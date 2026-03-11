A cuatro años del comienzo de la guerra en Ucrania, Putin enfrenta su nivel más bajo de popularidad

Solo uno de cada tres rusos confía hoy en Putin para liderar el país, según VTSIOM (Reuters)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, enfrenta un descenso histórico en su popularidad, según los últimos sondeos, tras la muerte de su aliado iraní, Ali Khamenei, y la ausencia de avances en Ucrania.

Un informe de la empresa estatal rusa de opinión pública VTSIOM señala que solo el 32,1% de los encuestados confía en Putin para gestionar las principales tareas del Estado.

Este nivel de respaldo es el más bajo registrado desde el inicio de la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano en febrero de 2022.

El conflicto en Ucrania mantiene en vilo a la comunidad internacional por su impacto político y humanitario (Reuters)

El deterioro en la popularidad de Putin comenzó a evidenciarse en marzo de 2024. En ese momento, casi la mitad de los rusos consultados lo consideraba su político predilecto; sin embargo, en los últimos meses, la cifra descendió hasta situarse en alrededor de uno de cada tres ciudadanos.

El presidente ruso enfrentó críticas por los prolongados cortes de internet en Moscú y San Petersburgo (Reuters)

Por su parte, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ocupa actualmente el segundo puesto en el ranking de figuras con mayor confianza. Otro dato relevante indica que la confianza general en el presidente disminuyó del 80,5% registrado en diciembre de 2025 al 77,5% actual, de acuerdo con la empresa estatal VTSIOM.

Serguéi Lavrov ocupa ahora el segundo puesto como político más confiable entre los rusos (Reuters)

El clima de malestar se intensificó tras la muerte de Ali Khamenei, aliado estratégico de Moscú. El fallecimiento del líder supremo iraní, ocurrido durante los ataques estadounidenses e israelíes en Teherán, fue interpretado por analistas próximos al Kremlin como un mensaje dirigido a los regímenes que mantienen cooperación con Rusia.

Ali Khamenei falleció durante un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán (Reuters)

A estos hechos se suma la tensión interna provocada por los cortes prolongados de internet. El último episodio, iniciado el viernes pasado, afectó a Moscú y San Petersburgo, y generó pérdidas superiores a USD 63 millones solo en la capital.

El gobierno defendió la medida alegando cumplimiento de la ley, dado que Putin tiene la potestad de ordenar el bloqueo de la red de telefonía móvil desde febrero.

Putin reafirmó el apoyo de Moscú a Irán tras la muerte de Ali Khamenei (Europa Press)

Sin embargo, la restricción profundizó el descontento entre la población y generó indignación entre empresarios y usuarios de la red Telegram, que el Kremlin intenta sustituir por una plataforma oficial bajo control estatal.

Las ausencias públicas del mandatario también han suscitado interrogantes. La situación se agravó después de la orden emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener al exdictador venezolano Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó la detención de Nicolás Maduro (Reuters)

Desde entonces, el Kremlin enfrentó una sucesión de malas noticias tanto en el ámbito interno como externo. Incluso sectores ultranacionalistas perciben a Putin como un dirigente incapaz de proteger a sus aliados ante la presión de Washington.

En este contexto, la Asamblea de Expertos de Irán confirmó la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo Líder Supremo.

Putin felicitó a Mojtaba Khamenei y reafirmó la alianza estratégica entre Moscú y Teherán (Reuters)

Putin envió un mensaje de felicitación en el que reafirmó la alianza entre Rusia y Teherán, y subrayó que el apoyo de Moscú se mantiene “inquebrantable”.

La comunicación bilateral se fortaleció con una llamada telefónica entre Putin y el presidente iraní Masud Pezeshkian. El jefe del Kremlin reiteró sus condolencias por la muerte de Ali Khamenei y abogó por un cese inmediato de las hostilidades.

Por su parte, Pezeshkian agradeció el respaldo ruso y compartió información sobre la situación actual del conflicto.

Masud Pezeshkian mantuvo una conversación telefónica con Putin tras la muerte de Ali Khamenei (Europa Press)

No obstante, la postura de Moscú difiere de la adoptada por Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó la llegada de Mojtaba Khamenei al poder como “inaceptable” y lo describió como un “peso ligero”.

En el ámbito militar, la guerra en Ucrania continúa sin avances favorables para el Kremlin. Las fuerzas ucranianas recuperaron cientos de kilómetros cuadrados en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, después de que las tropas rusas perdieran acceso a la red satelital Starlink.

Ucrania recuperó territorio en la región de Dnipropetrovsk tras la pérdida rusa de Starlink (Europa Press)

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) cuestionó las afirmaciones de Putin sobre el control de Donetsk y advirtió que la ofensiva rusa prevista para primavera se vería debilitada por los recientes avances de Ucrania.

La capacidad de Kiev para atacar objetivos estratégicos en la retaguardia rusa quedó demostrada con el ataque a una fábrica de microchips en Briansk, donde murieron siete personas.

En un intento por recomponer su posición internacional, Putin mantuvo una conversación telefónica con Trump, la primera desde diciembre.

Trump condicionó la mediación de EE.UU. en Irán al fin de la guerra en Ucrania (Reuters)

Durante la conversación, el presidente ruso propuso alternativas para una solución política en Irán; sin embargo, la Casa Blanca respondió que cualquier mediación dependería del fin de la guerra en Ucrania.

(Con información de EFE)