En plena clase de educación física, una alumna sufre un paro cardíaco y es reanimada por su profesora: utilizó el desfibrilador

En el patio de un colegio de Tocane-Saint-Apre (en Dordoña, Francia), una alumna de 13 años sufrió un paro cardíaco en plena clase de educación física el pasado miércoles, según el medio local Ici Périgord. Hacia el mediodía, la joven perdió el conocimiento, desplomándose durante la actividad escolar, provocando el pánico entre los presentes.

Entre todos menos uno, porque la profesora de deportes se puso rápidamente en movimiento. La docente, tras constatar el estado de emergencia, aplicó primeros auxilios de inmediato y empleó el desfibrilador disponible en el establecimiento para intentar reanimar a la adolescente. A los pocos minutos, los bomberos llegaron con otro dispositivo de desfibrilación, continuando maniobras de reanimación hasta lograr la estabilización suficiente para el traslado.

La estudiante fue evacuada en helicóptero hacia el CHU Pellegrin de Burdeos, donde continuó recibiendo atención especializada. Como medida complementaria, el centro educativo organizará un apoyo psicológico destinado a los compañeros de la alumna afectada, para hacer frente al impacto emocional de este suceso inesperado. Según las últimas informaciones sobre el caso, la niña se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Cómo actuar ante un infarto

En España, se producen cada año alrededor de 52.300 paradas cardíacas, de las cuales unas 30.000 resultan fatales, según cifras de la Fundación Española del Corazón. La respuesta rápida es determinante: la supervivencia fuera del hospital solo alcanza el 5%, aunque la probabilidad puede triplicarse si se aplica de inmediato la reanimación cardiopulmonar (RCP) y elevarse hasta el 30% en zonas con programas de desfibriladores, lo que implicaría aproximadamente 9.000 muertes menos al año.

Si la víctima simplemente experimenta mareo o pierde el conocimiento, es importante colocar a la persona en posición de seguridad y esperar la llegada de los sanitarios. Pero ante un paro cardíaco hay que actuar con urgencia: es imprescindible iniciar la RCP siguiendo la secuencia C-A-B: Compresiones, Vía Aérea, Respiración, una directriz establecida por la Asociación Americana del Corazón y que ha sentado la base en los primeros auxilios.

Las compresiones torácicas son el componente más importante de la RCP: la persona deberá permanecer recostada sobre una superficie firme, y el rescatador pondrá las manos en el centro del pecho, comprimiendo con el peso corporal entre 5 y 6 centímetros de profundidad, a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto, aconsejando recordar canciones como La Macarena para mantener el ritmo.

Pasadas 30 compresiones, el siguiente paso consta en abrir la vía aérea, inclinando suavemente la cabeza de la persona hacia atrás y levantando el mentón, garantizando así la entrada de aire si es preciso realizar ventilación de rescate. Consiste en dos insuflaciones de un segundo cada una, observando que el pecho se eleve; si no hay reacción, se repite el procedimiento.

Se debe persistir en la reanimación hasta que la víctima muestre signos de mejoría o arribe el personal médico. En presencia de un desfibrilador externo automático (DEA), es fundamental seguir las indicaciones del aparato y alternar las descargas con los ciclos de compresiones torácicas para aumentar las posibilidades de recuperación.