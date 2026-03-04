¿Está Irán capacitado para atacar Europa? El alcance de sus misiles y los países de la UE a los que podría llegar después de Chipre

Misil Irán (Europa Press)

Irán ha dirigido sus ataques hacia varios objetivos en respuesta al conflicto iniciado por EEUU e Israel. En principio, busca devolver el golpe, dirigiendo sus misiles al país dirigido por Benjamin Netanyahu o a las bases militares del ejército estadounidense. Sin embargo, estos impactos en enclaves de EEUU en Oriente Medio, de manera inevitable, producen daños en las naciones locales, como ha ocurrido en Qatar o Emiratos Árabes Unidos (EAU).

A estos ataques iraníes y sus ‘daños colaterales’ hay que sumar un segundo grupo de objetivos. Francia, Reino Unido o Alemania también tienen posiciones estratégicas en la península arábiga y alrededores. Su condición de aliados de EEUU, sumado a que han ofrecido estas bases a Donald Trump para necesidades de sus Fuerzas Armadas, ha hecho que se conviertan en otras dianas de Irán.

Reino Unido confirmó que tuvo que frenar dos impactos que se dirigían a Akrotiri y Dekelia, sus bases en Chipre, y que decidió rearmar la zona. También ‘Camp de la Paix’, una base francesa creada en 2009 en EAU, ha recibido ataques del régimen iraní. De esta forma, surge la pregunta de qué otros territorios o zonas de soberanía europea podrían ser un objetivo.

Humo negro se eleva sobre zonas israelíes en la Cisjordania ocupada mientras se lanzan misiles antibalísticos al cielo. El ejército israelí informó que atacó varios lugares donde altos cargos iraníes se habían reunido en la capital, Teherán, la mañana del sábado, en el marco de sus ataques contra su principal adversario. IMÁGENES

Alcance de sus misiles

El principal misil que está empleando Irán en sus ataques, según Tasnim News, es el ‘Kheibar Shekan’. Se trata de un misil balístico de alcance medio (MRBM) que, según estimaciones, tendría un alcance de unos 1.500 km. Combina guiado asistido con satélites con ojivas maniobrables, que dificultan su seguimiento para la interceptación y mejorar su capacidad de precisión.

Si tenemos en cuenta la distancia que puede llegar a alcanzar, este misil podría llegar a varios países de Europa. Para establecer un marco general, España se encuentra en torno a 3.500 km de distancia de Irán. Con los 1.500 km del ‘Kheibar Shekan’, países del Este de Europa o de los Balcanes estarían dentro de su margen de maniobra. Por supuesto, es el misil que le permite llegar sin inconvenientes de distancia a Israel.

Si buscamos un misil en su arsenal de mayor alcance, nos encontramos con el Soumar. La realidad es que es un arma de la que Irán no ha mostrado su actuación, de manera que establecer su alcance es orientativo. Los expertos que más ‘confían’ en el misil le sitúan en los 3.000 km de capacidad, lo que permitiría a Irán llegar a territorio alemán, pero le mantendría incapaz de impactar en España.

Imágenes muestran humo elevándose en Abu Dabi mientras Teherán lanza ataques en todo el Golfo en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel. IMÁGENES UGC - vertical

Otros objetivos en Oriente Medio

Alemania, Francia y Reino Unido han señalado al régimen iraní como una amenaza y han firmado un comunicado conjunto expresando su “consternación” por los ataques de Irán, reservándose el derecho a responder. Estos países cuentan con bases militares en la península arábiga, como Jordania, Qatar, Bahréin o EAU, y en puntos estratégicos cercanos como Yibuti.

Los diferentes enclaves militares pueden ser próximos objetivos iraníes y, su cercanía, les sitúa en el rango posible de sus principales armamentos. Esta realidad ha empujado a los diferentes líderes a asegurar que plantarán cara de ser necesario, a pesar de rechazar el conflicto abierto por EEUU e Israel.