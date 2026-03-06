Última hora de las reacciones de España y de la UE a la guerra en Irán, en directo: El PP reclama a Sánchez que someta al Parlamento el envío de la fragata a Chipre

Vista aérea del estrecho de Ormuz (Europa Press)

Este 28 de febrero, Israel y Estados Unidos pusieron en marcha un “ataque preventivo” contra Irán, comenzando así la operación “Furia Épica” o “Rugido del león”. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, justificaba la operación señalando su objetivo de neutralizar lo que describía como una “amenaza existencial” procedente del Irán liderado por el difunto Ayatollah Jamenei. A las pocas horas, Irán respondía con acciones militares dirigidas a Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudita e Israel.

En el arranque de la semana, un dron - que, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, no fue lanzado desde territorio iraní - fue interceptado en trayectoria hacia la base aérea británica RAF Akrotiri, ubicada en Chipre. Además, la OTAN derribó el miércoles un misil sobre Turquía, cuya autoría Irán ha rechazado. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz permanece cerrado desde hace varios días, permitiendo solo el paso de embarcaciones bajo bandera china. El jueves, un ataque con drones impactó en Azerbaiyán e Irán negaba su implicación tras una advertencia del gobierno azerbaiyano, que sin embargo más adelante, tras insinuar Irán una autoría israelí “con el objetivo de manipular la opinión pública y deslegitimar las relaciones positivas que Irán mantiene con sus vecinos”.

Ante la escalada, Francia, Italia, Reino Unido y España han reforzado la presencia de recursos militares defensivos en la zona para asegurar la protección de su personal y sus intereses, aunque no se plantea la intervención directa en el conflicto. En declaraciones a TVE, Esmail Baqai, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, ha advertido que los países de la Unión Europea “pagarán el precio, tarde o temprano” si no manifiestan su rechazo a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Teherán, junto a otras voces internacionales y sectores políticos, sostiene que la intervención vulnera el derecho internacional.