentaron ocasionalmente, un 14% con frecuencia y un 3 % en forma constante.

El orgasmo femenino es una experiencia placentera que está influida por muchos factores y no solo es una respuesta fisiológica. El conocimiento del cuerpo y de las sensaciones eróticas, la masturbación, el cuestionamiento de los mitos sobre la sexualidad femenina, la información, la confianza personal y otros son puntales clave para que la experiencia sexual sea plena y no solo genital.

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Walter Ghedin

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