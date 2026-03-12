Tres recetas con queso fresco batido: un producto alto en proteínas, bajo en grasas y muy saludable con el que puedes preparar desayunos, meriendas y postres

Queso fresco batido con frutos rojos. (Freepik)

El queso fresco es un producto lácteo con numerosos beneficios nutricionales. Destaca por su alto contenido en proteínas, esenciales para el mantenimiento y reparación de los músculos, huesos y tejidos. Además, su bajo aporte de grasa lo convierte en una opción ligera y adecuada para quienes buscan cuidar el peso y la salud cardiovascular.

Otra de sus ventajas es que es un alimento muy versátil, ya que se puede tomar en diferentes momentos del día. Es perfecto para el desayuno, la merienda e incluso para postre. Además, combina a la perfección con fruta, miel y frutos secos.

Si quieres incorporar queso fresco batido a tu dieta pero no sabes cómo, no te preocupes. Existen varias opciones, y estas tres recetas son alternativas ideales que se pueden incluir fácilmente.

Bol de queso fresco batido con frutas y miel

Disfruta de un desayuno rápido y lleno de energía con esta mezcla cremosa y refrescante. El contraste del queso fresco con las frutas y la miel aporta textura y dulzor natural.

Ingredientes

200g de queso fresco batido 1 plátano 1 kiwi 1 puñado de frutos rojos (fresas, arándanos, frambuesas) 1 cucharada de miel 10g de nueces o almendras

Cómo hacer el bol, paso a paso

Pela y corta el plátano y el kiwi en rodajas finas. Lava los frutos rojos y sécalos con papel. Coloca el queso fresco batido en un bol. Añade las frutas de manera decorativa por encima. Riega con la miel. Esparce las nueces o almendras troceadas. Sirve inmediatamente para aprovechar la frescura.

Queso fresco con frutas. (Freepik)

Crepes integrales rellenos de queso fresco batido y macedonia de fruta

Es una opción ligera como desayuno, merienda o postre saludable.

Ingredientes

6 crepes integrales (pueden ser caseros o comprados) 250g de queso fresco batido 0% 3 cucharadas de yogur natural sin azúcar 1 cucharadita de vainilla (opcional) 2 kiwis 1 manzana 1 puñado de fresas

Cómo hacer los crepés, paso a paso

Mezcla el queso fresco batido con el yogur y la vainilla hasta obtener una crema uniforme. Pela y corta la fruta en dados pequeños. Rellena cada crepé con la crema de queso y añade la fruta. Espolvorea con semillas antes de enrollar. Sirve frío, ideal para una merienda rápida y nutritiva.

Receta de crepes con fruta y miel. (Freepik)

Ensalada de queso fresco batido, salmón ahumado y aguacate

Una ensalada fresca, saciante y rica en grasas saludables. El queso fresco batido aporta proteínas, el salmón ácidos grasos omega-3 y el aguacate fibra y vitaminas.

Ingredientes

150g de queso fresco batido 0% 60g de salmón ahumado en tiras ½ aguacate 1 puñado de rúcula o mezcla de hojas verdes 6 tomates cherry 1 cucharadita de semillas de sésamo o chía 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra Zumo de ½ limón Pimienta negra al gusto

Cómo hacer la ensalada, paso a paso

Lava y seca la rúcula y los tomates cherry. Corta los tomates en mitades y el aguacate en dados pequeños. Dispón la rúcula en un bol o plato amplio. Añade por encima el queso fresco batido en montoncitos. Incorpora el salmón y los dados de aguacate. Añade los tomates. Riega con el zumo de limón y el aceite de oliva. Espolvorea con semillas y pimienta negra al gusto. Sirve fría, recién montada.