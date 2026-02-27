Los atragantamientos, entre las principales causas de muerte en la infancia: “No existe un conocimiento suficiente ni correcto en la población general”

Un niño come un bocadillo. (Canva)

En España, los accidentes son la principal causa de muerte en la infancia y, de ellos, los atragantamientos están entre los más comunes. En 2024, fueron 44 los menores que murieron por ahogamiento, sofocamiento u sofocación, según datos del INE. María Díaz conoce bien los riesgos: el pasado mes de enero, su hijo se atragantó con un trozo de salchicha y dejó de respirar durante 30 segundos.

La cordobesa ha comenzado una petición en Change.org para incluir en el currículum escolar formaciones en primeros auxilios eficaces que enseñen tanto a profesores como a alumnos la forma de actuar ante estos accidentes tan comunes y prevenibles. Su iniciativa ya cuenta con más de 40.000 firmas y también con el respaldo de la Asociación Española de Pediatría (AEP), que asegura que “no existe un conocimiento suficiente ni correcto en la población general” para enfrentar estas situaciones.

Los doctores Sara Pons Morales e Ignacio Manrique Martínez, del Comité de Soporte Vital de la AEP, explican por escrito a este medio que “la asfixia por atragantamiento es una de las principales causas de mortalidad en la infancia”, especialmente entre los niños de 1 a 5 años. “Sus habilidades motoras y de deglución aún no están completamente desarrolladas”, indican, lo que hace de los atragantamientos una situación frecuente: “Se estiman unos 15 episodios de atragantamiento por cada 100.000 habitantes en menores de 14 años que requieren atención hospitalaria”, afirman.

La sociedad no está preparada

Ambos pediatras consideran que “no existe un conocimiento suficiente ni correcto” a la hora de enfrentarse a estos problemas. “Prueba de ello es la gran cantidad de mitos y errores detectados”, dicen. Técnicas como introducir los dedos en la boca para intentar desatascar las vías respiratorias, dar palmadas en la espalda cuando el niño está tosiendo, levantar al menor por los pies o confiar en los llamados “dispositivos antiasfixia”, que no tienen ningún respaldo científico. “Estas creencias pueden empeorar la situación o retrasar una actuación adecuada, aumentando el riesgo para el menor”, aseguran.

Maniobra de Heimlich.

En ese sentido, defienden la creación de cursos de primeros auxilios en las escuelas. “Sería muy útil y recomendable saber reconocer un atragantamiento y aplicar correctamente las maniobras de desobstrucción; puede salvar vidas”, afirman. No obstante, estas formaciones no debe impartirlas cualquiera: la enseñanza de estas técnicas debería hacerse de la mano de profesionales sanitarios formados en reanimación cardiopulmonar, personal de emergencias, enfermería o médicos.

“También sería posible formar a no sanitarios implicados en la docencia y el cuidado de menores o personas vulnerables, siempre siguiendo las guías oficiales de reanimación y las recomendaciones de las sociedades científicas, para garantizar una formación rigurosa, actualizada y basada en la evidencia científica”, indican. Así lo certifica la literatura académica: en 2023, el European Journal of Pediatrics publicó un artículo que analizaba la formación en primeros auxilios en menores de 10 a 13 años de Galicia.

Los niños asistieron a formaciones de 60 minutos, diseñadas y supervisadas por un grupo de sanitarios vinculados a la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo. El entrenamiento se basó en el protocolo vigente del European Resuscitation Council y estuvo a cargo de 11 profesores de educación física previamente capacitados, manteniendo una ratio máxima de 1 docente por cada 25 estudiantes para los grupos más jóvenes. Tras concluir las formaciones, más del 60% de los participantes era capaz de identificar un atragantamiento leve y el 90% podía realizar la maniobra de Heimlich en casos graves.

Los primeros auxilios en la escuela española

Una sanitaria enseña primeros auxilios. (Freepik)

El colegio al que asiste el hijo de María Díaz ha tomado nota de su experiencia y ya aplica, a petición del AMPA, formaciones en primeros auxilios a sus estudiantes. Pero a nivel nacional la cosa se complica: los primeros auxilios como tal no forman parte del contenido curricular obligatorio y dependen directamente de la iniciativa de centros educativos y comunidades autónomas.

No obstante, la actual normativa educativa exige la enseñanza de primeros auxilios a estudiantes desde los ocho o nueve años, según un análisis de la Universidade de Vigo y la Universidad de Santiago de Compostela publicado en la Revista Española de Salud Pública. Los autores del artículo defienden que los contenidos del Real Decreto (RD) 157/2022 para Primaria, el RD 217/2022 para Secundaria y el RD 243/2022 para Bachillerato introducen la enseñanza de primeros auxilios ya desde tercero de Primaria, y la desarrollan en complejidad en cada etapa.

“Al finalizar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, todo el alumnado debería saber identificar la parada cardíaca, alertar a los servicios de emergencias, iniciar las maniobras de reanimación, usar el desfibrilador y saber actuar ante un atragantamiento”, aseguran los académicos en el texto. El trabajo reconoce que, aunque la ley establece estos contenidos y competencias, queda pendiente la evaluación de la implantación real en las aulas.

Desde el Ministerio de Educación, aclaran a consultas de Infobae que, en muchas regiones, los docentes reciben formación sobre este tema en centros especializados y muchos colegios desarrollan actividades junto a centros de salud para que el alumnado adquiera conocimientos básicos de primeros auxilios. Además, España integra la red europea de Escuelas Promotoras de Salud, una iniciativa presente en colegios e institutos que incorpora en el currículo escolar programas destinados a la promoción de la salud, la seguridad y la prevención de accidentes.