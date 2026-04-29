España

Manuel Carrasco cuenta en ‘El Hormiguero’ las insólitas peticiones de firmas de sus fans: “Lo recuerdo y me pongo a sudar”

El cantante andaluz compartió en el programa anécdotas sobre el fervor de sus seguidores y la relación cercana que mantiene con su público

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El artista compartió anécdotas sobre las peticiones más insólitas de sus fans
Manuel Carrasco visita 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco (El Hormiguero)

Manuel Carrasco, cantante español y habitual invitado del programa ‘El Hormiguero’, ha intervenido este miércoles en el espacio presentado por Pablo Motos para hablar sobre su nuevo disco, ‘Pueblo Salvaje I’, y su gira de conciertos que le llevará próximamente al Estadio La Cartuja de Sevilla.

Durante la entrevista, el artista ha revelado detalles tanto de su trayectoria como de momentos recientes que han marcado su vida, incluida su comparecencia en los juzgados de Plaza de Castilla por un incidente inesperado con varias seguidoras, según ha relatado Carrasco.

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El cantante ha narrado que recientemente ha tenido que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar a raíz de una disputa entre dos fans por una pandereta. Según Carrasco, nunca antes había estado en estos juzgados, y la citación fue consecuencia de una orden judicial derivada de un enfrentamiento tras un concierto, cuando dos seguidoras discutieron sobre a quién había lanzado él el instrumento desde el escenario.

La pandereta y las anécdotas con sus fans

En su conversación con Pablo Motos, Manuel Carrasco ha rememorado el suceso, asegurando que no tenía conocimiento previo del motivo de la citación judicial. Al acudir a Plaza de Castilla, comprobó que se trataba de una disputa sobre la destinataria de una pandereta que había lanzado durante un concierto.

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Según el propio artista, llevaba dos años utilizando este gesto con el público, pero aquel desencuentro le hizo reconsiderar la costumbre: “Eso fue a más y me di cuenta que no tenía que tirarla nunca más. Y así ha sido”, ha afirmado el cantante.

Carrasco prepara una gira nacional con más de 1.000 personas en cada concierto
“Lo recuerdo y me pongo a sudar”, confesó al hablar de los autógrafos más inusuales (El Hormiguero)

Durante el programa, Carrasco también ha compartido experiencias sobre su relación con los seguidores, mencionando casos inusuales como el de una fan de 99 años llamada Conchita, que está cerca de cumplir 100, y situaciones anecdóticas como autógrafos en partes del cuerpo poco convencionales.

“Me pasa que quieren que les escriba frases de canciones porque se lo quieren tatuar. Me dan el boli primero que pillan y eso queda para toda la vida. La del culo se bajó el pantalón entero. Lo recuerdo y me pongo a sudar. Pero soy un profesional”, ha relatado el intérprete en el programa.

El cantante de Isla Cristina ha manifestado su satisfacción ante el lanzamiento de ‘Pueblo Salvaje I’, un álbum disponible a partir del 29 de mayo e inspirado, en palabras del propio Carrasco, por el origen y la esencia personal: “Estos discos hablan del origen y la esencia que todos tenemos”, ha comentado en el plató.

Talento local y familia

Respecto a su gira, ha destacado la magnitud del reto y la coordinación necesaria, ya que en cada concierto de La Cartuja participarán aproximadamente 1.000 personas trabajando para hacer posible el espectáculo.

Carrasco ha señalado que ha decidido confiar en equipos españoles, prescindiendo en esta ocasión de personal extranjero, con el objetivo de apostar por el talento nacional. “Todo se va a hacer con gente de nuestro país. Va a haber sorpresas y amigos que cantarán conmigo”, ha añadido.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El vínculo familiar también ocupa un lugar central en la producción de este nuevo disco. En especial, el tema ‘A la sombra de una higuera’ cuenta con los coros grabados por su mujer y sus hijos, cumpliendo así una intención personal del artista: “Cuenta muchas cosas de donde me he criado, de cada pieza que he puesto. Quiero enseñar a mis hijos parte de ese legado. Vengo de un pueblo y eso marca mucho”, ha explicado durante su intervención.

Por último, Carrasco ha relatado que es su propio hermano quien se encarga de su maquillaje en los conciertos, al considerarle un apoyo fundamental en su carrera y una figura clave en su vida. El propio cantante ha destacado la importancia de los valores familiares y la influencia positiva que tiene su entorno cercano en su forma de gestionar el éxito y su propio desarrollo personal, cerrando así la entrevista.

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