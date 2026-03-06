España

Pedro Sánchez afirma que en las relaciones entre EEUU y España debe primar la “colaboración” y no “la confrontación”

Así lo ha expresado durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, en la que también ha defendido el envío de la fragata Cristóbal Colón: “Tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano a un Estado miembro de la Unión Europea”

l presidente del Gobierno, Pedro
l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro en la Cumbre Hispano Portuguesa. (FRANCISCO OLMO / EUROPA PRESS)

La XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa ha comenzado en Huelva bajo un clima marcado tanto por la solemnidad institucional como por el recuerdo a las víctimas del reciente accidente ferroviario de Adamuz. Antes de la apertura de las sesiones de trabajo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a varios ministros, ha participado en un acto conmemorativo en la explanada de la Universidad Internacional de Andalucía.

El homenaje ha estado dirigido a quienes perdieron la vida en el siniestro de Adamuz del 18 de enero, que dejó 46 fallecidos, 26 de ellos originarios de la provincia de Huelva. En el transcurso del acto, se ha leído el poema El Recuerdo de Juan Ramón Jiménez. La cumbre, prevista inicialmente para el 29 de enero, fue pospuesta como muestra de respeto tras la tragedia ocurrida en Córdoba.

Tras el homenaje, la agenda oficial se ha desplazado a la Sala Capitular del Monasterio de Santa María de La Rábida. Aquí, Pedro Sánchez y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, han situado la cooperación frente a la emergencia climática como prioridad. Ambos líderes han apostado por reforzar la colaboración transfronteriza, con el objetivo de diseñar estrategias conjuntas frente a los efectos de la crisis medioambiental que afecta a la península ibérica.

El presidente de gobierno de
El presidente de gobierno de España Pedro Sánchez en Madrid, el 9 de julio del 2025. (AP foto/Bernat Armangue)

Defensa, solidaridad europea y posición ante el conflicto de Oriente Medio

En el marco de la cumbre, el jefe del Ejecutivo español ha defendido el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre, en respuesta a la solicitud de este socio europeo. La misión, según ha explicado Pedro Sánchez, se inscribe en una operación de protección, defensa y rescate, con el objetivo de respaldar a un estado miembro de la Unión Europea que “ha sufrido un ataque en su propio suelo”. El presidente ha subrayado: “Con la misma determinación que nos lleva a decir ‘no a la guerra’ en Irán, evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto”.

Sánchez ha recordado que la fragata llegará a costas chipriotas en los próximos días, y que la participación española responde al compromiso con la defensa y la seguridad colectiva europea. En su intervención, ha reiterado su negativa a la escalada militar en Oriente Medio y ha insistido en la importancia del multilateralismo, el derecho internacional y el mantenimiento de un vínculo transatlántico basado en el respeto y la colaboración.

El presidente ha advertido de los riesgos que supone la escalada bélica para la estabilidad global y la prosperidad de los hogares europeos, ante el aumento de los precios y el impacto económico de esta crisis. Frente a los recientes posicionamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, Sánchez ha defendido que la relación con Estados Unidos debe regirse por la “apertura, desde el respeto y desde la colaboración leal” y el respeto mutuo, rechazando “la confrontación” y afirmando que la solidaridad europea y el rechazo a la guerra constituyen principios irrenunciables en la política exterior española.

