Von der Leyen alerta de las consecuencias económicas del conflicto y justifica el ataque a Irán: “No debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní”

La presidenta de la Comisión Europea ha cargado contra el régimen de los ayatolás en Irán y ha apostado porque Europa construya su “propio camino europeo”, porque ya no puede ser “la guardiana del orden del viejo mundo”

Von der Leyen cree que
Von der Leyen cree que la UE "ya no puede confiar" en un sistema basado en reglas y cuestiona si es "un obstáculo" (Europa Press)

Con los mercados en rojo y el precio del petróleo disparado -el precio del barrio de brent ha superado por primera vez desde 2022 los 100 dólares- la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido este lunes sobre las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sin embargo, ha afirmado también que “no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní”.

“Quiero ser clara, no debería derramarse ni una sola lágrima por el régimen iraní. Este régimen ha infligido la muerte e impuesto la represión a su propio pueblo. Masacraron a diecisiete mil jóvenes. Y este régimen ha causado devastación y desestabilización en toda la región a través de sus representantes armados con misiles y drones“, ha afirmado la presidenta del Ejecutivo comunitario en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra en Bruselas.

Von der Leyen cargó contra el régimen de los ayatolás, pero evitó pronunciase directamente sobre la cuestión de “si el conflicto en Irán es una guerra emprendida por elección o por necesidad” ni mencionó explícitamente que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se haya producido al margen de la ONU, pero sí se explayó sobre cómo está cambiando la gobernanza global.

Irán lanzó un ataque contra
Irán lanzó un ataque contra la única refinería de Bahrein causando graves daños y decenas de heridos (Captura de vídeo)

“Muchos iraníes dentro del país, así como en Europa y en el resto del mundo, han celebrado la desaparición del ayatolá Jameneí, al igual que muchas más personas en la región. Ellos esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre", ha continuado la presidenta europea.

Por eso, ha defendido que el "el pueblo de Irán merece libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, incluso si sabemos que esto estará plagado de peligro e inestabilidad durante y después de la guerra".

También ha admitido que la guera en Irán tiene “consecuencias imprevisibles” en la energía, las finanzas, el transporte o el desplazamiento de personas. Este lunes, de hecho, el conflicto continúa escalando con el derribo de las fuerzas de la OTAN de otro misil que había invadido el espacio aéreo de Turquía y que el ministerio de Defensa turco cree que ha sido lanzado desde Irán.

Europa tiene que encontrar “su propio camino”

Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo”, dijo.

Agregó que “Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá” y, pese a que la UE “siempre” defenderá “el sistema basado en normas”, añadió que Europa ya no puede ceñirse sólo a esa estructura para defender sus intereses.

“Debemos construir nuestro propio camino europeo y encontrar nuevas formas de cooperar con nuestros socios”, apuntó.

*Con información de Reuters y EFE

