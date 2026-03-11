Ainhoa Vila, psicóloga: “Si te cuesta poner un límite a tu pareja, haz esto”

Muchas personas sienten culpa, miedo o inseguridad a la hora de poner un límite a su pareja. (Freepik)

En la vida cotidiana, muchas personas experimentan una incomodidad difícil de explicar cuando tienen que decir “no”. Rechazar una petición, cancelar un plan o simplemente expresar que algo no apetece puede convertirse en un momento de tensión. Aunque a simple vista parezca un gesto sencillo, para mucha gente implica enfrentarse a emociones intensas como la culpa, el miedo o la inseguridad.

Los límites personales son una parte esencial de las relaciones sanas: permiten proteger el tiempo, la energía y el bienestar emocional de cada individuo. Sin embargo, establecerlos no siempre resulta fácil. En muchas ocasiones, el deseo de evitar conflictos o de mantener contentas a otras personas termina pesando más que la necesidad de cuidar el propio espacio.

Este fenómeno se observa especialmente en relaciones cercanas, como la pareja, la familia o los amigos. En esos vínculos, la preocupación por decepcionar o generar malestar puede provocar que algunas personas accedan a peticiones que en realidad no desean cumplir. La dificultad para poner límites no surge de la nada: suele estar ligada a cómo se construye la autoestima y a la forma en que aprendemos a relacionarnos con los demás.

La psicóloga Ainhoa Vila explica que esta reacción es mucho más habitual de lo que parece. “¿Sientes un nudo en el estómago cada vez que le dices que no a tu pareja? Tranquila que no eres la única. De hecho, es uno de los miedos que más nos encontramos mi equipo y yo en consulta”, señala en uno de sus vídeos (@ainhowins en TikTok).

La psicóloga Ainhoa Vila recomienda tres reglas para aprender a poner límites en la pareja. (Freepik)

Según la experta, esa incomodidad tiene raíces profundas. “Ese pánico a decir que no ocurre cuando has construido toda tu autoestima a base de tener al otro contento”. Cuando la validación personal depende en gran medida de la aprobación externa, cualquier límite puede percibirse como una amenaza.

En ese contexto, la mente interpreta el “no” como un posible detonante de conflicto o pérdida afectiva. “Tu mente entra en alerta porque cree que si pones un límite, la otra persona o se va a enfadar o te va a dejar de querer”, explica Vila. Esa sensación de riesgo puede llevar a que muchas personas cedan rápidamente, incluso después de haber intentado negarse en un primer momento.

La consecuencia es un patrón de comportamiento en el que el bienestar propio queda relegado. La persona termina priorizando constantemente las necesidades ajenas, lo que a largo plazo puede generar frustración, desgaste emocional e incluso resentimiento en la relación.

Tres consejos para aprender a poner límites

Para empezar a cambiar esta dinámica, la psicóloga propone algunas pautas concretas que pueden ayudar a sostener los límites sin sentir que se está provocando un conflicto mayor. “Uno: tómate una pausa de diez minutos antes de contestar algo”. Este pequeño margen permite reflexionar sobre lo que realmente se quiere y evitar responder impulsivamente por presión o incomodidad.

La segunda clave tiene que ver con la forma de comunicar el límite. Muchas personas sienten la necesidad de justificarlo extensamente para reducir el malestar del otro, pero Vila advierte de que esto no es necesario. “Dos: no des explicaciones kilométricas. Un ‘no me apetece quedar’ es más que suficiente y es un límite completo”.

La tercera recomendación se centra en aceptar una realidad que suele resultar difícil: que los demás pueden sentirse incómodos ante un límite. “Tres: aprende a tolerar su incomodidad. Que el otro se frustre por tu ‘no’, no es tu responsabilidad”. Este punto es uno de los más importantes en el proceso de aprender a poner límites: muchas personas intentan evitar cualquier reacción negativa de su entorno, pero eso no siempre es posible ni saludable.

Con el tiempo, sostener esos límites puede tener un efecto positivo en la percepción que una persona tiene de sí misma. “Tu autoestima crece cada vez que sostienes un límite”, concluye Vila.