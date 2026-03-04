Cómo hacer la receta del nuevo postre viral japonés: un tiramisú que se hace con solo tres ingredientes

Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

Hace tiempo que las redes sociales se convirtieron en una de las plataformas favoritas para que cocineros, chefs y aficionados dieran a conocer sus recetas y trucos de cocina. De entre todas las opciones, en ocasiones, algunas se hacen virales. Una de las últimas ha sido el nuevo postre japonés, que es una especie de tiramisú que puede hacerse de manera fácil, rápida y con solo tres ingredientes. De esta forma, se obtiene un dulce delicioso que es perfecto para poner el broche de oro a una comida o cena y sorprender a los invitados.

La versión japonesa del tiramisú destaca por su textura y por combinar ingredientes habituales, así como por prescindir del horno, lo que facilita su elaboración en pocos minutos. La receta requiere únicamente café, yogur griego y galletas Lotus. Estos componentes, accesibles en cualquier supermercado, permiten obtener un postre de sabor exquisito y presentación atractiva.

Aunque no incluye Amaretto y se aleja de la versión tradicional italiana, esta variante ligera y menos dulce se adapta a las preferencias actuales. Su presentación en vasos individuales o en recipientes de chocolate comestible añade un toque distintivo. El tiramisú japonés ha ganado adeptos por su versatilidad y por ofrecer una opción rápida y vistosa, ideal para acompañar con café o infusiones suaves.

Receta de tiramisú japonés

Tiramisú viral japonés. (Trovo Academy)

El tiramisú japonés es un postre frío de capas, donde se alterna yogur cremoso (tipo griego), galletas de caramelo (tipo Lotus) y café. Se monta en vasos o recipientes individuales, logrando una textura similar a la tarta de queso y el tiramisú tradicional, pero mucho más fácil y ligero. La técnica principal es el reposo en nevera para que las galletas absorban el café y el yogur adquiera una textura fundente.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 10 minutos (más reposo), que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación activa: 10 minutos

Reposo en nevera: mínimo 8 horas

Ingredientes

2 yogures griegos cremosos (aprox. 250-300 g)

8-10 galletas tipo Lotus (caramelo)

1 taza de café recién hecho (puede ser descafeinado)

1 cucharada de azúcar (opcional, al gusto)

Cacao puro en polvo para espolvorear (opcional)

Cómo hacer tiramisú japonés, paso a paso

Tiramisú servido en copa con capas de crema y cacao espolvoreado, postre clásico de sabor equilibrado y suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prepara el café y deja que temple. Si quieres un toque más dulce, mezcla el azúcar con el yogur. Moja cada galleta en el café durante 2-3 segundos. No empapes demasiado para evitar que se deshagan. Coloca una capa de galletas en el fondo de un vaso o recipiente individual. Añade una capa generosa de yogur encima de las galletas. Repite las capas hasta llenar el vaso, terminando con yogur. Tapa y deja en la nevera al menos 8 horas, idealmente toda la noche. El reposo es clave para que la textura sea cremosa y las galletas absorban el sabor. Antes de servir, espolvorea cacao puro por encima para darle el toque clásico.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Para 2 vasos grandes o 3 vasos pequeños.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 220-250 kcal

Proteína: 8-10 g

Grasas: 7-9 g

Hidratos de carbono: 28-32 g

Azúcares: 14-18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 2 días en nevera, bien tapado. Es recomendable consumirlo en las primeras 24 horas para mantener la textura óptima.