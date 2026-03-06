Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Boquillas de combustible colgadas en una gasolinera de Manila, Filipinas, el martes 3 de marzo de 2026 (AP/Aaron Favila)

Desde que comenzó el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, el 28 de febrero de 2026, los precios de los combustibles han subido a nivel internacional como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta, y la especulación generada por la incertidumbre de la guerra.

España no es un caso aparte. La asociación Facua ha denunciado que las gasolineras han aprovechado esta circunstancia para aumentar los precios del combustible, en concreto del gasóleo, durante los últimos cuatro días. En la Península, entre el lunes 2 de marzo y el viernes 6, se ha registrado una subida media de 23 céntimos por litro.

Según Facua, entre las cuatro cadenas de gasolineras que acaparan más de la mitad del mercado, Repsol, la principal, se posiciona como la que más incrementos ha registrado en los precios del gasóleo, con una media de 16,5 céntimos. Por su parte, Moeve registra una media de 15,6 céntimos; BP alcanza los 13,8 céntimos; y Galp los 13 céntimos.

Desde la asociación han señalado que estas gasolineras están “inflando sus beneficios” con grandes subidas de precios para aprovechar el aumento de la demanda que se ha registrado en los últimos días. “ numerosas estaciones de servicio vienen teniendo largas colas de consumidores que han acudido a llenar el depósito ante el encarecimiento del petróleo consecuencia de la invasión de Irán por parte de EEUU e Israel”, explican.

La derecha votó contra el tope a los precios del combustible

Diego Moya explica cuál es la situación en Dubái después de los ataques de Irán a Dubái

Tras los aumentos especulativos de los precios, Facua ha apuntado directamente contra el Partido Popular, Vox y Junts, que tumbaron en el Congreso un real decreto con el que el Ejecutivo pretendía poner un tope a los precios de los combustibles en situaciones como la actual. El precio medio del gasóleo ha pasado de los 1,456 euros por litro del lunes a 1,684 euros/litro a primera hora de la tarde de este viernes. Un incremento de 22,8 céntimos que supone un 15,7%.

Además, la asociación ha detectado cuatro estaciones de servicio que han llegado a fijar precios de 2 euros por litro de gasóleo. El precio más bajo en la Península está actualmente en 0,982 euros por litro. En cuanto a la gasolina 95, también ha experimentado una importante subida en estos cuatro días. El precio medio ha pasado de los 1,502 euros/litro del lunes a los 1,627 euros/litro de primera hora de la tarde de este viernes, lo que supone un incremento de 12,5 céntimos (8,3%).

Cómo afecta la guerra al combustible en España

Aunque España no importa crudo iraní directamente, no somos inmunes a esta crisis. El mercado del petróleo funciona como un sistema global interconectado, y las alteraciones en el suministro de Oriente Próximo se traducen en subidas de precios para todos los compradores. Si el paso de Ormuz se cerrara de forma prolongada el precio de la gasolina y el diésel podría seguir aumentando.

Esto afectaría de manera directa al transporte por carretera y aéreo, y generaría presión inflacionaria sobre el resto de bienes y servicios. También se encarecería la factura eléctrica, dado que nuestro país depende parcialmente del gas natural y del petróleo para su producción energética.