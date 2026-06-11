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Lotería Nacional jueves 11 de junio: compruebe los resultados del último sorteo

Aquí tienes la lista de los números ganadores del sorteo de hoy, donde puedes comprobar si tu dígito ha resultado premiado

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La Lotería Nacional de España celebra dos sorteos a la semana. (Infobae)
La Lotería Nacional de España celebra dos sorteos a la semana. (Infobae)

La Lotería Nacional, reconocida como uno de los juegos de azar más populares de España, dio a conocer los resultados de su último sorteo realizado este jueves 11 de junio de 2026.

Aquí puedes encontrar la jugada ganadora del último sorteo y verificar si fuiste uno de los afortunados ganadores de hoy.

Resultados ganadores de la Lotería Nacional

  • Premio Mayor: 84348.
  • Segundo lugar: 98553.
  • Reintegro: 8 6 7.

Los sorteos de la Lotería Nacional tienen lugar dos veces por semana, los jueves a las 21:00 horas y los sábados entre las 13:00 y 14:00 horas (hora local).

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¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio de la Lotería Nacional?

Es importante recordar que todos los boletos premiados de la Lotería Nacional tienen un tiempo de caducidad, la cuál se encuentra en el reverso. En este sorteo, únicamente tienes tres meses para cobrar tu premio, contando a partir del día siguiente del sorteo en el que se participó.Este plazo puede ampliarse sólo si el último día del periodo fuera festivo. En caso de no cobrar el premio y exceder el tiempo, se perderá el derecho a recibirlo y el monto ganado, quedará en beneficio del Tesoro Público. En caso de resultar ganador y haber adquirido un boleto físico para participar en el sorteo, este debe mantenerse en buen estado, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llega a lastimarse, se debe solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar la Lotería Nacional?

Como cada jueves, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Nacional de España. (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada jueves, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Nacional de España. (Loterías y Apuestas del Estado)

Para participar en el sorteo y tener la oportunidad de ganar millones de euros en premios, primero debes elegir tu combinación ganadora de la Lotería Nacional, la cuál se define con cinco dígitos del 1 al 9.Existen dos opciones para conseguir tu número de la lotería: seleccionar una a una las cifras o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria.El premio mayor lo gana el participante que acierte a los cinco números del resultado del día, lo mismo ocurre con el segundo lugar. Sin embargo, la Lotería Nacional entrega premios desde los dos aciertos. Cabe mencionar que el reintegro, se otorga cuando aciertas la última cifra de tu combinación de la suerte.

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El costo de la Lotería Nacional depende del tipo de sorteo: si es el ordinario del jueves, cuesta 3 euros; si es el ordinario del sábado, son 6 euros; para el especial del sábado, pueden ser 12 o 15 euros; mientras que el extraordinario cuesta 20 euros.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Loterías y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Loterías y Apuestas del Estado es la institución encargada de dar fe y legalidad a cada uno de estos juegos. (Pixabay)
Loterías y Apuestas del Estado es la institución encargada de dar fe y legalidad a cada uno de estos juegos. (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

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