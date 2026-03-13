Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres señales indican que tu ansiedad está tomando decisiones por ti”

La psicóloga Ainhoa Vila explica tres frases para identificar la ansiedad (Composición Infobae)

En la vida diaria, la ansiedad se manifiesta de formas sutiles y a menudo pasa inadvertida para quienes la experimentan. Este estado emocional, lejos de limitarse a episodios de nerviosismo intenso, puede impregnar rutinas, relaciones personales y laborales, así como la toma de decisiones aparentemente sencillas.

Sus efectos no solo repercuten en el bienestar individual, sino que también condicionan la forma en que las personas perciben y enfrentan los desafíos cotidianos, muchas veces generando ciclos de evitación o bloqueo. Los especialistas en salud mental señalan que identificar cómo la ansiedad interfiere en las elecciones diarias constituye un primer paso esencial para desarrollar estrategias de afrontamiento y reducir su impacto.

Identificar que la ansiedad influye en decisiones cotidianas es algo frecuente para la psicóloga Ainhoa Vila. Según explica en su TikTok (@ainhowins), existen tres señales concretas para detectar cuando este malestar psicológico toma el control.

Anticipación negativa y exceso de vigilancia

“La primera: seguro que todo va a salir mal. A esto no se le llama intuición, se le llama hipervigilancia”, explica Vila al abordar cómo la preocupación anticipatoria puede disfrazarse de presentimiento. Esta tendencia a la hipervigilancia suele estar relacionada con el instinto de protegerse frente a posibles amenazas, reales o imaginadas.

La mente, en estado de alerta, interpreta señales neutras como indicios de peligro, lo que lleva a una anticipación negativa de los acontecimientos. Este mecanismo, aunque tiene una base evolutiva, puede volverse contraproducente cuando interfiere persistentemente con la objetividad, afectando la capacidad para tomar decisiones razonadas y generando un círculo vicioso de dudas e inseguridad.

Al relatar los patrones que observa en consulta, Vila señala que el exceso de análisis resulta característico: “necesito pensarlo muchísimo más. Esto en muchísimas ocasiones es rumiación buscando certezas”, precisa, identificando así una conducta de bloqueo generada por la necesidad de eliminar cualquier incertidumbre.

La rumiación, entendida como la repetición continua de los mismos pensamientos, suele ser una respuesta automática ante la sensación de falta de control. Este proceso mental, que puede prolongarse durante horas o días, desgasta emocionalmente y reduce la claridad para afrontar los hechos.

El deseo de encontrar respuestas absolutas conduce a la parálisis, ya que la mente busca garantías imposibles en contextos donde la incertidumbre forma parte de la experiencia humana. Diversos enfoques terapéuticos apuntan a que, en estos casos, aprender a tolerar la duda es más eficaz que intentar eliminarla por completo.

La postergación como señal de ansiedad

Otro patrón común descrito por Ainhoa Vila es la postergación de acciones debido a la falta de tranquilidad interna. La especialista lo resume de forma directa: “hasta que no me sienta tranquilo, no lo voy a hacer. Y aquí, obviamente, la ansiedad está ganando.” Según su perspectiva clínica, el principal aprendizaje radica en comprender que “la calma no viene antes de actuar, sino que llega después de hacerlo”.

La postergación motivada por ansiedad puede dar la impresión de ser una estrategia de autoprotección, pero en realidad refuerza el ciclo ansioso. Al evitar la acción, el malestar se intensifica y la persona percibe cada vez más difícil dar el paso necesario.

Esta dinámica es común en tareas cotidianas, desde responder un mensaje laboral hasta iniciar nuevos proyectos personales. Reconocer este patrón permite interrumpir la inercia de la procrastinación y adoptar medidas orientadas a la acción, como fragmentar las tareas o buscar apoyo externo. Comprender el funcionamiento de la ansiedad en la vida diaria implica observar estos patrones y reconocer su influencia sobre el comportamiento.

Contar con herramientas para gestionar la ansiedad, como la identificación de pensamientos automáticos, la aceptación de la incertidumbre y la puesta en práctica de pequeñas acciones, ayuda a reducir su impacto y facilita una toma de decisiones más consciente. La experiencia de profesionales como Ainhoa Vila aporta claves valiosas para quienes buscan mejorar su relación con las emociones y avanzar hacia un mayor equilibrio psicológico.