España

¿Está Irán capacitado para atacar Europa? El alcance de sus misiles y los países de la UE a los que podría llegar después de Chipre

El principal misil que está empleando es el ‘Kheibar Shekan’, que tiene un alcance de unos 1.500 km

Guardar
Misil Irán (Europa Press)
Misil Irán (Europa Press)

Irán ha dirigido sus ataques hacia varios objetivos en respuesta al conflicto iniciado por EEUU e Israel. En principio, busca devolver el golpe, dirigiendo sus misiles al país dirigido por Benjamin Netanyahu o a las bases militares del ejército estadounidense. Sin embargo, estos impactos en enclaves de EEUU en Oriente Medio, de manera inevitable, producen daños en las naciones locales, como ha ocurrido en Qatar o Emiratos Árabes Unidos (EAU).

A estos ataques iraníes y sus ‘daños colaterales’ hay que sumar un segundo grupo de objetivos. Francia, Reino Unido o Alemania también tienen posiciones estratégicas en la península arábiga y alrededores. Su condición de aliados de EEUU, sumado a que han ofrecido estas bases a Donald Trump para necesidades de sus Fuerzas Armadas, ha hecho que se conviertan en otras dianas de Irán.

Reino Unido confirmó que tuvo que frenar dos impactos que se dirigían a Akrotiri y Dekelia, sus bases en Chipre, y que decidió rearmar la zona. También ‘Camp de la Paix’, una base francesa creada en 2009 en EAU, ha recibido ataques del régimen iraní. De esta forma, surge la pregunta de qué otros territorios o zonas de soberanía europea podrían ser un objetivo.

Humo negro se eleva sobre zonas israelíes en la Cisjordania ocupada mientras se lanzan misiles antibalísticos al cielo. El ejército israelí informó que atacó varios lugares donde altos cargos iraníes se habían reunido en la capital, Teherán, la mañana del sábado, en el marco de sus ataques contra su principal adversario. IMÁGENES

Alcance de sus misiles

El principal misil que está empleando Irán en sus ataques, según Tasnim News, es el ‘Kheibar Shekan’. Se trata de un misil balístico de alcance medio (MRBM) que, según estimaciones, tendría un alcance de unos 1.500 km. Combina guiado asistido con satélites con ojivas maniobrables, que dificultan su seguimiento para la interceptación y mejorar su capacidad de precisión.

Si tenemos en cuenta la distancia que puede llegar a alcanzar, este misil podría llegar a varios países de Europa. Para establecer un marco general, España se encuentra en torno a 3.500 km de distancia de Irán. Con los 1.500 km del ‘Kheibar Shekan’, países del Este de Europa o de los Balcanes estarían dentro de su margen de maniobra. Por supuesto, es el misil que le permite llegar sin inconvenientes de distancia a Israel.

Si buscamos un misil en su arsenal de mayor alcance, nos encontramos con el Soumar. La realidad es que es un arma de la que Irán no ha mostrado su actuación, de manera que establecer su alcance es orientativo. Los expertos que más ‘confían’ en el misil le sitúan en los 3.000 km de capacidad, lo que permitiría a Irán llegar a territorio alemán, pero le mantendría incapaz de impactar en España.

Imágenes muestran humo elevándose en Abu Dabi mientras Teherán lanza ataques en todo el Golfo en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel. IMÁGENES UGC - vertical

Otros objetivos en Oriente Medio

Alemania, Francia y Reino Unido han señalado al régimen iraní como una amenaza y han firmado un comunicado conjunto expresando su “consternación” por los ataques de Irán, reservándose el derecho a responder. Estos países cuentan con bases militares en la península arábiga, como Jordania, Qatar, Bahréin o EAU, y en puntos estratégicos cercanos como Yibuti.

Los diferentes enclaves militares pueden ser próximos objetivos iraníes y, su cercanía, les sitúa en el rango posible de sus principales armamentos. Esta realidad ha empujado a los diferentes líderes a asegurar que plantarán cara de ser necesario, a pesar de rechazar el conflicto abierto por EEUU e Israel.

Temas Relacionados

IránEEUUGuerraEuropaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Nace el primer restaurante especializado en tortilla de patatas de bolsa: 3,90 € el pincho y con el sello de un chef Michelin

Los restaurantes de Madrid sirven algunas de las mejores tortillas tradicionales de España, pero también algunas de las versionas más curiosas

Nace el primer restaurante especializado

Javier Quintero, psiquiatra: “Si tienes TDAH, deja de hacer estas cosas”

Las personas con TDAH pueden sentir culpa por las dificultades para concentrarse

Javier Quintero, psiquiatra: “Si tienes

Ágatha Ruiz de la Prada se compra una mansión urbana en Madrid: 372 metros, cinco salones y vistas privilegiadas

La diseñadora se ha instalado en el barrio de Salamanca tras un año de reformas

Ágatha Ruiz de la Prada

Un estudio revela que la cafeína podría facilitar terapias de precisión contra el cáncer

Aunque los resultados aún no tienen aplicación directa en humanos, el hallazgo señala una nueva vía experimental para controlar tratamientos genéticos de forma más precisa

Un estudio revela que la

La alergia al polen se dispara en Madrid: 7 trucos sencillos para controlar los síntomas

Algunos hábitos simples pueden ayudar a los antihistamínicos a controlar los síntomas de la alergia

La alergia al polen se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 10 frases de Pedro

Las 10 frases de Pedro Sánchez en su respuesta a Trump: “Un seguidismo ciego y servil no es liderar. Nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles”

Pedro Sánchez responde a las amenazas de Trump y resume la posición de España en cuatro palabras: “No a la guerra”

Cerca de 3.000 militares de EUUU están destinados en Rota: viven con sus familias en la base y tienen un régimen jurídico especial

Procedente el despido de una auxiliar a domicilio que no suministró las pastillas a una de las personas a las que cuidaba en dos ocasiones

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido silencioso es la estrategia que están usando las empresas para despedir trabajadores a coste cero”

Sebastián Ramírez, abogado: “El documento de la nómina es más importante de lo que crees”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”