Su hijo casi muere por atragantamiento y ahora recoge firmas para que los colegios enseñen primeros auxilios: “Ocurre mucho más de lo que pensamos”

María Díaz reclama una formación anual en primeros auxilios en todas las etapas escolares. (Cedida a Infobae)

El pasado 2 de enero, María Díaz enfrentó el momento más angustioso de su vida. Su hijo de 6 años se atragantó con un trozo de carne mientras cenaba y dejó de respirar durante unos 30 segundos que se volvieron interminables. “Se ahogaba y no tosía”, recuerda. Afortunadamente, el niño logró recuperar la respiración, pero a ella el miedo no se le ha ido y lamenta no haber sabido responder de otra forma.

“Intenté, sin éxito, hacer la maniobra de Heimlich, así que decidí sacarle el alimento de la garganta con los dedos, dándole un tirón, pero esta es una acción que Cruz Roja desaconseja porque puede empujar el objeto hacia adentro”, cuenta a Infobae esta madre cordobesa aún conmocionada. “Aquella noche no pude dormir, entré en pánico, controlando el sueño de mi hijo a cada momento para asegurarme de que respiraba, y ahora sé que casi pierdo a mi hijo por no saber cómo actuar ante una emergencia”, añade.

Tras esta experiencia, María se dio cuenta de la importancia de tener conocimientos básicos en primeros auxilios, por lo que ahora reclama que todos los escolares reciban este tipo de formación en los centros educativos, desde infantil hasta bachillerato, para que nadie más tenga que vivir una situación similar. Con el fin de lograr apoyos, ha iniciado una campaña en Change.org para solicitar al Ministerio de Educación que incorpore una formación anual obligatoria en primeros auxilios y emergencias dentro del currículo escolar y, de momento, ya ha logrado más de 36.000 firmas.

Maniobra de Heimlich.

Los primeros auxilios no son contenido obligatorio

La propuesta busca que, cada curso, los alumnos reciban sesiones adaptadas a su edad y aprendan a responder en casos de emergencia, incorporando prácticas como la maniobra de Heimlich para desobstruir la vía aérea y la reanimación cardiopulmonar. Y es que frente a un episodio de asfixia, la rapidez en la intervención resulta clave, pues la ausencia de oxígeno durante cinco minutos puede provocar daños cerebrales permanentes, y tras diez minutos, la probabilidad de muerte cerebral es muy alta.

“Esta formación la deberían impartir una vez al año profesionales del sector sanitario o de Cruz Roja, porque así que los alumnos pueden recordar cómo tienen que actuar. Deberíamos tener más conciencia de que esto puede ocurrir en cualquier momento, sobre todo en los comedores escolares, donde puede haber 40 niños y niñas con dos monitores”, sostiene María.

Fuentes del Ministerio de Educación aclaran a este periódico que los primeros auxilios como tal no forman parte del contenido curricular obligatorio en España. Sin embargo, en muchas comunidades autónomas los docentes acceden a capacitación en esta materia en los centros de formación del profesorado y numerosos colegios organizan actividades con centros de salud para que el alumnado aprenda nociones básicas de primeros auxilios.

Estas mismas fuentes también explican que España forma parte de la red europea de Escuelas Promotoras de Salud, una iniciativa que opera en colegios e institutos e integra en el currículo escolar programas de promoción de la salud, seguridad y prevención de accidentes.

Imágenes del rescate de cinco menores de edad que se encontraban desorientados y con principios de hipotermia en el macizo de Peñalara (Madrid). La Guardia Civil los localizó y evacuó de la zona.

Tercera causa de muerte externa

La importancia de saber cómo actuar ante episodios cobra relevancia al observar las cifras: según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024, el ahogamiento, la sumersión y la sofocación por obstrucción de las vías respiratorias concentraron la tercera causa de muerte externa en España, con 3.654 fallecimientos, solo superadas por las caídas accidentales y los suicidios. Además, según recogen diferentes medios de comunicación, el pasado mes de enero cuatro personas fallecieron en el país por atragantamiento.

“Estos episodios ocurren mucho más de lo que pensamos. Es más, cuando conté a mi familia y amigos lo que le había pasado a mi hijo, casi todos habían pasado por algo similar: una persona atragantándose y otra sin saber reaccionar. Una amiga también me contó que salió gritando a la escalera de su comunidad porque su hija se estaba asfixiando y una vecina la salvó gracias a que supo reaccionar”, relata María. De ahí la importancia de “estar entrenados para actuar correctamente y con la velocidad necesaria es crucial”, concluye.