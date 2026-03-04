España

Jorge Cárdaba, español viviendo en Dubái: “Ves misiles pasar de un lado para otro en tu propia casa”

El joven, de Segovia, llegó a los Emiratos hace cuatro semanas buscando un nuevo comienzo y ahora lidia con la guerra en Oriente Medio

Guardar
Jorge Cárdaba, español viviendo en
Jorge Cárdaba, español viviendo en Dubái en mitad de la guerra en Oriente Medio. (Instagram)

Llevaba toda la vida jugando al fútbol sala. Entre Italia y España, en segunda división o en segunda B. Suficiente para vivir, pero no para toda la vida, hasta que le llegó una oferta para entrenar a jugadores de pádel en Dubái el verano pasado. “Era una buena forma de resetear, de limpiar el chip, de mentalizarse e intentar llevar una nueva vida“, explica Jorge Cárdaba, segoviano de nacimiento que hace cuatro semanas aterrizó en los Emiratos Árabes en busca de un nuevo comienzo. Pero la guerra llamó a su puerta.

El 1 de marzo, Irán respondió a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, lanzada tres días antes, con ataques masivos a bases militares en el Golfo. Abu Dabi, una flota naval, un puerto... y luego Dubái, donde Jorge tiene un apartamento. “La noche del sábado ha sido la peor de todas. Los bombardeos han sido constantes. Ves muchas cosas que nunca quisieras ver, como cohetes, drones sobrevolando el cielo, y te dan mucho miedo. Se oían en todo momento misiles pasando de un lado para otro en tu propia casa, tanto los que se utilizan para defensa como para ataque. Algunos explotaban en el cielo, otros lamentablemente no explotaban y entraban a tierra", confiesa en conversación con Infobae.

Y ahora, entre todo ese caos, Jorge solo “entra y sale de internet, de ver noticias, muchas falsas o que no sabe si son verdaderas o no”. Mata el tiempo en X (antiguo Twitter) “intentando actualizar, ver los comunicados de la embajada”, no solo la de aquí, también las de Arabia y demás países del Golfo. Desde el primer día, la embajada se ha convertido en la principal fuente de información de los españoles allí atrapados. “Son un poco los que nos están informando de las novedades que hay. Nos han dicho que intentemos estar en las casas, alejados de las ventanas y que intentemos estar lo más tranquilos posible“, señala. Para lo único que pueden salir es para buscar aquello imprescindible. “Lo que reina es la preocupación. Se desconoce totalmente qué va a pasar con esta especie de guerra”.

Al salir para buscar algo de comer, Jorge se da cuenta de que Dubái ya no es la misma. Muchas empresas han cerrado o dado días libres. “El día a día ha cambiado muchísimo. Sales a la calle y ves muy poquita gente. Solo gente que quizá va a comprar o tiene que trabajar en algún sector específico. Ha sido un cambio brutal", reconoce el joven segoviano.

Jorge Cárdaba, español viviendo en
Jorge Cárdaba, español viviendo en Dubái en mitad de la guerra en Oriente Medio. (Instagram)

¿Quedarse o volver?

Aunque la ciudad cuenta con defensas aéreas y no es el principal objetivo de Irán, Jorge no descarta marcharse, pero tampoco lo da por seguro. “No es que estén atacando a civiles, ni a supermercados, ni a edificios. Están atacando las bases americanas, tanto de flota como navales. Eso te deja un poco más tranquilo“, confiesa a este diario.

Su apuesta por ahora es esperar. “Me gustaría verlo con calma. Si al final es algo que se puede solucionar en pocos días, creo que me quedaré. Pero si se va a largo plazo, lo más sensato sería volver a casa“, sentencia. Afortunadamente, ha podido hablar con su familia. Concretamente, con su hermana el pasado sábado, antes de que Irán atacara Dubái, a lo que quiere tranquilizar: “Estoy bien, estoy tranquilo, estoy con ganas de que esto pase y que no se tienen que preocupar por mí porque de momento estoy todo bien, tengo todo lo que necesito. Es solo cuestión de tiempo”.

Temas Relacionados

IránEstados UnidosDubáiEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La borrasca Regina afecta este miércoles a Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid con lluvias y viento fuerte

La Aemet alerta que la borrasca dejará lluvias en la mitad sur, la fachada oriental y parte del centro peninsular

La borrasca Regina afecta este

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

El presidente estadounidense acusó a España de ser un “aliado terrible” y al poco tiempo Emmanuel Macron grabó una declaración institucional en la que lamenta los ataques a Irán y la UE salió en defensa del jefe del Ejecutivo

Pedro Sánchez abre una crisis

Ona Mafalda, hija del príncipe Kyril de Bulgaria, de la realeza a relanzar su carrera como cantante: “Me encanta la música folclórica búlgara”

La nieta de Simeón de Bulgaria II concede una entrevista a ‘Infobae’ en la que habla de su nuevo álbum, ‘Reset’, y de su inspiración en cada canción

Ona Mafalda, hija del príncipe

Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y Vox como tercera fuerza

De acuerdo con diversos sondeos, ningún grupo reúne el apoyo suficiente como para conseguir los 42 escaños de la mayoría absoluta, por lo que lo más probable es que sea necesario algún pacto entre formaciones

Sin grandes cambios en Castilla

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

El conflicto entre EE UU, Israel e Irán amenaza con reactivar la inflación y forzar al Banco Central Europeo a endurecer su política monetaria, lo que encarecería las hipotecas variables y mejoraría el interés de los depósitos a plazo fijo

La guerra en Oriente Medio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez abre una crisis

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y Vox como tercera fuerza

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

Ayuso critica la gestión internacional del Gobierno por dejar a España “a la altura del betún”

El Gobierno responde a Donald Trump que España “es un miembro clave de la OTAN” y cuenta “con los recursos necesarios para contener posibles impactos”

ECONOMÍA

La guerra en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

Estas son las ayudas disponibles para reformar viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes: hasta 70.000 euros según tu comunidad autónoma

La guerra en Irán llega al surtidor: el precio de la gasolina y el gasoil puede subir entre 8 y 10 céntimos el litro

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”