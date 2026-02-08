Tarta de queso saludable con fresas: una receta ligera, cremosa y fácil de preparar

Tarta de queso y fresa. (Freepik)

La tarta de queso es, sin duda, uno de los postres más populares del mundo. Esta preparación triunfa por su cremosidad y sabor característicos, pero muchas veces no la consumimos por su alto valor calórico. Esta variante con fresas es, sin duda, una opción más saludable e ideal para calmar tu antojo de dulce.

La tarta de queso saludable con fresas es un postre frío, elaborado sobre una base ligera, con un relleno cremoso de queso, un toque de gelatina para cuajar y una cobertura de fresas naturales.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas (incluye enfriado)

Tiempo de preparación activa: 15 minutos

Tiempo de reposo en nevera: 1 hora y 45 minutos

Ingredientes

250 g de fresas 300 g de queso fresco desnatado 2 yogures naturales sin azúcar (250 g en total) 2 hojas de gelatina neutra 1 cucharada de edulcorante natural (eritritol, stevia, o 2 dátiles triturados) 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional) 1 clara de huevo

Cómo hacer tarta de queso saludable con fresas, paso a paso

Lava y corta las fresas en láminas finas. Reserva la mitad para decorar. Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos. En un bol, mezcla el queso fresco con el yogur y el edulcorante hasta obtener una crema suave. Calienta 2 cucharadas de la mezcla en el microondas y disuelve las hojas de gelatina escurridas en ella. Incorpora a la mezcla principal y remueve bien. Monta la clara de huevo a punto de nieve y añádela suavemente a la crema. Esto aporta ligereza. Forra un molde pequeño con papel de horno (para facilitar el desmolde). Vierte la crema en el molde y alisa la superficie. Deja cuajar en la nevera durante 1 hora y 30 minutos. Decora la tarta con las fresas reservadas justo antes de servir. Consejo: Montar bien la clara y disolver completamente la gelatina asegura una textura cremosa. Usa fresas muy maduras para potenciar el dulzor natural. Desmolda con cuidado para mantener la forma.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da, aproximadamente, para 6 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 70 kcal aprox.

Proteínas: 6 g

Grasas: 2 g

Hidratos de carbono: 7 g

Azúcares: 5 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones orientativas y que los valores nutricionales precisos pueden variar en función de los ingredientes específicos utilizados, sus marcas, la calidad de los productos, las cantidades exactas empleadas y el tamaño final de cada ración servida.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera hasta 3 días, bien tapada con film transparente o en un recipiente hermético para evitar que adquiera olores de otros alimentos. No es apta para congelar, ya que la textura y cremosidad característica de la tarta se pierden por completo y puede volverse granulosa.