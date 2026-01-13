España

Nunca debes dejar a un niño jugar con un globo: "Es el objeto que más muertes causa por atragantamiento"

Estos objetos son de los más peligrosos para los niños, pese a su apariencia infantil

Un niño juega con un
Un niño juega con un globo.

Aparecen en juegos, en fiestas, en grandes decoraciones, pero por muy relacionados con el mundo infantil que estén, los globos pueden ser un gran peligro para la salud de los niños. Estos pequeños objetos de látex protagonizan un gran número de atragantamientos, que en algunos casos acaban con un resultado mortal. “Los globos parecen inofensivos y están por todas partes alrededor de los niños, pero el globo es el objeto que más muertes causa por atragantamiento, el más letal”, ha asegurado la pediatra Mar López en sus redes sociales (@marlopez_pediatra).

Según la doctora especialista en el cuidado de niños, “si cae un trozo de globo en el aparato respiratorio produce una obstrucción completa. No puedes coger aire porque el globo está pensado precisamente para que no pase aire a su través”. Es por ello que López insiste en no dejar nunca “que los bebés o los niños se lleven los globos a la boca”, ni tampoco dejarles solos jugando con globos.

Es un riesgo que se comparte con otros objetos, resalta López, como monedas, pilas o canicas, pero también con alimentos poco apropiados para menores, como las uvas, caramelos duros, algunos frutos secos y las manzanas o las zanahorias, cuando no se dan debidamente cortadas. Todos ellos deben adaptarse para que los pequeños puedan utilizarlos de forma segura.

El peligro de los globos

Globos. (Pexels)
Globos.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) considera que los globos pueden ser peligrosos para los niños pues, si se aspiran, estos se adhieren y toman la forma de las vías respiratorias. Es un escenario bastante posible, especialmente cuando el menor intenta inflar el globo por sí mismo, y puede provocar una obstrucción completa de las vías respiratorias.

Inflarlos no es el único peligro. “Puede ocurrir que muerdan el globo una vez inflado y al asustarse por la rotura aspirar los fragmentos“, apuntan los expertos de la AEP. Es una advertencia que también se hace desde el Ministerio de Sanidad, que en su Guía de seguridad de productos infantiles recuerda que los globos son los objetos que más casos de muerte por asfixia provocan en los Estados Unidos. Por ello, recomiendan supervisar siempre el juego de los menores con globos y, en caso de que alguno explote, recoger los trozos rotos inmediatamente, para evitar que algún niño los coja y se los trague.

Qué hacer en caso de asfixia

Si un niño se atraganta con algún objeto peligroso, es frecuente que se lleve las manos al cuello, tenga tos o arcadas para intentar liberarse del cuerpo extraño y le sea imposible hablar. En esta situación, lo más importante es mantener la calma. “Normalmente, gracias a la tos originada por la aspiración, el niño consigue expulsar lo que provoca la obstrucción", apuntan desde la AEP, pero esto no siempre ocurre así.

Si el niño no consigue liberarse, pero mantiene la consciencia, debemos llamar a emergencias e intentar extraer, con cuidado, el objeto que le obstruye las vías respiratorias, pero solo si está accesible. Se puede intentar dar cinco golpes en la espalda, seguidos de 5 compresiones abdominales (maniobra de Heimlich). Si no resulta efectivo y el niño pierde la consciencia, se debe iniciar una maniobra RCP mientras se espera a la llegada de los servicios de emergencia.

