Mundo

Tensión en Medio Oriente EN VIVO: Netanyahu afirmó que el conflicto contra el régimen iraní no se convertirá en una “guerra interminable”

El primer ministro de Israel sostuvo que Irán tendría un programa nuclear inmune si el ataque coordinado junto a Estados Unidos no hubiera ocurrido. “Si no actuábamos, no se habría podido hacer nada en el futuro”, aseguró

Consecuencias de un ataque israelí
Consecuencias de un ataque israelí y estadounidense contra una comisaría de policía, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán (REUTERS)

Durante la madrugada del cuarto día de guerra del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Arabia Saudita confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por drones, tras lo cual Washington pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato 14 países y territorios de Oriente Medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que “pronto” se conocerá la represalia por el ataque contra la sede diplomática.

En la noche del lunes, se registraron bombardeos cruzados entre el Ejército israelí y el régimen de irán, ataques de Teherán contra países aliados de Estados Unidos y una nueva ofensiva israelí sobre Beirut, capital de Líbano, con el objetivo de alcanzar estructuras clave del grupo chií Hezbollah.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la madrugada de este martes una nueva oleada de ataques contra Beirut, dirigida a cuarteles y depósitos de armas del grupo terrorista.

Un general de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán advirtió que no permitirán el paso de “ni una gota de petróleo” por el estrecho de Ormuz y que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que “los golpes más duros” del Pentágono contra Irán “aún están por venir” y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington “será aún más severa”.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

04:54 hsHoy

Israel emitió nuevas advertencias de evacuación en el Líbano por ataques al grupo terrorista Hezbollah

avión caza israel
avión caza israel

El ejército israelí emitió el martes nuevas órdenes de evacuación para decenas de localidades en El Líbano, incluidas advertencias a los residentes de dos barrios del sur de Beirut para que se mantengan alejados de varios edificios ante una operación inminente.

Las Fuerzas de Defensa de Israel prometieron el lunes intensificar sus ataques contra el país y aseguró que Hezbollah pagará un “alto precio” tras el lanzamiento de cohetes y drones por parte del grupo terrorista respaldado por Irán.

“Advertencia urgente a los residentes del Líbano, específicamente en las aldeas cuyos nombres aparecen”, declaró el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, en Telegram, enumerando 50 ubicaciones y recomendando evacuar las viviendas de inmediato.

La mayoría de los ataques se registraron en el sur del país, zona que Israel bombardea periódicamente para atacar la infraestructura de Hezbollah. En una advertencia adicional, el ejército pidió a los residentes de los barrios Ghobeiry y Haret Hreik, al sur de Beirut, evitar dos edificios próximos a instalaciones del grupo terrorista.

“Por su seguridad y la de sus familiares, deben evacuar estos edificios y los adyacentes inmediatamente y mantenerse alejados de ellos a una distancia no menor de 300 metros”, señaló la comunicación oficial. Posteriormente, recomendó a quienes viven en el barrio de Hadath evitar un tercer edificio.

Israel bombardeó el lunes los suburbios del sur de Beirut y decenas de aldeas en el sur del Líbano en respuesta. El gobierno libanés informó que los ataques israelíes han dejado al menos 52 muertos y 154 heridos.

04:25 hsHoy

Netanyahu afirmó que el conflicto contra el régimen iraní no se convertirá en una “guerra interminable” en Medio Oriente

El primer ministro de Israel sostuvo que el régimen iraní tendría un programa nuclear inmune si el ataque coordinado junto a Estados Unidos no hubiera ocurrido. “Si no actuábamos, no se habría podido hacer nada en el futuro”, aseguró

El primer ministro israelí sostuvo
El primer ministro israelí sostuvo que el conflicto contra el régimen iraní es una “puerta hacia la paz” en la región (Europa Press)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes en una entrevista que la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán no será una “guerra interminable”, aunque puede “tomar algún tiempo”.

04:14 hsHoy

Rubio informó que EEUU mitigará el aumento del precio del petróleo para los estadounidenses

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla con los medios el día de una sesión informativa para los líderes del Congreso sobre la situación en Irán, en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)

Estados Unidos tomará medidas para mitigar el aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto con Irán, señaló el secretario de Estado, Marco Rubio.

