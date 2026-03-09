España

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Aunque las caídas en el Ibex 35 se han suavizado a lo largo de la mañana, las perdidas de la apertura han llegado a superar el 3% en la Bolsa española

Un hombre pasa junto a un cartel electrónico que muestra el índice bursátil español IBEX 35 en Madrid, España, 25 de enero de 2022. (REUTERS/Vincent West)

La subida de los precios del petróleo y del gas, desencadenada por la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, ha provocado una fuerte caída en las bolsas españolas y europeas tras la apertura de los mercados este lunes. Aunque las caídas en el Ibex 35 se han suavizado a lo largo de la mañana, las perdidas de la apertura han llegado a superar el 3% en Madrid. La incertidumbre en la región de Medio Oriente ha llevado a fuertes subidas en el precio del crudo, que supera los 100 dólares por primera vez desde 2022.

A la apertura en la Bolsa española se ha marcado un mínimo anual de 16.570 puntos, en un contexto de intensa volatilidad y temor a una inflación persistente y a una ralentización económica. Las pérdidas acumuladas del año llegan al 2,98%. Mientras, el precio de crudo brent, el de referencia en Europa, se mantiene por encima de los 100 dólares por la guerra en Oriente Medio. El barril de Brent, referencia en Europa, ha superado los 107 dólares (99,90 euros),

El precio del gas natural para entrega a un mes en el TTF de Países Bajos ha subido cerca de un 15 %, hasta los 60,68 euros por megavatio hora, reflejando la presión sobre las cadenas de suministro energético.

El Ibex 35 ha perdido los 17.000 puntos este lunes y ha marcado el mínimo anual. (Europa Press)

La escalada bélica en la región, marcada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y el cierre parcial del estratégico Estrecho de Ormuz, ha desencadenado un “shock de suministro de gran magnitud”, tal como señalan los expertos. Por este paso marítimo circulan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día, lo que convierte cualquier interrupción en un factor clave para la volatilidad de los mercados de energía.

El mercado nacional, al igual que el resto de plazas, se vio arrastrado por la importante subida que registraba el precio del crudo, del gas, y de la rentabilidad de la deuda soberana. Los únicos valores que subían en el Ibex 35 poco antes de mediodía eran Endesa, Indra y Naturgy, con Merlin, Acerinox, Solaria, Rovi, Sacyr, Fluidra y Banco Santander sufriendo las caídas más pronunciadas.

Las bolsas europeas también sufren en la apertura

Misma tónica se ha vivido en las bolsas europeas este lunes, en una jornada marcada por la volatilidad por la escalada bélica en Medio Oriente y con descensos que superaron el 3% en algunos mercados.

En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,49 % y cambiándose a 1,156 unidades, la bolsa que más perdía era la de Madrid, el 3,22 %, seguida de Milán, el 2,99 %; París, el 2,47 %; Fráncfort, el 2,21 %; y Londres, el 1,61%.

La principal energética de Bahréin declara fuerza mayor tras un ataque contra la única refinería del país (Europa Press)

El contexto internacional no ayuda a estabilizar el mercado, que apunta cada vez más a un entorno estanflacionista (inflación al alza y contracción económica). Esta caídas que provoca en los mercados en la apertura se sienten más en Europa por su dependencia energética, aunque sean menos llamativas en EEUU por su independencia energética- Wall Street avanza bajadas del 1,50 % para el Dow Jones; del 1,31 % para el S&P 500; y del 1,42 % para el Nasdaq.

La apertura de los mercados el lunes es un termómetro de la situación de enquistamiento del conflicto. Irán afirmó este fin de semana que no atacaría a los países vecinos a menos que éstos le atacasen, pero en las últimas horas los ataques cruzados siguen recrudeciéndose y afectando a infraestructuras energéticas, y por primera vez afectando también a una refinería en Bahréin, lo que ha hecho que desboquen los precios del crudo.

