El Sáhara Occidental, 50 años después de su proclamación de independencia: el giro de Pedro Sánchez que “rompió un consenso” y un pueblo que mantiene la “esperanza”

Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España, analiza el cambio de postura del gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental.

La República Saharaui de Sáhara Occidental se proclamó independiente hace exactamente 50 años. Meses después de que España perdiera el control de la región por la Marcha Verde organizada por Marruecos, los saharauis liderados por el Frente Polisario anunciaron que se declaraban independientes. Desde entonces, han peleado por un reconocimiento que no ha logrado consolidarse, a pesar de la resolución de la ONU 1514, que defiende el derecho de la “concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”.

El panorama ha sufrido un enorme cambio no favorable para las ambiciones saharauis. La mayoría de países han aceptado la autonomía marroquí como base de las negociaciones o, por lo menos, no se opusieron en el Consejo de Seguridad el año pasado. Esta decisión ya la tomó años antes España, cuando Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI expresándole que consideraba su opción sobre el Sáhara la “más seria, creíble y realista”.

Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España, explica a Infobae en esta fecha tan señalada cómo esta decisión “rompe todo” y supone un completo cambio de escenario. A pesar del complejo momento que atraviesan, asegura que son “un pueblo con esperanza”. Por ello, durante este jueves celebran “50 años de lucha, resistencia contra la ocupación, de exilio, de refugio, y también de la existencia de un Estado que está reconocido por 84 países”.

“Lejos de la solidaridad por parte de los españoles, el Gobierno hace todo lo contrario y se inclina hacia las pretensiones expansionistas de Marruecos, contrarias al derecho internacional”, asegura el delegado en la entrevista. El pueblo español ha desarrollado una función de ayuda clave para los saharauis que viven con difíciles condiciones en los campamentos de Tinduf. Este respaldo de los ciudadanos no lo han sentido cuando se trata de la clase política, explica Abdulah.

El grupo representativo saharaui participó en la reciente reunión en Madrid, organizado por EEUU, junto a Marruecos, Mauritania y Argelia

El cambio de postura de España que “rompe todo”

El representante del Frente Polisario argumenta que la situación actual es “más grave” que hace cinco décadas, cuando la salida de una dictadura en España creó “un vacío político y una situación de incertidumbre en España” que llevó al “abandono” de los saharauis. Desde entonces, los distintos gobiernos habían apoyado su derecho a decidir, hasta 2022, cuando el presidente del Gobierno decide cambiar esta postura.

“El giro actual no solo se inclina hacia una pretensión de Marruecos de imponer una autonomía al territorio del Sáhara Occidental, sino que rompe un consenso que siempre ha existido, que es situar la solución en el marco de la ONU, sus resoluciones y acorde al derecho internacional”, explica Abdulah Arabi, que todavía confía en poder “invertir el giro y tiene que corregir este error”. En aquel momento, hace cuatro años, apostar por la autonomía de Marruecos era contrario a Naciones Unidas. Sin embargo, en 2026, la última resolución sitúa a España en la misma línea.

Entrevista con Abdulah Arabi, delgado del Frente Polisario para España (Alejandro Higuera López / Infobae)

Cinco décadas desde la proclamación

Abdulah Arabi explica que, desde hace cinco décadas, la misión del Frente Polisario es “llevar al pueblo saharaui a decidir”. Si bien el grupo aboga por ser un país independiente, defiende que si los saharauis lo deciden respetarían una autonomía marroquí, aunque asegura que en una votación libre esto nunca sucedería. El lunes 9 de febrero, Madrid acogió una reunión organizada por EEUU para tratar el futuro del Sáhara Occidental. El encuentro, envuelto en secretismo, no tuvo un resultado esclarecedor.

Por otro lado, al ser preguntado por la nacionalidad española, asegura que “es un derecho que le corresponde a cada saharaui”. “Son personas que fueron españoles hasta el 1975 y fueron abandonados por un Estado”, expresa. De esta forma, tras 50 años reclamando una decisión, los escenarios para este pueblo son múltiples pero ninguno llega a materializarse.

El diplomático cierra la entrevista con buenas palabras para los españoles, asegurando que, durante estos años, “han estado acompañados y arropados por los pueblos de España”. “Vacaciones en Paz ha llegado a traer a 10.000 niñas y niños saharauis para ser acogidos por familias españolas”, dice, señalando este proyecto solidario. “Los vínculos son muy arraigados y no hay nadie que lo pueda borrar, es una realidad”, concluye.