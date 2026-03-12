España

Egipto, Marruecos y Argelia lideran la compra de armas en África: la cercanía de Mohamed VI a EEUU y los “acuerdos reservados” argelinos con Rusia

El país liderado por Mohamed VI experimenta uno de los principales crecimientos en los últimos cinco años

El norte de África sigue la tendencia global y se encuentra en medio de una clara tendencia armamentística. Egipto, Marruecos y Argelia lideran la importación de armas en todo el continente según el SIPRI (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo). Además, sus vendedores son las grandes potencias mundiales, con EEUU o Rusia entre los primeros puestos, con los que tratan de establecer sus alianzas.

Egipto sigue como el primer comprador de armas en África y el número 12 a nivel global, situándose entre los clientes más importantes de Francia, Alemania y Rusia, a pesar de haber experimentado un claro descenso en inversión desde 2020. Marruecos y Argelia, por su parte, refuerzan el protagonismo de la región en el mercado de defensa, en un contexto de tensiones históricas, modernización militar y competencia entre grandes potencias por mantener su influencia en la región.

Egipto domina y Marruecos y Argelia siguen la carrera

El informe del SIPRI sitúa a Egipto como el líder en compras de armamento en África. El país norteafricano colabora con algunas de las principales industrias mundiales de defensa. Su situación geográfica le empuja a dedicar una buena parte de su presupuesto, al sufrir la tensión del Mediterráneo y verse involucrado en conflictos de Oriente Medio. Sin embargo, en los últimos años sufre un cambio de tendencia, con una disminución del 51% del gasto. A pesar de esta gran pérdida, sigue ocupando el primer puesto del continente y tiene una posición privilegiada en el ranking global.

Marruecos, en el puesto 28 global, y Argelia, en el 33, completan el podio africano de importadores de armas principales. Las prolongadas tensiones entre ambos países han sido un motor clave de sus adquisiciones. Marruecos incrementó sus compras en un 12% entre 2016–20 y 2021–25, con pedidos pendientes de entrega procedentes de Estados Unidos y España, entre otros. Esta tendencia refleja la estrecha relación de Mohamed VI con Washington, que se ha materializado con su apoyo a la postura marroquí en el Sáhara Occidental.

Argelia, en cambio, redujo sus importaciones un 78% tras un periodo de máximos históricos. Aunque resulta una gran caída, responde a un periodo de un gasto inasumible de mantener a ese ritmo, pues su intención era dar un salto armamentístico antes de 2020. No obstante, el SIPRI señala que la confidencialidad de sus operaciones y los informes sobre “acuerdos reservados con Rusia” sugieren que el volumen real podría superar las cifras oficiales.

Vendedores y repunte en África subsahariana

Estados Unidos lideró el suministro de armas a África con el 19% de las importaciones continentales, seguido de China (17%), Rusia (15%) y Francia (8,3%). Más allá del norte, en el África subsahariana, las compras de armamento aumentaron un 13% respecto al periodo anterior, representando el 2,2% del total mundial. China se consolidó como el principal proveedor subregional, abasteciendo a 23 países y cubriendo el 22% de las importaciones de esa zona, por delante de otros exportadores.

Nigeria, Senegal y Malí figuraron entre los principales compradores. El informe apunta además que, aunque Rusia mantiene relaciones comerciales con varios países africanos, su presencia en el mercado global de armas ha disminuido en un 64%, lo que responde a su necesidad de centrarse en su guerra en Ucrania. El mapa actual de las importaciones de armas en África evidencia la competencia entre potencias y la búsqueda de modernización de los ejércitos nacionales.

