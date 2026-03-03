Tensión en Medio Oriente EN VIVO: Netanyahu afirmó que el conflicto contra el régimen iraní no se convertirá en una “guerra interminable”

Consecuencias de un ataque israelí y estadounidense contra una comisaría de policía, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán (REUTERS)

Durante la madrugada del cuarto día de guerra del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Arabia Saudita confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por drones, tras lo cual Washington pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato 14 países y territorios de Oriente Medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que “pronto” se conocerá la represalia por el ataque contra la sede diplomática.

En la noche del lunes, se registraron bombardeos cruzados entre el Ejército israelí y el régimen de irán, ataques de Teherán contra países aliados de Estados Unidos y una nueva ofensiva israelí sobre Beirut, capital de Líbano, con el objetivo de alcanzar estructuras clave del grupo chií Hezbollah.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la madrugada de este martes una nueva oleada de ataques contra Beirut, dirigida a cuarteles y depósitos de armas del grupo terrorista.

Un general de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán advirtió que no permitirán el paso de “ni una gota de petróleo” por el estrecho de Ormuz y que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que “los golpes más duros” del Pentágono contra Irán “aún están por venir” y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington “será aún más severa”.