“A partir de mañana, nos verán implementar esas fases para intentar mitigar eso... Anticipamos que esto podría ser un problema”, declaró Rubio a periodistas el lunes. Añadió que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Energía, Chris Wright, anunciarán los planes el martes.

La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con Bessent y Wright a las 2 p.m. del martes.

Los precios del petróleo y el gas se dispararon tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán y las represalias de Teherán, que obligaron al cierre de instalaciones de petróleo y gas en la región e interrumpieron el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz.

03:53 hsHoy

Melania Trump presidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

Melania Trump presidió una reunión
Melania Trump presidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la educación de los niños en conflictos (Europa Press)

Naciones Unidas puso este lunes el foco en el derecho a la educación de los niños en zonas en conflicto y señaló el “aprendizaje digital” como alternativa en estos contextos. El tema se abordó en una reunión del Consejo de Seguridad presidida por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

La secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, destacó que los dos últimos días han evidenciado que los niños se encuentran entre los más afectados por los ataques.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se convirtió en la primera de cualquier país en presidir una reunión del Consejo de Seguridad. Durante la sesión, afirmó que “Estados Unidos apoya a todos los niños del mundo” y, como representante de Washington, sostuvo que “el valor que los líderes de una nación otorgan a la educación configura la esencia del sistema de creencias de su país”.

“La educación arraigada en la inteligencia fomenta un profundo sistema de valores en los niños. Su conocimiento promueve la empatía hacia los demás, más allá de la geografía, la religión, la raza, el género o las normas locales. Se convierten en personas solidarias. Pero los niños criados en una cultura arraigada en la ignorancia están rodeados de desorden y, en ocasiones, de conflicto”, expresó.

03:48 hsHoy

Trump afirmó que tomará represalias “pronto” por el ataque a la embajada en Riad

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa, mientras se ve un parche de piel con imperfecciones sobre el cuello de su camisa, durante una ceremonia de la Medalla de Honor en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)

El presidente estadounidense Donald Trump expresó el lunes que Estados Unidos tomaría represalias “pronto” tras el ataque con dos presuntos drones iraníes contra su embajada en la capital saudí, Riad.

En declaraciones a NewsNation, Trump señaló que “pronto sabrán” cómo responderá Estados Unidos, sin dar más detalles, después de que la embajada estadounidense confirmara el ataque con drones, que provocó un i

ncendio limitado y daños materiales menores.

Tras el incidente, la embajada emitió una notificación de refugio en el lugar para los ciudadanos estadounidenses en Jeddah, Riad y Dhahran. La embajada de Estados Unidos en Riad recomendó a todos los ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudita que permanezcan resguardados y eviten desplazamientos

03:36 hsHoy

Israel responde a los ataques de Irán

A primera hora del martes, el ejército israelí informó que trabajaba en interceptar una ola masiva de misiles lanzados desde Irán que apuntaban a múltiples localidades, incluida Jerusalén.

El Ejército “identificó misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del estado de Israel. Los sistemas defensivos operan para interceptar esta amenaza”, dijo la fuente militar a la agencia AFP.

A la vez, el primer ministro Benjamín Netayahu aseguró que el conflicto con Irán “no será una guerra interminable”, sino más bien “una acción rápida y decisiva”.

03:08 hsHoy

La guerra con Irán está afectando rápidamente a la región

¿Hasta dónde podría llegar cada lado?

Rastros de interceptaciones de misiles
Rastros de interceptaciones de misiles de defensa aérea se observan en Tel Aviv, Israel (AP/Ohad Zwigenberg/Archivo)

La guerra en Irán se extiende rápidamente. En las primeras 48 horas del conflicto, Estados Unidos e Israel han lanzado miles de bombas sobre Irán, las primeras de las cuales mataron al ayatollah Ali Khamenei, líder supremo del país. En respuesta, Irán ha disparado cientos de misiles balísticos y drones contra nueve países. El 2 de marzo, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, declaró que tomaría “algo de tiempo” alcanzar los objetivos de la guerra, que él y Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, definieron principalmente en términos de la fuerza de misiles de Irán, más que de un cambio de régimen. ¿Cómo podría intensificarse aún más la guerra?

