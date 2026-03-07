Starmer y Erdogan tratan por teléfono la crisis de Irán y su impacto sobre Chipre

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han conversado este sábado por teléfono para tratar la crisis abierta en Irán por los ataques de EEUU e Israel, y la respuesta iraní contra la región, así como su impacto en las bases británicas en Chipre, donde Turquía mantiene también importantes intereses estratégicos.

"Los líderes abordaron las relaciones bilaterales entre Turquía y Reino Unido, el conflicto en la región y asuntos regionales e internacionales", según un comunicado de la Presidencia turca.

"El presidente Erdogan declaró que Turquía está siguiendo el proceso iniciado con los ataques a Irán, que las intervenciones podrían causar graves daños a la estabilidad regional y global si continúan, que aún se pueden hacer cosas para sentar las bases del diálogo y que continúan los esfuerzos por la paz", añade la nota, recogida por la agencia oficial de noticias turca Anadolu.

Londres confirmó el viernes la llegada en las últimas horas a Chipre de helicópteros de combate capacitados para interceptar aviones no tripulados y proyectiles, según su última evaluación sobre el despliegue militar relacionado con la guerra en Irán.

En este sentido, el presidente turco ha reafirmado la voluntad de su país de "desarrollar la cooperación con el Reino Unido en todas las áreas, especialmente en la industria de defensa", y ha anunciado que "seguirán tomando medidas para impulsarla".

En medio de esta discusión, fuentes del Ministerio de Defensa turco han confirmado bajo a anonimato, también a Anadolu, que están considerando el despliegue de aviones F-16 en la isla para la seguridad de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), la porción de la isla cuya independencia reconoce Turquía.

"A la luz de los recientes acontecimientos, se está llevando a cabo una planificación por fases para garantizar la seguridad de la zona y el despliegue de aviones F-16 en la isla es uno de los temas que se están considerando", explican estas fuentes.