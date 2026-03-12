Tres recetas con queso fresco batido: un producto alto en proteínas, bajo en grasas y muy saludable con el que puedes preparar desayunos, meriendas y postres

El queso fresco es un producto lácteo con numerosos beneficios nutricionales. Destaca por su alto contenido en proteínas, esenciales para el mantenimiento y reparación de los músculos, huesos y tejidos. Además, su bajo aporte de grasa lo convierte en una opción ligera y adecuada para quienes buscan cuidar el peso y la salud cardiovascular.
Otra de sus ventajas es que es un alimento muy versátil, ya que se puede tomar en diferentes momentos del día. Es perfecto para el desayuno, la merienda e incluso para postre. Además, combina a la perfección con fruta, miel y frutos secos.
Si quieres incorporar queso fresco batido a tu dieta pero no sabes cómo, no te preocupes. Existen varias opciones, y estas tres recetas son alternativas ideales que se pueden incluir fácilmente.
Bol de queso fresco batido con frutas y miel
Disfruta de un desayuno rápido y lleno de energía con esta mezcla cremosa y refrescante. El contraste del queso fresco con las frutas y la miel aporta textura y dulzor natural.
Ingredientes
- 200g de queso fresco batido
- 1 plátano
- 1 kiwi
- 1 puñado de frutos rojos (fresas, arándanos, frambuesas)
- 1 cucharada de miel
- 10g de nueces o almendras
Cómo hacer el bol, paso a paso
- Pela y corta el plátano y el kiwi en rodajas finas.
- Lava los frutos rojos y sécalos con papel.
- Coloca el queso fresco batido en un bol.
- Añade las frutas de manera decorativa por encima.
- Riega con la miel.
- Esparce las nueces o almendras troceadas.
- Sirve inmediatamente para aprovechar la frescura.
Crepes integrales rellenos de queso fresco batido y macedonia de fruta
Es una opción ligera como desayuno, merienda o postre saludable.
Ingredientes
- 6 crepes integrales (pueden ser caseros o comprados)
- 250g de queso fresco batido 0%
- 3 cucharadas de yogur natural sin azúcar
- 1 cucharadita de vainilla (opcional)
- 2 kiwis
- 1 manzana
- 1 puñado de fresas
Cómo hacer los crepés, paso a paso
- Mezcla el queso fresco batido con el yogur y la vainilla hasta obtener una crema uniforme.
- Pela y corta la fruta en dados pequeños.
- Rellena cada crepé con la crema de queso y añade la fruta.
- Espolvorea con semillas antes de enrollar.
- Sirve frío, ideal para una merienda rápida y nutritiva.
Ensalada de queso fresco batido, salmón ahumado y aguacate
Una ensalada fresca, saciante y rica en grasas saludables. El queso fresco batido aporta proteínas, el salmón ácidos grasos omega-3 y el aguacate fibra y vitaminas.
Ingredientes
- 150g de queso fresco batido 0%
- 60g de salmón ahumado en tiras
- ½ aguacate
- 1 puñado de rúcula o mezcla de hojas verdes
- 6 tomates cherry
- 1 cucharadita de semillas de sésamo o chía
- 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra
- Zumo de ½ limón
- Pimienta negra al gusto
Cómo hacer la ensalada, paso a paso
- Lava y seca la rúcula y los tomates cherry.
- Corta los tomates en mitades y el aguacate en dados pequeños.
- Dispón la rúcula en un bol o plato amplio.
- Añade por encima el queso fresco batido en montoncitos.
- Incorpora el salmón y los dados de aguacate.
- Añade los tomates.
- Riega con el zumo de limón y el aceite de oliva.
- Espolvorea con semillas y pimienta negra al gusto.
- Sirve fría, recién montada.