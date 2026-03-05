Silvia Severino, psicóloga: “Esta es la razón por la que cuanto más amas a una persona, más tiendes a discutir con ella”

Una pareja tras una discusión (AdobeStock)

El amor es para los españoles uno de los aspectos más importantes de su vida, según el CIS. El organismo estatal publicó el miércoles su encuesta sobre la percepción social del amor, que muestra que el 71,2% de la población piensa que, para tener una vida satisfactoria, es importante tener una relación amorosa.

El amor es el cuarto elemento más importante para los españoles (91,5%), por detrás de la amistad (94%), la familia (97,8%) y la salud (99,1%). El amor viene en muchas formas y de muchas personas pero, cuando se habla de él en general, el 59% piensa en el vínculo compartido dentro de una pareja.

Alrededor del 70% de la población está en una relación de pareja, la mayoría dentro de un matrimonio religioso (38,5%), y pasan hasta 20 años con la misma persona. Pero, por mucho que se quieran, para algunos las discusiones son el pan de cada día. Según la psicóloga Silvia Severino, es frecuente que “cuanto más amamos a una persona, más tendemos a discutir con ella o a tratarla mal”.

“El amor toca lo que temes y aún no has resuelto”

Severino explica que esta actitud no se debe al mal carácter de las personas involucradas en la pareja. “Las relaciones importantes no solo se activan los sentimientos, sino las partes más frágiles de nuestra identidad”, afirma la psicóloga. “El amor no toca lo que brilla en ti, toca también lo que temes y lo que aún no has resuelto”, añade.

Por eso, dice la especialista, es común que “cuando alguien se vuelve significativo”, la gente sienta una amenaza en sus defensas. “Y cuando las defensas se activan, la primera reacción no es la dulzura, es la protección. Por eso discutes más con quien amas”, afirma.

La paradoja del amor

Una mujer discute con su novia. (Adobe Stock)

Esta sensibilidad y ‘debilidad’ que se siente con una persona amada hace que, en ocasiones, las relaciones puedan ser difíciles. “Con un extraño es fácil ser comprensivo, con tu pareja no, porque su silencio te desestabiliza y su distancia te hace sentir vulnerable”, afirma Severino.

La psicóloga describe así la paradoja del amor: “La cercanía aumenta la sensibilidad y, si no sabes gestionarla, se vuelve reactividad. No estás atacando al otro, te estás defendiendo de lo que esa persona despierta en ti. Hasta que reconozcas qué herida te está tocando, creerás que el problema es el otro, pero no es así”, concluye.

Los españoles buscan el amor

Todavía el 30% de los españoles está soltero y, de ellos, cuatro de cada diez asegura querer enamorarse y/o busca pareja activamente. Para la población general, el amor en pareja tiene que ver con la felicidad (95%), la estabilidad (92,6) y el compromiso (94,7%).

Los españoles consideran que las parejas sentimentales son una relación entre iguales (93,6%) y que la pasión (86,3%) y la intensidad (74,1%) juegan partes importantes. Las relaciones largas y monógamas son las más frecuentes: entre quienes tienen pareja, el 96,9% mantiene una relación tradicional de dos personas y, en su mayoría, han estado con el mismo compañero o compañera durante un periodo de 11 a 20 años (18,3%).