Última hora de las reacciones de España y de la UE a la guerra en Irán, en directo: El PP reclama a Sánchez que someta al Parlamento el envío de la fragata a Chipre

Este 28 de febrero, Israel y Estados Unidos pusieron en marcha un “ataque preventivo” contra Irán, comenzando así la operación “Furia Épica” o “Rugido del león”. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, justificaba la operación señalando su objetivo de neutralizar lo que describía como una “amenaza existencial” procedente del Irán liderado por el difunto Ayatollah Jamenei. A las pocas horas, Irán respondía con acciones militares dirigidas a Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudita e Israel.
En el arranque de la semana, un dron - que, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, no fue lanzado desde territorio iraní - fue interceptado en trayectoria hacia la base aérea británica RAF Akrotiri, ubicada en Chipre. Además, la OTAN derribó el miércoles un misil sobre Turquía, cuya autoría Irán ha rechazado. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz permanece cerrado desde hace varios días, permitiendo solo el paso de embarcaciones bajo bandera china. El jueves, un ataque con drones impactó en Azerbaiyán e Irán negaba su implicación tras una advertencia del gobierno azerbaiyano, que sin embargo más adelante, tras insinuar Irán una autoría israelí “con el objetivo de manipular la opinión pública y deslegitimar las relaciones positivas que Irán mantiene con sus vecinos”.
Ante la escalada, Francia, Italia, Reino Unido y España han reforzado la presencia de recursos militares defensivos en la zona para asegurar la protección de su personal y sus intereses, aunque no se plantea la intervención directa en el conflicto. En declaraciones a TVE, Esmail Baqai, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, ha advertido que los países de la Unión Europea “pagarán el precio, tarde o temprano” si no manifiestan su rechazo a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Teherán, junto a otras voces internacionales y sectores políticos, sostiene que la intervención vulnera el derecho internacional.
Andrius Kubilius, comisario de Defensa de la Unión Europea, ha expresado este viernes durante una rueda de prensa con el vicepresidente polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz que “con la crisis iraní, si es que puede llamarse así, ha quedado muy claro que Europa debe aumentar la producción de misiles antiaéreos y antibalísticos con urgencia". ”Los estadounidenses no podrán suministrar los suficientes, no a los países del Golfo Pérsico, sus propias fuerzas, y a Ucrania a la vez“, ha advertido Kubilius.
Por esto, la producción de “se ha vuelto más urgente para nosotros, en Europa”, ha insistido Kubilius, que se encuentra en una suerte de gira europea destinada a alentar el aumento de la producción europea en este ámbito.
Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota (Cádiz), afirmó este viernes que la base militar ubicada en la localidad mantiene un flujo constante de aviones y barcos “diariamente”, aunque desconoce si estos movimientos están relacionados con la operación militar lanzada por Estados Unidos contra Irán. Según ha explicado esta mañana en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, las autoridades locales no reciben información sobre los destinos o procedencias de estos vehículos, y los ayuntamientos tampoco suelen ser notificados.
El alcalde detalló que presencia habitual de actividad en la base es una constante, pero ni él ni su equipo preguntan sobre los desplazamientos, ya que es habitual que no se les informe sobre estos detalles. Pese a ello, subrayó la relevancia de la base para el empleo local, señalando que cerca de 3.000 personas del municipio y de la Bahía de Cádiz trabajan directa o indirectamente gracias a los contratos adjudicados a Navantia para labores de mantenimiento y obras dentro del recinto militar.
Ruiz Arana remarcó la importancia de cualquier cambio relacionado con la gestión de las bases, tanto para Rota como para el conjunto de la Bahía, y defendió la necesidad de anteponer la seguridad de la población. Consideró que sería un error convertir a estos municipios en objetivo de posibles amenazas. Respecto a la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, el alcalde calificó la operación como un ataque unilateral sin respaldo de resoluciones internacionales.
“Ustedes no van a hacer la guerra en absoluto y van a continuar viviendo”, respondía anoche Emmanuel Macron a la pregunta de una joven francesa a través de su cuenta oficial en la red social Instagram. En el mismo mensaje, expresaba su visión sobre la situación en Oriente Próximo y las causas del conflicto: “Estados Unidos e Israel han lanzado operaciones militares en Irán porque Irán había tomado decisiones muy peligrosas para todos”.
