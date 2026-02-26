“Naturalizamos el agotamiento”: una filósofa analizó el mandato invisible de la autoexigencia

La filósofa y autora analizó el mandato del éxito, la sobrecarga de tareas y las nuevas formas de adultez en el programa Infobae a la Tarde

En una entrevista en Infobae en vivo, la filósofa y autora Florencia Sichel abordó el fenómeno de la exigencia permanente y la presión social por alcanzar estándares inalcanzables:

“Me ayuda mucho a tramitar todo esto, porque me hace pensar”, expresó sobre el contenido que genera y el intercambio con la audiencia. La conversación giró en torno a los mandatos actuales y la dificultad para reconocer el agotamiento como algo negativo en la cultura contemporánea.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con el equipo integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Sichel presentó su libro Todas las exigencias del mundo y profundizó sobre la idea de adultez en el siglo XXI. “No es algo solo de las mujeres. Las mujeres tenemos ochocientas, pero los varones también, los chicos también. Me gusta que hayas traído a las infancias, porque tampoco están exentos”, afirmó, vinculando las demandas sociales con todos los géneros y generaciones.

La autoexigencia como mandato y la “virtud” del agotamiento

Sichel identificó la sobrecarga cotidiana como una característica de época: “Naturalizamos el estar agotados, que esa es como una de las características de esta época. Parece casi como una virtud, estar agotado”, sostuvo. El reconocimiento social se asocia con la hiperactividad: “Cuanto más a mil estás, ya que estás a mil, te felicito. Entonces, cuanto más agotados estamos, mejor, cuanto más mostramos lo que hacemos, mejor”.

La filósofa remarcó la dificultad para abandonar esa lógica: “Sentimos que no nos podemos bajar de esa. Se amplifica también con las redes sociales, ahora no solo hay que ser buen profesional, sino que también tenemos que tener marca personal, hay que contarle al mundo, todos tenemos que ser influencer de la vida que tenemos”.

El equipo de Infobae planteó la relación entre los modelos tradicionales de adultez y las expectativas actuales. Sichel respondió: “Un poco lo que uno piensa es que fracasó con ese modelo de adultez que nos enseñaron. Como que uno se hacía la idea cuando era chico, que iba a ser adulto y que iba a tener su casa, su auto, un modelo de familia, sea cual fuera ese modelo”.

Las redes sociales y la autoexplotación

Al analizar el efecto de las redes sociales y la cultura de la exposición, Sichel citó a Byung-Chul Han y su concepto de la “sociedad del cansancio”: “Hay una autoimposición constante, una mirada que está constantemente monitoreando tus actividades y te dice un no constante, aunque no haya nadie ahí. Es que sí, nos autoexplotamos. Byung-Chul Han dice eso, que hoy en día nos autoexplotamos y lo justificamos”.

“La mala autoayuda desplaza toda la responsabilidad en el individuo. Hay una obligatoriedad de ser felices como un valor importantísimo frente a otras emociones. Entonces, ya tampoco podés expresar que tuviste un mal día, porque sos mala onda. Para todo tenés que tener una actitud positiva, lo cual es un infierno, nadie lo puede sostener”, dijo.

En ese sentido, subrayó el peso de la culpa: “La culpa es el gran mandato que opera como institución social, que nos hace muchísimo daño. Yo reivindico la angustia como una emoción válida por la que pasamos todas las personas. El problema es que no soportamos angustiarnos y no hay posibilidad de que te aleje de tus propios deseos”.

