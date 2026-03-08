España

Bizcocho de pera y pepitas de chocolate: una receta dulce y diferente para disfrutar esta primavera

Una preparación ideal para sorprender a tus invitados

Guardar
Bizcocho pera y pepitas de
Bizcocho pera y pepitas de chocolate. (Freepik)

El momento del postre es, sin duda, una parte esencial de cualquier comida. Para muchas personas, no hay mejor manera de terminar que con un toque dulce y una de las mejores formas de hacerlo es con un bizcocho. Si eres una de esas personas y qué preparar para el final de la comida, esta preparación de pera y pepitas de chocolate es una gran opción.

Este bizcocho esponjoso se prepara a partir de una base clásica (tipo yogur), incorporando trozos de pera fresca y pepitas de chocolate. La técnica principal es el batido y horneado, resultando en una miga húmeda y con contrastes de sabor y textura.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 40 minutos
  • Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes

  1. 3 huevos
  2. 1 yogur natural (125g)
  3. 2 peras medianas maduras
  4. 2 medidas de yogur de azúcar
  5. 3 medidas de yogur de harina
  6. 1 medida de yogur de aceite de girasol
  7. 1 sobre de levadura química (16g)
  8. 1 pizca de sal
  9. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  10. 100g de pepitas de chocolate negro
  11. Mantequilla y harina para el molde

Cómo hacer bizcocho de pera y pepitas de chocolate, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180°C.
  2. Engrasa el molde con mantequilla y espolvorea con harina.
  3. Pela y corta las peras en dados pequeños. Reserva.
  4. En un bol, bate los huevos con el azúcar hasta que doblen volumen.
  5. Añade el yogur y el aceite. Mezcla hasta integrar.
  6. Incorpora la harina tamizada, la levadura y la pizca de sal. Mezcla solo hasta que no queden grumos.
  7. Añade la esencia de vainilla (en caso de que vayas a usarla).
  8. Incorpora las peras y las pepitas de chocolate, reservando unas pocas para el final. Remueve con espátula.
  9. Vierte la masa en el molde y reparte por encima las pepitas reservadas.
  10. Hornea durante 40 minutos. Comprueba con un palillo (debe salir limpio, aunque algo manchado por el chocolate es normal).
  11. Deja enfriar en el molde 10 minutos y desmolda sobre rejilla.
  12. Consejo técnico. Si usas peras muy jugosas, espolvoréalas con un poco de harina antes de añadirlas para evitar que se hundan. No abras el horno antes de los 30 minutos para asegurar que suba bien. Usa pepitas resistentes al calor para que no desaparezcan en la cocción.
Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 8 o 10 personas, dependiendo del tamaño de los trozos. En caso de querer más, aumenta las cantidades de manera proporcional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 250 kcal
  • Hidratos de carbono: 38 g
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 9 g
  • Azúcares: 18 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En un recipiente hermético, puede conservarse hasta 3 días a temperatura ambiente. Si prefieres guardarlo en la nevera, se mantiene en buen estado durante aproximadamente 5 días. También puedes congelarlo en porciones individuales y conservarlo en el congelador hasta 1 mes.

Temas Relacionados

BizcochosPerasRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 8 marzo

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once

Volante del coche: cómo cuidarlo, trucos para que dure más y todos los modelos que existen

La evolución de este componente ha llevado a incorporar materiales avanzados, funciones de asistencia y controles multifuncionales que optimizan seguridad y comodidad

Volante del coche: cómo cuidarlo,

Tarifa de la luz en España este lunes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la luz

Tarifa de la luz en

El feminismo sale a la calle para plantar cara al auge de la extrema derecha y luchar contra un retroceso en los derechos sociales

La multitudinaria marcha convocada por la Comisión 8M ha comenzado a las 12 horas desde Atocha

El feminismo sale a la

Manifestaciones del 8M, en directo | Las feministas españolas claman contra la guerra: “Somos nosotras quienes más sufrimos”

El feminismo llena las calles de decenas de ciudades en España y en todo el mundo este domingo

Manifestaciones del 8M, en directo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional niega la

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre buscado en Austria por cometer una decena de atracos a un mismo supermercado

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

Citan como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de Santander un día antes del colapso

ECONOMÍA

El riesgo cambió de idioma

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”