“Estaba desarrollando armas nucleares”, ha asegurado Macron en contradicción directa con el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica Rafael Grossi, quien decía este martes que no existe prueba alguna de que en Irán se estuviese desarrollando esta tecnología. “Tenía armas que llamamos balísticas, desestabilizaba la región y había masacrado a su pueblo. Y en represalia por los ataques que lanzaron Estados Unidos e Israel, Irán golpea a toda la región” es como ha resumido el mandatario la escalada.
“Francia no forma parte de esta guerra. Nosotros no estamos en combate y no vamos a involucrarnos en esa guerra. Pero, ¿qué hacemos? Primero, protegemos a los nuestros. Tenemos varios cientos de miles de compatriotas allí. Todos los que quieren regresar, los ayudamos a volver en paz y seguridad. Después, tenemos amigos, aliados que están siendo atacados por Irán: los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordania. Y ahí los ayudamos como un socio de confianza a protegerse, a interceptar drones, a interceptar misiles".
Macron ha expresado también los intereses económicos: “Y luego, esta guerra está bloqueando una gran parte del comercio mundial, bloqueando petróleo, gas. Así que está aumentando el costo de la vida en muchas economías, creando inestabilidad. Entonces, de forma completamente pacífica, nos estamos movilizando para intentar asegurar el tráfico marítimo, que los barcos, los petroleros puedan salir".
“Por último, hay un tema final, que es el Líbano, que al mismo tiempo hoy está afectado, muy desestabilizado. Los ayudamos a recuperar la paz, la legitimidad, la soberanía, la calma, ya que hoy están sacudidos por esta situación. Esto es muy complicado, lo que está ocurriendo en la región, pero Francia no está haciendo la guerra. Protege a las francesas y los franceses, a sus aliados, y está al lado del Líbano y de su soberanía, de su integridad territorial, ni más ni menos. Así que quería tranquilizarlos y decirles que seguiremos haciendo eso".
Insistía en su apoyo al Líbano en un mensaje publicado en X: “Por Líbano debemos actuar. Debe hacerse todo lo posible para evitar que este país, tan cercano a Francia, vuelva a verse arrastrado a la guerra. Los libaneses tienen derecho a la paz y la seguridad, como todas las personas en Oriente Medio. Para detener la guerra y evitar lo peor, después de mis conversaciones con el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, hablé hoy con las más altas autoridades del Líbano con el fin de establecer un plan que ponga fin a las operaciones militares que actualmente llevan a cabo Hezbolá e Israel a ambos lados de la frontera.
Hezbolá debe cesar inmediatamente sus disparos hacia Israel. Israel debe abstenerse de cualquier intervención terrestre u operación a gran escala en territorio libanés. Las autoridades libanesas me han dado su compromiso de tomar el control de las posiciones ocupadas por Hezbolá y de asumir plenamente la responsabilidad de la seguridad en todo el territorio nacional. Les brindo todo mi apoyo.
Francia reforzará su cooperación con las Fuerzas Armadas Libanesas y les proporcionará vehículos blindados de transporte, así como apoyo operativo y logístico. El destacamento francés dentro de la Fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano también continúa su misión en el sur del país.
Preocupado por el desplazamiento de decenas de miles de civiles libaneses que actualmente huyen del sur, he decidido enviar de inmediato ayuda humanitaria para ellos. Se están transportando varias toneladas de medicamentos, junto con soluciones de refugio y asistencia. Esto es una muestra de la amistad que los franceses sienten por el pueblo libanés.
En este momento de gran peligro, hago un llamado al primer ministro israelí para que no extienda la guerra al Líbano. Hago un llamado a los dirigentes iraníes para que no involucren aún más al Líbano en una guerra que no le corresponde. Hezbolá debe renunciar a sus armas, respetar el interés nacional, demostrar que no es una milicia que recibe órdenes desde el extranjero y permitir que los libaneses se unan para preservar su país", concluye su comunicado.
