El patrimonio histórico que está en la línea de fuego por la Guerra en Oriente Medio: los 29 tesoros que se pueden perder en Irán

El patrimonio histórico que se puede perder en la guerra en Irán. (REUTERS/Khalil Ashawi)

Irán no es solo una clave geopolítica en Oriente Medio. También es uno de los territorios con mayor concentración de patrimonio histórico del planeta. En otras palabras, es un museo al aire libre, donde las obras, esculturas e infraestructuras comparten desde el 28 de febrero código postal con los objetivos estratégicos.

LA UNESCO ha reconocido hasta 29 sitios del país como Patrimonio Mundial de la Humanidad: 26 culturales y 3 naturales. Todos ellos hoy están en riesgo. Y uno ya ha caído. El Palacio de Golestán, en pleno centro de Teherán ha sido el primero en caer después de que las ondas expansivas de un ataque aéreo contra la cercana Plaza Arg hicieron que dos siglos de historia se derrumbaran. Estallaron vidrieras artesanales, se fracturaron puertas centenarias y se desprendieron mosaicos del célebre Salón de los Espejos.

La organización ha lamentado públicamente el el daño y el ministro iraní de Patrimonio lo ha calificado como “ataque a la identidad nacional”. Por suerte, algunos objetos móviles habían sido trasladados a bóvedas semanas antes. Pero la estructura, los muros y los jardines permanecen expuestos.

Isfahán: “La mitad del mundo”

Si hay una ciudad donde el riesgo alcanza su máxima expresión, esa es Isfahán, conocida históricamente como “la mitad del mundo”. La Plaza de Naqsh-e Jahan, una de las mayores del planeta, está rodeada de la Mezquita del Shah, la Mezquita de Sheikh Lotfollah y el Palacio Ali Qapu. Un conjunto del siglo XVII de cerámica vidriada, ladrillo cocido y mosaico azul.

Por otro lado, la Mezquita Jāmé de Isfahán, un palimpsesto de 1.200 años de arquitectura islámica, ya ha sufrió daños en la guerra Irán-Irak de 1985. Ahora, las cúpulas vuelven a temblar ante los intensos bombardeos en la zona.

Complejo nuclear de Isfahán. (Reuters)

Persépolis y Pasargadae: símbolos irremplazables

A 60 kilómetros de Shiraz, Persépolis tiene 2.500 años de piedra caliza con relieves que muestran procesiones de paz. Se trata de la capital ceremonia de Darío I, iniciada en el 518 a.C. y considerada el alma de una civilización.

En Pasargadae, la Tumba de Ciro el Grande, un mausoleo masivo de piedra enfrenta otro peligro: el abandono. La movilización militar ha dejado sin personal a los custodios del sitio, dejando la integridad del monumento a merced del tiempo y de posibles daños indirectos.

La tumba de Ciro el Grande en Pasargada, Irán. (Wikipedia)

Bam y Yazd: el barro no resiste

En el sureste, la ciudadela de Arg-e Bam fue reconstruida tras el terremoto de 2003. No obstante, con las detonaciones cercanas, se propagan vibraciones que se comportan de forma diferente al ladrillo o la piedra, haciendo que los muros se deshagan.

El mismo peligro acecha en Yazd, la mayor ciudad de adobe del mundo. Su delicado equilibrio depende de la presencia de sus habitantes, pero la guerra los puede expulsar a zonas rurales, dejando que los muros se caigan por las constantes vibraciones.

Patrimonio natural

Pero no todo el patrimonio iraní es ornamental. Los Qanats (canales subterráneos que llevan agua desde las montañas hasta el desierto, son vitales para la supervivencia de comunidades enteras. Bombardeos y exposiciones profundas pueden colapsar los túneles, llevando a estas poblaciones a la sequía.

El Sistema Hidráulico de Shushtar, construido en el siglo III d.C., también corre peligro. Esta red de canales y represas aún irriga 40.000 hectáreas, pero su ubicación en la provincia petrolera de Juzestán la expone a ataques. Destruir estas infraestructuras sería tanto una pérdida cultural como una catástrofe humanitaria.

Cabe destacar que gracias a la Convención de la Haya de 1954, se prohíbe ataques deliberados a bienes culturales. Irán, Israel y Estados Unidos son firmantes del acuerdo y la UNESCO ha compartido la ubicación exacta para reducir los riesgos.