España

Cómo hacer la receta del nuevo postre viral japonés: un tiramisú que se hace con solo tres ingredientes

De una forma muy sencilla puede elaborarse una especie de tarta que destaca por su combinación de sabores y porque se prepara en solo unos minutos

Guardar
Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

Hace tiempo que las redes sociales se convirtieron en una de las plataformas favoritas para que cocineros, chefs y aficionados dieran a conocer sus recetas y trucos de cocina. De entre todas las opciones, en ocasiones, algunas se hacen virales. Una de las últimas ha sido el nuevo postre japonés, que es una especie de tiramisú que puede hacerse de manera fácil, rápida y con solo tres ingredientes. De esta forma, se obtiene un dulce delicioso que es perfecto para poner el broche de oro a una comida o cena y sorprender a los invitados.

La versión japonesa del tiramisú destaca por su textura y por combinar ingredientes habituales, así como por prescindir del horno, lo que facilita su elaboración en pocos minutos. La receta requiere únicamente café, yogur griego y galletas Lotus. Estos componentes, accesibles en cualquier supermercado, permiten obtener un postre de sabor exquisito y presentación atractiva.

Aunque no incluye Amaretto y se aleja de la versión tradicional italiana, esta variante ligera y menos dulce se adapta a las preferencias actuales. Su presentación en vasos individuales o en recipientes de chocolate comestible añade un toque distintivo. El tiramisú japonés ha ganado adeptos por su versatilidad y por ofrecer una opción rápida y vistosa, ideal para acompañar con café o infusiones suaves.

Receta de tiramisú japonés

Tiramisú viral japonés. (Trovo Academy)
Tiramisú viral japonés. (Trovo Academy)

El tiramisú japonés es un postre frío de capas, donde se alterna yogur cremoso (tipo griego), galletas de caramelo (tipo Lotus) y café. Se monta en vasos o recipientes individuales, logrando una textura similar a la tarta de queso y el tiramisú tradicional, pero mucho más fácil y ligero. La técnica principal es el reposo en nevera para que las galletas absorban el café y el yogur adquiera una textura fundente.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 10 minutos (más reposo), que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo en nevera: mínimo 8 horas

Ingredientes

  • 2 yogures griegos cremosos (aprox. 250-300 g)
  • 8-10 galletas tipo Lotus (caramelo)
  • 1 taza de café recién hecho (puede ser descafeinado)
  • 1 cucharada de azúcar (opcional, al gusto)
  • Cacao puro en polvo para espolvorear (opcional)

Cómo hacer tiramisú japonés, paso a paso

Tiramisú servido en copa con
Tiramisú servido en copa con capas de crema y cacao espolvoreado, postre clásico de sabor equilibrado y suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Prepara el café y deja que temple.
  2. Si quieres un toque más dulce, mezcla el azúcar con el yogur.
  3. Moja cada galleta en el café durante 2-3 segundos. No empapes demasiado para evitar que se deshagan.
  4. Coloca una capa de galletas en el fondo de un vaso o recipiente individual.
  5. Añade una capa generosa de yogur encima de las galletas.
  6. Repite las capas hasta llenar el vaso, terminando con yogur.
  7. Tapa y deja en la nevera al menos 8 horas, idealmente toda la noche. El reposo es clave para que la textura sea cremosa y las galletas absorban el sabor.
  8. Antes de servir, espolvorea cacao puro por encima para darle el toque clásico.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Para 2 vasos grandes o 3 vasos pequeños.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 220-250 kcal
  • Proteína: 8-10 g
  • Grasas: 7-9 g
  • Hidratos de carbono: 28-32 g
  • Azúcares: 14-18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 2 días en nevera, bien tapado. Es recomendable consumirlo en las primeras 24 horas para mantener la textura óptima.

Temas Relacionados

PostresRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las albañilas baten récords: el empleo femenino en la construcción alcanza su nivel más alto en 11 años, con 166.833 mujeres

El sector registra en 2025 el mayor porcentaje de afiliadas a la Seguridad Social desde 2014, aunque la presencia de mujeres en las obras sigue muy inferior a la de los hombres, solo un 9%

Las albañilas baten récords: el

Los 3 errores más comunes al utilizar papel de aluminio en la cocina y el gran mito de los dos lados

Es uno de los utensilios más utilizados en las cocinas españolas, pero aún existen muchas dudas sobre su correcto uso a la hora de hornear y conservar alimentos

Los 3 errores más comunes

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

Un niño de 13 años apuñala a un compañero en un colegio en Francia: está en estado grave

El agresor está bajo custodia policial por “intento de homicidio”

Un niño de 13 años

Las velas aromáticas que enciendes en casa podrían ser tóxicas

Un estudio reveló que las velas generan partículas de entre siete y ocho nanómetros, un tamaño extremadamente pequeño que facilita su inhalación profunda en el sistema respiratorio

Las velas aromáticas que enciendes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El día que España dijo

El día que España dijo por primera vez “no” a Estados Unidos: Felipe González vetó el uso de Rota y Morón en el bombardeo de Libia en 1986

Cerca de 700 militares españoles están desplegados en Líbano en medio del incremento de los ataques israelíes

El secretario del Tesoro de EEUU dice que Pedro Sánchez “pone en riesgo la vida de estadounidenses”

El Supremo cierra la lista de los 75 testigos para el juicio del caso Koldo: sin Pedro Sánchez, Illa o Marlaska, pero con el ministro Torres y Armengol

Macron y Sánchez hablan por teléfono tras las amenazas de Trump a España: le ha expresado su “solidaridad”

ECONOMÍA

La guerra EEUU-Irán afecta al

La guerra EEUU-Irán afecta al campo español: subidas especulativas pese a firmar los contratos de energía y fertilizantes antes de comenzar el conflicto

La IA no está eliminando empleo en Europa todavía, según el Banco Central Europeo, aunque las empresas que la utilizan para ahorrar costes sí contratan menos

Esto dice la ley sobre con qué electrodomésticos necesarios debe entregar el propietario su piso de alquiler

Una mujer lleva guardando bonos del Estado 20 años: va a cobrar 120.000 euros y le dicen que están caducados

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido silencioso es la estrategia que están usando las empresas para despedir trabajadores a coste cero”

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”