El Partido Popular ha demandado que la decisión del Gobierno de enviar la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre sea sometida a votación en el Congreso de los Diputados. Según fuentes de la formación, Pedro Sánchez estaría eludiendo el control parlamentario en cuestiones de despliegue militar. Para Feijóo, el “no a la guerra” de Pedro Sánchez es “no al Congreso”.
El principal partido de la oposición insiste en la necesidad de que el presidente del Gobierno explique ante la Cámara Baja los motivos y detalles de la misión. Además, reclama que la autorización para el despliegue de la fragata se tramite “de inmediato”, tal y como establece la Ley de Defensa Nacional.
Esa Ley Orgánica contempla que el Ejecutivo deba consultar y recibir la autorización de la Cámara baja para todo tipo de intervenciones en el exterior que no estén relacionadas directamente con la defensa de España o de los intereses nacionales. Es decir, de cualquier despliegue que no sea consecuencia o reacción a una amenaza directa a la seguridad española o de compromisos de defensa pactados explícitamente. Sin embargo, esta ley recoge también que, cuando por razones de emergencia no sea posible pedir la autorización antes del despliegue, el Gobierno puede (y tiene el deber de) someter la decisión al Congreso posteriormente, si bien con la mayor brevedad posible.
El despliegue de la fragata, considerada el buque más avanzado de la Armada, se produce en un área en la que la tensión militar es elevada. El Partido Popular advierte de que los soldados españoles no deberían exponerse a riesgos en una “zona de conflicto” sin la legitimidad que otorga el respaldo parlamentario. Recuerdan también que la misión no cuenta con el apoyo de varias formaciones que “mantienen encendido el respirador” del presidente del Gobierno.
La dirección del PP critica que una decisión de este alcance no haya sido comunicada previamente a la Cámara ni a la ciudadanía. Según la formación, “no puede ser que la principal fuerza política de España se entere por los medios de comunicación” del envío de un buque equipado y preparado para un posible enfrentamiento armado. Se acusa al Gobierno de evitar deliberadamente el debate y los controles legales, actuando “como si el poder ejecutivo prevaleciese sobre todos los demás”
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto 170/2026 que fija la oferta de empleo público para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en 2026. La norma, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece 1.256 plazas de ingreso directo y 1.607 para promoción interna, según informó el Gobierno. El objetivo es asegurar la renovación y modernización de las plantillas militares y de seguridad.
El BCE advertía a principios de esta semana sobre la posibilidad de que la situación en Oriente Próximo provoque un incremento de los precios energéticos en la Unión Europea. Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo, afirmaba el martes que si persiste la inestabilidad, la zona euro podría enfrentarse a una subida de precios vinculada a problemas en el suministro de energía y a la incertidumbre en los mercados financieros.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, transmitía esta mañana su “solidaridad” y el “apoyo de España” al sultán de Omán y el emir de Qatar ante los ataques que “han sufrido sus países”, los cuales considera “injustificables” . “Ningún país debe ser agredido impunemente”, ha expresado hoy en una publicación en X en la que advertía también que “los misiles y drones solo siembran miedo y ponen en riesgo vidas inocentes”.
El jefe del Ejecutivo ha defendido “construir la paz y la seguridad que todos merecen”, reafirmando también el rechazo que ya expresaba desde un principio a la guerra desatada en Oriente Medio tras la escalada provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado sábado.
Sánchez estuvo también en contacto anoche con el presidente del Líbano, a quien transmitió que puede “contar con nuestro apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados”.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado este jueves el “desprecio” con el que, a su juicio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a España, y ha defendido que cualquier intervención militar en otros países debe realizarse siempre bajo el amparo del derecho internacional. “No puedo aceptar que Trump, elegido presidente de un país con el que tenemos muchísimos lazos, hable con este desprecio de España”, ha afirmado durante su intervención en el ciclo Europa: ara què?, celebrado en el Palau Macaya de Barcelona.
Donald Trump ha vuelto a lanzar críticas hacia España y Reino Unido. Durante una conversación telefónica con The Post, el presidente estadounidense ha calificado a España de “perdedora” y ha cuestionado el papel del primer ministro británico, Keir Starmer, respecto a la alianza con Estados Unidos frente a Irán. “Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor y el Reino Unido ha sido muy decepcionante”, ha afirmado Trump durante la entrevista.