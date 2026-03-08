Bizcocho de pera y pepitas de chocolate: una receta dulce y diferente para disfrutar esta primavera

Bizcocho pera y pepitas de chocolate. (Freepik)

El momento del postre es, sin duda, una parte esencial de cualquier comida. Para muchas personas, no hay mejor manera de terminar que con un toque dulce y una de las mejores formas de hacerlo es con un bizcocho. Si eres una de esas personas y qué preparar para el final de la comida, esta preparación de pera y pepitas de chocolate es una gran opción.

Este bizcocho esponjoso se prepara a partir de una base clásica (tipo yogur), incorporando trozos de pera fresca y pepitas de chocolate. La técnica principal es el batido y horneado, resultando en una miga húmeda y con contrastes de sabor y textura.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 40 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes

3 huevos 1 yogur natural (125g) 2 peras medianas maduras 2 medidas de yogur de azúcar 3 medidas de yogur de harina 1 medida de yogur de aceite de girasol 1 sobre de levadura química (16g) 1 pizca de sal 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 100g de pepitas de chocolate negro Mantequilla y harina para el molde

Cómo hacer bizcocho de pera y pepitas de chocolate, paso a paso

Precalienta el horno a 180°C. Engrasa el molde con mantequilla y espolvorea con harina. Pela y corta las peras en dados pequeños. Reserva. En un bol, bate los huevos con el azúcar hasta que doblen volumen. Añade el yogur y el aceite. Mezcla hasta integrar. Incorpora la harina tamizada, la levadura y la pizca de sal. Mezcla solo hasta que no queden grumos. Añade la esencia de vainilla (en caso de que vayas a usarla). Incorpora las peras y las pepitas de chocolate, reservando unas pocas para el final. Remueve con espátula. Vierte la masa en el molde y reparte por encima las pepitas reservadas. Hornea durante 40 minutos. Comprueba con un palillo (debe salir limpio, aunque algo manchado por el chocolate es normal). Deja enfriar en el molde 10 minutos y desmolda sobre rejilla. Consejo técnico. Si usas peras muy jugosas, espolvoréalas con un poco de harina antes de añadirlas para evitar que se hundan. No abras el horno antes de los 30 minutos para asegurar que suba bien. Usa pepitas resistentes al calor para que no desaparezcan en la cocción.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 8 o 10 personas, dependiendo del tamaño de los trozos. En caso de querer más, aumenta las cantidades de manera proporcional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 250 kcal

Hidratos de carbono: 38 g

Proteínas: 5 g

Grasas: 9 g

Azúcares: 18 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En un recipiente hermético, puede conservarse hasta 3 días a temperatura ambiente. Si prefieres guardarlo en la nevera, se mantiene en buen estado durante aproximadamente 5 días. También puedes congelarlo en porciones individuales y conservarlo en el congelador hasta 1 mes.