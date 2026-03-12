España

Tres recetas con queso fresco batido: un producto alto en proteínas, bajo en grasas y muy saludable con el que puedes preparar desayunos, meriendas y postres

Son opciones ideales y muy saciantes para mantenerte lleno de energía

Guardar
Queso fresco batido con frutos
Queso fresco batido con frutos rojos. (Freepik)

El queso fresco es un producto lácteo con numerosos beneficios nutricionales. Destaca por su alto contenido en proteínas, esenciales para el mantenimiento y reparación de los músculos, huesos y tejidos. Además, su bajo aporte de grasa lo convierte en una opción ligera y adecuada para quienes buscan cuidar el peso y la salud cardiovascular.

Otra de sus ventajas es que es un alimento muy versátil, ya que se puede tomar en diferentes momentos del día. Es perfecto para el desayuno, la merienda e incluso para postre. Además, combina a la perfección con fruta, miel y frutos secos.

Si quieres incorporar queso fresco batido a tu dieta pero no sabes cómo, no te preocupes. Existen varias opciones, y estas tres recetas son alternativas ideales que se pueden incluir fácilmente.

Bol de queso fresco batido con frutas y miel

Disfruta de un desayuno rápido y lleno de energía con esta mezcla cremosa y refrescante. El contraste del queso fresco con las frutas y la miel aporta textura y dulzor natural.

Ingredientes

  1. 200g de queso fresco batido
  2. 1 plátano
  3. 1 kiwi
  4. 1 puñado de frutos rojos (fresas, arándanos, frambuesas)
  5. 1 cucharada de miel
  6. 10g de nueces o almendras

Cómo hacer el bol, paso a paso

  1. Pela y corta el plátano y el kiwi en rodajas finas.
  2. Lava los frutos rojos y sécalos con papel.
  3. Coloca el queso fresco batido en un bol.
  4. Añade las frutas de manera decorativa por encima.
  5. Riega con la miel.
  6. Esparce las nueces o almendras troceadas.
  7. Sirve inmediatamente para aprovechar la frescura.
Queso fresco con frutas. (Freepik)
Queso fresco con frutas. (Freepik)

Crepes integrales rellenos de queso fresco batido y macedonia de fruta

Es una opción ligera como desayuno, merienda o postre saludable.

Ingredientes

  1. 6 crepes integrales (pueden ser caseros o comprados)
  2. 250g de queso fresco batido 0%
  3. 3 cucharadas de yogur natural sin azúcar
  4. 1 cucharadita de vainilla (opcional)
  5. 2 kiwis
  6. 1 manzana
  7. 1 puñado de fresas

Cómo hacer los crepés, paso a paso

  1. Mezcla el queso fresco batido con el yogur y la vainilla hasta obtener una crema uniforme.
  2. Pela y corta la fruta en dados pequeños.
  3. Rellena cada crepé con la crema de queso y añade la fruta.
  4. Espolvorea con semillas antes de enrollar.
  5. Sirve frío, ideal para una merienda rápida y nutritiva.
Receta de crepes con fruta
Receta de crepes con fruta y miel. (Freepik)

Ensalada de queso fresco batido, salmón ahumado y aguacate

Una ensalada fresca, saciante y rica en grasas saludables. El queso fresco batido aporta proteínas, el salmón ácidos grasos omega-3 y el aguacate fibra y vitaminas.

Ingredientes

  1. 150g de queso fresco batido 0%
  2. 60g de salmón ahumado en tiras
  3. ½ aguacate
  4. 1 puñado de rúcula o mezcla de hojas verdes
  5. 6 tomates cherry
  6. 1 cucharadita de semillas de sésamo o chía
  7. 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra
  8. Zumo de ½ limón
  9. Pimienta negra al gusto

Cómo hacer la ensalada, paso a paso

  1. Lava y seca la rúcula y los tomates cherry.
  2. Corta los tomates en mitades y el aguacate en dados pequeños.
  3. Dispón la rúcula en un bol o plato amplio.
  4. Añade por encima el queso fresco batido en montoncitos.
  5. Incorpora el salmón y los dados de aguacate.
  6. Añade los tomates.
  7. Riega con el zumo de limón y el aceite de oliva.
  8. Espolvorea con semillas y pimienta negra al gusto.
  9. Sirve fría, recién montada.

Temas Relacionados

QuesoFrutasRecetasRecetas EspañaRecetas saludablesProteínaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lotería Nacional: comprobar los números ganadores del jueves 12 de marzo

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Lotería Nacional: comprobar los números

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de Bonoloto

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Jugada ganadora y resultado del

Comprobar Sorteo 5 de Super ONCE: jugada ganadora y resultados del jueves 12 de marzo de 2026

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Sorteo 5 de Super

El 39% del mercado de vapers en España es ilegal y tiene “un riesgo incalculable para la salud”: un negocio de 7.200 millones de euros

El 93% de los jóvenes que vapean también consumen cigarrillos tradicionales

El 39% del mercado de

Este alimento se transforma en el frigorífico para fortalecer el sistema inmunológico

El almidón del arroz se convierte en almidón resistente al enfriarse, lo que favorece el crecimiento de las bacterias intestinales

Este alimento se transforma en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre logra rebajar la

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

Cazas españoles interceptan dos aviones militares rusos en el Báltico durante la operación ‘Centinela Oriental’ de la OTAN

Las monjas de Belorado abandonan el convento y el enfado de una de ellas con un periodista se hace viral: “Eres un maltratador”

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Un hombre de 32 años es condenado a tres años de cárcel por mantener relaciones con su prima de 14 en un coche: la menor no tenía edad de consentimiento

ECONOMÍA

Unos hijos cuestionan el testamento

Unos hijos cuestionan el testamento de su padre porque los desheredaba: la Justicia les concede la gestión provisional de las tierras para evitar su abandono

Hacienda vigilará al sector inmobiliario en plena crisis de la vivienda: controlará desde la promoción y construcción hasta la comercialización

Así lucha Hacienda contra los ‘influencers’ y ‘streamers’: pagarán por los ingresos generados en España pese a residir fuera

Iberia plantea un ERE voluntario para 1.000 empleados de tierra y aire

El precio de la luz se desploma casi un 47% este viernes y el mercado eléctrico deja horas con precios negativos

DEPORTES

El furor de los turcos

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina