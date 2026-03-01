España

El ultramarinos de Carabanchel, en Madrid, abierto por una empresa familiar de embutidos: “Tenemos desayunos de mollete, menú del día y dulces de Extremadura”

Este bar es el proyecto de la tercera generación de una familia con más de 40 años de trayectoria en la distribución de embutidos ibéricos

Guardar
Ultramarinos La Recortá, en Carabanchel
Ultramarinos La Recortá, en Carabanchel (Cedida)

Han decorado las paredes a base de compras en webs de segunda mano y donaciones de clientes. Relojes de cuco, bandejas de espejo, sillones vintage… Es una de las razones por las que este ultramarinos, con siete años de vida, parece un local con solera. En realidad, La Recortá (C. de la Oca, 15) lleva abierta desde 2019, fecha en la que la familia Ballesta decidió saltar a la hostelería. Antes, durante casi 50 años, se habían dedicado por completo a la distribución de carnes y embutidos, un negocio familiar que ha pasado por las manos de tres generaciones.

“Fue una empresa que constituyó mi abuelo, que vino de un pueblo de Cáceres y montó aquí una pequeña distribuidora, en los años 50″, cuenta Julen Ballesta, el joven de 30 años que dirige ahora la parte de restauración del negocio. “Se dedicaban al tema de la cría de vacas, terneras y demás y venían a Madrid a vender las terneras”, cuenta, recordando los inicios de un proyecto que, pronto, creció hasta distribuir a negocios hosteleros, carnicerías y charcuterías.

Parecía cosa de lógica que sus nietos abrieran un ultramarinos, con el buen embutido ibérico como protagonista. Un local amplio, con más de 20 mesas, acogedor y con esa estética de ultramarinos de barrio, que reúna a los vecinos de Carabanchel para desayunos, comidas, meriendas y cenas. “Vienen parejas de treinta años para disfrutar del ambiente y también un señor de 65 años a tomarse un vino en la barra”, cuenta Julen. Aunque lleva abierta más de un lustro, La Recortá acaba de reinventar su concepto por un cambio de nombre forzado por razones ajenas, un rebranding que han aprovechado para unificar conceptos con su otro proyecto, La Refiná.

Centro de jamón de La
Centro de jamón de La Recortá (Cedida)

“Era el barrio más poblado de Madrid, pero tenía una oferta gastronómica muy limitada”, cuenta el madrileño, “nacido, crecido y vivido en el barrio de Carabanchel”. Por eso mismo, Julen y sus hermanos decidieron apostar por esta zona para abrir el bar que ellos mismos necesitaban en sus calles. “Teníamos los bares de siempre, que están bien, pero cuando yo tenía veinticuatro años, si querías hacer un plan diferente, siempre tenías que coger transporte e irte para el centro”.

Los vecinos de toda la vida, que aún ocupan parte importante de un barrio cada vez más gentrificado, los recibieron con las manos abiertas. “Hay cada vez más pisos de alquiler turístico, pero Carabanchel sigue siendo un barrio”. Un hándicap que les ha acompañado desde los inicios. “Aquí, el servicio tiene que ser más detallado y cuidado que en un sitio céntrico donde recibes mucho turista. En el centro, si fallas en un servicio, no importa, porque seguramente el cliente no vuelva a venir porque mañana probablemente esté visitando Toledo o coja un avión. Aquí, al ser un barrio, te exige cuidar mucho el servicio y el producto”.

Espacio de La Recortá (Cedida)
Espacio de La Recortá (Cedida)

Tablas, desayunos, menú del día, meriendas y cenas

Cuidar a su cliente también pasa, en su caso, por ofrecer una oferta lo más variada posible. Hay tablas de quesos y embutidos, cómo no, pero también mucho más. “Desayunos de mollete de masa, que traemos de un proveedor de Ávila, con jamón y tomate; luego, al mediodía, menú del día, y por las tardes meriendas de dulces variados que traemos también de la zona de Extremadura y de Toledo. También trabajamos tartas y bizcochos caseros”, cuenta Julan.

