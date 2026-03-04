Jorge Cárdaba, español viviendo en Dubái: “Ves misiles pasar de un lado para otro en tu propia casa”

Jorge Cárdaba, español viviendo en Dubái en mitad de la guerra en Oriente Medio. (Instagram)

Llevaba toda la vida jugando al fútbol sala. Entre Italia y España, en segunda división o en segunda B. Suficiente para vivir, pero no para toda la vida, hasta que le llegó una oferta para entrenar a jugadores de pádel en Dubái el verano pasado. “Era una buena forma de resetear, de limpiar el chip, de mentalizarse e intentar llevar una nueva vida“, explica Jorge Cárdaba, segoviano de nacimiento que hace cuatro semanas aterrizó en los Emiratos Árabes en busca de un nuevo comienzo. Pero la guerra llamó a su puerta.

El 1 de marzo, Irán respondió a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, lanzada tres días antes, con ataques masivos a bases militares en el Golfo. Abu Dabi, una flota naval, un puerto... y luego Dubái, donde Jorge tiene un apartamento. “La noche del sábado ha sido la peor de todas. Los bombardeos han sido constantes. Ves muchas cosas que nunca quisieras ver, como cohetes, drones sobrevolando el cielo, y te dan mucho miedo. Se oían en todo momento misiles pasando de un lado para otro en tu propia casa, tanto los que se utilizan para defensa como para ataque. Algunos explotaban en el cielo, otros lamentablemente no explotaban y entraban a tierra", confiesa en conversación con Infobae.

Y ahora, entre todo ese caos, Jorge solo “entra y sale de internet, de ver noticias, muchas falsas o que no sabe si son verdaderas o no”. Mata el tiempo en X (antiguo Twitter) “intentando actualizar, ver los comunicados de la embajada”, no solo la de aquí, también las de Arabia y demás países del Golfo. Desde el primer día, la embajada se ha convertido en la principal fuente de información de los españoles allí atrapados. “Son un poco los que nos están informando de las novedades que hay. Nos han dicho que intentemos estar en las casas, alejados de las ventanas y que intentemos estar lo más tranquilos posible“, señala. Para lo único que pueden salir es para buscar aquello imprescindible. “Lo que reina es la preocupación. Se desconoce totalmente qué va a pasar con esta especie de guerra”.

Al salir para buscar algo de comer, Jorge se da cuenta de que Dubái ya no es la misma. Muchas empresas han cerrado o dado días libres. “El día a día ha cambiado muchísimo. Sales a la calle y ves muy poquita gente. Solo gente que quizá va a comprar o tiene que trabajar en algún sector específico. Ha sido un cambio brutal", reconoce el joven segoviano.

¿Quedarse o volver?

Aunque la ciudad cuenta con defensas aéreas y no es el principal objetivo de Irán, Jorge no descarta marcharse, pero tampoco lo da por seguro. “No es que estén atacando a civiles, ni a supermercados, ni a edificios. Están atacando las bases americanas, tanto de flota como navales. Eso te deja un poco más tranquilo“, confiesa a este diario.

Su apuesta por ahora es esperar. “Me gustaría verlo con calma. Si al final es algo que se puede solucionar en pocos días, creo que me quedaré. Pero si se va a largo plazo, lo más sensato sería volver a casa“, sentencia. Afortunadamente, ha podido hablar con su familia. Concretamente, con su hermana el pasado sábado, antes de que Irán atacara Dubái, a lo que quiere tranquilizar: “Estoy bien, estoy tranquilo, estoy con ganas de que esto pase y que no se tienen que preocupar por mí porque de momento estoy todo bien, tengo todo lo que necesito. Es solo cuestión de tiempo”.