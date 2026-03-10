EEUU y Argelia se consolidan como principales proveedores de gas a España en febrero

Estados Unidos y Argelia se afianzaron en febrero como los dos principales suministradores de gas natural a España, al aportar conjuntamente casi la mitad del gas importado, según el Boletín Estadístico del gestor técnico del sistema gasista (Enagás).

Las entradas procedentes de Estados Unidos, todas en forma de gas natural licuado (GNL), ascendieron a 10.612 GWh, lo que supone el 33,8% del total, mientras que Argelia aportó 9.151 GWh de gas natural por gasoducto, el 29,1% del suministro.

En tercer lugar se situó Rusia, también a través de cargamentos de GNL, con 4.582 GWh, equivalentes al 14,6% del total recibido por el sistema gasista español.

Tras ella figuraron Nigeria, con 3.841 GWh (12,2%), y Angola, con 2.045 GWh (6,5%), lo que confirma el peso creciente de los proveedores africanos en la cesta de suministro.

Otros orígenes con menor participación fueron Francia, que aportó 203 GWh por gasoducto; Portugal, con 378 GWh, y Catar, que sumó 824 GWh de GNL, además de aportaciones testimoniales de países como Congo, Senegal y de los yacimientos nacionales, así como de biometano inyectado en la red.

En total, las entradas al sistema alcanzaron 31.422 GWh en febrero, con un reparto del 31,2% para el gas canalizado (GN) y del 68,8% para el GNL, frente al 38,1% y 61,9%, respectivamente, de un año antes.

En el acumulado de enero y febrero, Estados Unidos reforzó su liderazgo como primer suministrador, con 25.871 GWh (39,3% del total), seguido de Argelia, con 19.243 GWh (29,2%), y Rusia, con 8.957 GWh (13,6%). En lo que va de año, España ha recibido gas natural desde 9 países de origen diferentes.

En términos de año móvil (marzo 2025-febrero 2026), Argelia se mantiene como principal origen con 107.114 GWh (34,1%), por delante de Estados Unidos, con 117.819 GWh (31,3%), y Rusia, con 42.931 GWh (11,4%).

Hasta el 28 de febrero, el total de exportaciones ha crecido un 6,7% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 7,6 teravatios/hora (TWh), y el total de salidas (demanda más exportaciones) ha crecido un 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 71,3 TWh.