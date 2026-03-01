España

Insatisfacción crónica, búsqueda incansable de aprobación y dificultades para empatizar: así impacta el perfeccionismo en la salud mental

El psicoterapeuta Leon Garber considera que este patrón produce malestar y desgasta las relaciones con los demás

Guardar
Una mujer angustiada en una
Una mujer angustiada en una imagen de recurso. (Adobe Stock)

Todo debe estar en orden, pero nunca lo está, no del todo: un coche, un cuarto o una casa pueden estar más limpios siempre. Y siempre se puede obtener una mejor nota en un examen, salvo que aparezca un sobresaliente; entonces, no es merecido y habrá un error que el profesor no habrá visto. Las felicitaciones por el trabajo bien hecho son falsas; lo que sucede es que los demás no quieren provocar malestar. Nunca hay plenitud, ni satisfacción ni descanso. Así viven los perfeccionistas, atrapados por su propia autoexigencia. Pero esta condición también puede ser un lastre en las relaciones con los demás.

El perfeccionismo en las relaciones humanas genera dinámicas de exigencia insaciable, según expone Leon Garber, psicoterapeuta que escribe en la revista Psychology Today. En uno de sus artículos, Garber advierte que quienes adoptan una visión rígida sobre el rendimiento ajeno tienden a calificar de insuficiente cualquier esfuerzo, impidiendo la posibilidad de reconocimiento y alimentando una insatisfacción crónica. Para el experto, esta actitud es raíz de tensiones constantes tanto en la vida personal como profesional, y sugiere que el “perfeccionismo socialmente prescrito” —la convicción de que otros exigen estándares inalcanzables— conduce a una búsqueda perpetua de aprobación jamás correspondida.

Cuando los pacientes describen sentimientos de desinterés o abandono, Garber identifica que las respuestas tradicionales de los terapeutas, enfocadas en enumerar acciones de apoyo, tienden a reforzar el pensamiento perfeccionista. Propone replantear la intervención desde el cuestionamiento: “¿Con qué frecuencia asumes que los demás no están haciendo lo mejor que pueden? ¿Con qué frecuencia crees que tu sentido de ser más reflexivo y desinteresado, si no más inteligente también, los aleja?”. Detalla que este tipo de preguntas permite a los perfeccionistas reconocer patrones que afectan los vínculos.

El perfeccionismo socialmente prescrito obliga a una búsqueda interminable de aprobación

Garber explica que los perfeccionistas socialmente prescritos sostienen que la excelencia es una demanda impuesta desde el entorno, lo que los lleva a una búsqueda constante de validación. Este ciclo sostiene la sensación de no ser dignos de elogio, ya que “la perfección, sea cual sea, sigue siendo desconocida”. Este enfoque difiere de la perspectiva de quienes creen que las personas hacen lo mejor que pueden. Garber remarca: “La segunda perspectiva implica una directiva porque la acompaña la creencia de que los demás no siempre están haciendo lo mejor que pueden y, de hecho, normalmente no lo hacen”.

El perfeccionismo orientado a los demás expone obstáculos propios: quienes adoptan este patrón suelen etiquetar a quienes no cumplen con sus estándares como perezosos o hipócritas. Frases como “Siempre puedes hacerlo mejor” o “¿Pero de verdad has dado lo mejor de ti?” funcionan como mecanismos de distancia y juicio, según Garber. El resultado es una dinámica de desaprobación constante: “Si admites que no lo hiciste tan bien como podrías, entonces te etiquetan como vago. Y si te defiendes manteniendo que lo hiciste, te criticarán por carecer de perspicacia, si no por cometer engaño directo”, explica. Y eso no sirve para limar asperezas, más bien todo lo contrario.

El perfeccionismo dificulta la empatía y refuerza la separación

Garber sostiene que el perfeccionismo, especialmente el dirigido hacia los demás, limita la comprensión de las restricciones ajenas. “Los perfeccionistas orientados a otros luchan por diferenciar entre igualdad y equidad. Sí, pueden tratar a todos con justicia, en el sentido de exigir estándares imposibles y cada vez mayores; pero no parecen capaces de empatizar con sus necesidades y, más importante aún, con sus limitaciones”, indica.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

El cuestionamiento de estas ideas requiere examinar el origen del propio cinismo. Garber invita a pensar: “¿Es posible que tu cinismo tenga raíces en la vergüenza, proyectado en los demás para sentirse importante?”. Considera que aceptar la perspectiva de otros implica humildad y disposición al aprendizaje: “Se pide al perfeccionista orientado a los demás que considere seriamente que puede estar simplificando en exceso las suposiciones de sus expectativas; que puede que aún sea su responsabilidad aprender de lo que otros son y no son capaces de hacer”.

Temas Relacionados

PsicologíaSalud mentalCerebroEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ni radicales ni indiferentes: más del 70% de jóvenes en España apoya la igualdad frente a una minoría conservadora del 17%

Un informe del Consejo de la Juventud de España revela que las posturas contrarias al feminismo dependen más de la ideología, el género y el nivel educativo que de la edad

Ni radicales ni indiferentes: más

Una mujer enferma y en situación precaria es desahuciada de su piso tras una denuncia de su propio hijo, que recibió la casa en una donación que ella misma favoreció

“La situación de penuria o vulnerabilidad económica de la demandada no es un motivo legal” para evitar el desalojo, señala el tribunal

Una mujer enferma y en

El Ayuntamiento de Madrid desaloja a una familia con menores y en exclusión social de una vivienda pública por la necesidad de “recuperar patrimonio”

El Tribunal Superior de Justicia de la capital ha autorizado el desahucio, pero pidiendo que se reduzca el impacto emocional y social, sobre todo en los pequeños

El Ayuntamiento de Madrid desaloja

La operación de Estados Unidos e Israel contra Irán moviliza a dos destructores estadounidenses desplegados en la base naval de Rota, en Cádiz

Los buques forman parte del contingente permanente de la Navy en Rota, pieza clave del escudo antimisiles desplegado por EE. UU. en Europa y Oriente Medio

La operación de Estados Unidos

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 1 marzo

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ayuntamiento de Madrid desaloja

El Ayuntamiento de Madrid desaloja a una familia con menores y en exclusión social de una vivienda pública por la necesidad de “recuperar patrimonio”

La operación de Estados Unidos e Israel contra Irán moviliza a dos destructores estadounidenses desplegados en la base naval de Rota, en Cádiz

La Justicia niega el arraigo a un mexicano que tuvo el pasaporte caducado 7 años y no pudo probar la ausencia de antecedentes penales

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad española al demostrar su origen sefardí con su árbol genealógico tras el rechazo de la administración

Un historiador mexicano descubre que un alcalde de Madrid logró “fraudulentamente” el condado del Valle de Súchil en 1919 tras pagar 24.000 pesetas

ECONOMÍA

El país europeo que ofrece

El país europeo que ofrece 377 empleos sin necesidad de titulación: salarios de hasta 5.600 euros al mes (pero hay trampa)

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica