España

Silvia Severino, psicóloga: “Esta es la razón por la que cuanto más amas a una persona, más tiendes a discutir con ella”

Las relaciones sentimentales pueden hacer que nos sintamos vulnerables y nos volvamos defensivos

Guardar
Una pareja tras una discusión
Una pareja tras una discusión (AdobeStock)

El amor es para los españoles uno de los aspectos más importantes de su vida, según el CIS. El organismo estatal publicó el miércoles su encuesta sobre la percepción social del amor, que muestra que el 71,2% de la población piensa que, para tener una vida satisfactoria, es importante tener una relación amorosa.

El amor es el cuarto elemento más importante para los españoles (91,5%), por detrás de la amistad (94%), la familia (97,8%) y la salud (99,1%). El amor viene en muchas formas y de muchas personas pero, cuando se habla de él en general, el 59% piensa en el vínculo compartido dentro de una pareja.

Alrededor del 70% de la población está en una relación de pareja, la mayoría dentro de un matrimonio religioso (38,5%), y pasan hasta 20 años con la misma persona. Pero, por mucho que se quieran, para algunos las discusiones son el pan de cada día. Según la psicóloga Silvia Severino, es frecuente que “cuanto más amamos a una persona, más tendemos a discutir con ella o a tratarla mal”.

“El amor toca lo que temes y aún no has resuelto”

Severino explica que esta actitud no se debe al mal carácter de las personas involucradas en la pareja. “Las relaciones importantes no solo se activan los sentimientos, sino las partes más frágiles de nuestra identidad”, afirma la psicóloga. “El amor no toca lo que brilla en ti, toca también lo que temes y lo que aún no has resuelto”, añade.

Por eso, dice la especialista, es común que “cuando alguien se vuelve significativo”, la gente sienta una amenaza en sus defensas. “Y cuando las defensas se activan, la primera reacción no es la dulzura, es la protección. Por eso discutes más con quien amas”, afirma.

La paradoja del amor

Una mujer discute con su
Una mujer discute con su novia. (Adobe Stock)

Esta sensibilidad y ‘debilidad’ que se siente con una persona amada hace que, en ocasiones, las relaciones puedan ser difíciles. “Con un extraño es fácil ser comprensivo, con tu pareja no, porque su silencio te desestabiliza y su distancia te hace sentir vulnerable”, afirma Severino.

La psicóloga describe así la paradoja del amor: “La cercanía aumenta la sensibilidad y, si no sabes gestionarla, se vuelve reactividad. No estás atacando al otro, te estás defendiendo de lo que esa persona despierta en ti. Hasta que reconozcas qué herida te está tocando, creerás que el problema es el otro, pero no es así”, concluye.

Los españoles buscan el amor

Todavía el 30% de los españoles está soltero y, de ellos, cuatro de cada diez asegura querer enamorarse y/o busca pareja activamente. Para la población general, el amor en pareja tiene que ver con la felicidad (95%), la estabilidad (92,6) y el compromiso (94,7%).

Los españoles consideran que las parejas sentimentales son una relación entre iguales (93,6%) y que la pasión (86,3%) y la intensidad (74,1%) juegan partes importantes. Las relaciones largas y monógamas son las más frecuentes: entre quienes tienen pareja, el 96,9% mantiene una relación tradicional de dos personas y, en su mayoría, han estado con el mismo compañero o compañera durante un periodo de 11 a 20 años (18,3%).

Temas Relacionados

AmorParejaPsicologíaRedes socialesTiktokTiktok EspañaVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La presencia de influencers en los Goya sigue generando polémica: “Al cine hay que ir todas las semanas y no solo a pasearse por la alfombra”

Actrices como Yolanda Ramos y Dafne Fernández se suman a la reivindicación por una mayor representación en la gala

La presencia de influencers en

Uno de cada tres hombres de la Generación Z cree que una esposa debe obedecer siempre a su marido

Según un informe global de Ipsos, los hombres nacidos entre 1997 y 2012 expresan valores más tradicionales respecto a los roles de género en comparación con los baby boomers

Uno de cada tres hombres

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex

La Aemet avisa del cambio de tiempo por la borrasca Regina: estas son las regiones en las que dejará lluvia, nieve y granizo

Los meteorólogos advierten de que “las precipitaciones serán abundantes y se podrán producir inundaciones locales” en el sur y el este de la península

La Aemet avisa del cambio

Los Morancos, en el centro de la polémica tras su visita a ‘El Hormiguero’ por su comentarios sobre Jorge Javier Vázquez

Los hermanos Cadaval acudieron al programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo espectáculo, ‘Bota Antonia’

Los Morancos, en el centro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un pescadero deberá pagar más

Un pescadero deberá pagar más de 30.000 euros por realizar pedidos y no pagar la mercancía: afirmó que otra persona usaba su nombre

Vídeo: Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio con un avión del Ejército del Aire

Alertan del “mal estado” de los vehículos de la Guardia Civil para traslado de presos: el 40% no tiene cinturones de seguridad y la antigüedad media es de 11 años

Cómo preparar tu coche para primavera: todo lo que debes comprobar

De qué habla Pedro Sánchez cuando habla del “no a la guerra”: un pulso a Trump, otro al pasado y una sacudida al votante perdido

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si te pillan robando en tu trabajo, el despido puede ser improcedente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”