Y por la noche, picoteo a base de tapas, encurtidos y embutidos, pero también nuevos añadidos calientes recién llegados a su nueva carta, como la chuleta, la focaccia con burrata, pesto y alcachofa confitada, o las alitas a la barbacoa coreana, que realizan desde cero en el local.

Mejillones y brioche del bar
Mejillones y brioche del bar La Recortá (Cedidas)

Además, la propuesta líquida apuesta por bebidas con personalidad propia y alejadas de lo convencional: vinos como Utiel-Requena o Cariñena, ambos con Denominación de Origen, y cervezas singulares como Oro (Bilbao), Keller (Donosti) y Turia (Valencia).

La Refiná, música en directo en una taberna andaluza

Tapeo tradicional andaluz, frituras pensadas para compartir y conciertos de música en directo protagonizados, sobre todo, por grupos flamencos. Es la carta de presentación de La Refiná, el otro proyecto de la familia en Carabanchel. “A los pocos años de abrir La Recortá salió la oportunidad de un local casi enfrente. Allí decidimos llevar una oferta totalmente diferente; nos faltaba el ambiente de terraza, solecito, vermú, aperitivo... Y meternos un poco en la noche”. Con esa premisa abrió La Refiná, una taberna andaluza “con alma” enfocada en la freiduría que, además, ofrece a menudo actuaciones de música en directo.

El chef alicantino, con varios proyectos Michelin a sus espaldas, vuelve a Madrid para mostrar su versión de la cocina tradicional

En solo un par de meses, nos adelanta Julen, abrirán un tercer local, esta vez en el barrio de Aluche y también con el ‘Re-’ que ya se ha convertido en símbolo del proyecto. “Va a ser una taberna mediterránea”, anuncia el empresario. “Abrimos en el barrio de Aluche porque lo conocemos gracias a la distribuidora, pues tenemos muchos clientes allí. Nosotros tenemos claro que nuestra línea es apostar por los barrios. Somos locales de concepto, pero somos muy de barrio”.

Temas Relacionados

Restaurantes MadridRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

Los indicadores económicos no reflejan el mismo riesgo que hace dos décadas, pero la percepción de sobrevaloración escala a máximos mientras la demanda se desplaza de la inversión a la necesidad

¿2026 es el nuevo 2008?

Beatriz Martínez, psiquiatra: “Si tú te pasas horas usando pantallas, es difícil que tu hijo esté jugando con puzzles”

La especialista habla con ‘Infobae’ sobre la manera en la que es recomendable abordar el uso de móviles y tablets durante la infancia y la adolescencia

Beatriz Martínez, psiquiatra: “Si tú

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

Impulsar la construcción de pisos nuevos y asequibles, liberar más suelo finalista y agilizar licencias y trámites urbanísticos se perfilan como los grandes retos en 2026 ante la crisis de acceso a la vivienda, según los analistas

El mercado de la vivienda,

Los españoles saben inglés, pero no se atreven a hablarlo: “Durante años hemos puesto el foco en aprobar, no en usar el idioma”

España se sitúa en el puesto 36 del ranking mundial, con un nivel “moderado” que mejora muy despacio

Los españoles saben inglés, pero

Un historiador mexicano descubre que un alcalde de Madrid logró “fraudulentamente” el condado del Valle de Súchil en 1919 tras pagar 24.000 pesetas

Javier Sanchiz acaba de publicar un estudio que asegura que José María de Garay y Rowart utilizó documentos falsos para obtener la rehabilitación de este condado, que da nombre a una plaza de la capital

Un historiador mexicano descubre que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un historiador mexicano descubre que

Un historiador mexicano descubre que un alcalde de Madrid logró “fraudulentamente” el condado del Valle de Súchil en 1919 tras pagar 24.000 pesetas

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

ECONOMÍA

¿2026 es el nuevo 2008?

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica