Macron asegura que Francia no fue informada ni participó en el ataque a Irán y pide retomar la vía diplomática

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su solidaridad con los países del Golfo afectados por los recientes contraataques de Irán, subrayando la importancia de preservar la integridad territorial y la soberanía de esas naciones. Según informó Europa Press, Macron manifestó que su país no fue informado ni participó en el ataque llevado a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán y sostuvo que la vía diplomática debe retomarse ante la escalada en la región.

De acuerdo con lo detallado por Europa Press, en declaraciones previas a una reunión especial del consejo de seguridad centrada en la crisis en Oriente Próximo, Macron afirmó que Francia no tuvo conocimiento previo ni participó en la operación. El mandatario precisó: “Estados Unidos de América e Israel han decidido atacar a Irán en las últimas horas. Francia no fue ni informada ni estuvo implicada. Tampoco lo estuvieron el conjunto de los países de la región ni nuestros aliados”. Esta declaración también incluyó el señalamiento de que otros países de la zona y aliados occidentales se encontraban en la misma situación de desconocimiento respecto al ataque.

En relación a las consecuencias derivadas del contraataque de Irán, Macron señaló que estos han tenido impacto en casi todos los países del Golfo, a excepción de Omán, y destacó la presencia de instalaciones militares y ciudadanos franceses en algunas de estas naciones, como Emiratos Árabes Unidos. El presidente recalcó la absoluta prioridad que representa la seguridad de los ciudadanos franceses y de las instalaciones militares y diplomáticas de Francia en esa región. Según reportó Europa Press, Macron expresó: “Nuestra prioridad absoluta es, evidentemente, la seguridad de nuestros ciudadanos en todos los países que hoy están siendo atacados”.

Europa Press puntualizó que, ante el agravamiento de la crisis regional, Macron reiteró el llamado a fortalecer las iniciativas diplomáticas, resaltando la próxima realización de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente sostuvo que las soluciones duraderas para el programa nuclear iraní y las actividades desestabilizadoras de Teherán solo pueden alcanzarse a través de esfuerzos diplomáticos, no mediante respuestas militares. El líder francés manifestó: “Debemos multiplicar las iniciativas para que la cuestión se resuelva por la vía diplomática, porque nadie puede pensar que el asunto del programa nuclear iraní, de sus actividades de desestabilización se resolverán simplemente mediante ataques”.

Profundizando en la perspectiva francesa, Macron indicó también la importancia de reconocer y defender los derechos legítimos del pueblo iraní, mencionando los episodios de represión que afectan a la sociedad civil de ese país. El presidente francés afirmó: “Siendo terriblemente reprimido, es su deseo de poder decidir por sí mismo su destino. Y eso es también algo que debemos hacer todo lo posible por defender”, en referencia al contexto interno de Irán y el deseo de sus ciudadanos de decidir de manera autónoma sobre su futuro.

A lo largo de su mensaje, el mandatario galo insistió en la necesidad de priorizar la negociación y el diálogo en el manejo de la crisis en Oriente Próximo, recalcando que la intervención militar no resuelve de manera definitiva las cuestiones ligadas al programa nuclear iraní ni la estabilidad regional. Según consignó Europa Press, Macron reiteró la relevancia de reactivar canales útiles de comunicación y diplomacia para resolver el conflicto y disminuir las tensiones actuales en la zona.

El pronunciamiento de Macron se produjo en un contexto regional marcado por la incertidumbre y el riesgo de una mayor escalada de la violencia, tras los ataques entre Washington, Tel Aviv y Teherán. Europa Press reportó que el gobierno francés adoptó medidas para reforzar la seguridad de su personal y ciudadanos desplegados en los países del Golfo afectados por los incidentes recientes, demostrando la preocupación oficial por la protección de los intereses y la ciudadanía francesa en el exterior.