España

Fernando Grande-Marlaska, sobre la baliza V16: “No tiene justificación alguna cuestionar de forma engañosa esta herramienta”

El ministro del Interior defiende la obligatoriedad del dispositivo luminoso y asegura que desde enero se ha activado más de 2.300 veces al día en las carreteras españolas

Guardar
El ministro del Interior, Fernando
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso (Europa Press)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso la implantación obligatoria de la baliza luminosa V-16 como sustituta de los triángulos de señalización de emergencia y ha reivindicado sus “claros e importantes beneficios” frente a los “bulos y noticias engañosas” que, a su juicio, han circulado en los últimos meses sobre este dispositivo. Durante su comparecencia en la Comisión de Interior, solicitada por el Partido Popular para evaluar la aplicación de la medida, el ministro ha sostenido que la herramienta responde a criterios técnicos contrastados y ha asegurado que “no tiene justificación alguna cuestionar de forma engañosa una herramienta basada en criterios técnicos y de seguridad contrastados”.

La cita parlamentaria se ha producido además en un momento tenso para el ministro por la dimisión del exDAO tras la denuncia de agresión sexual presentada por una subordinada. En ese contexto, Marlaska ha centrado su intervención en la defensa técnica y política de un dispositivo que es obligatorio desde el pasado 1 de enero y que permite señalizar la detención de un vehículo sin que el conductor tenga que salir del coche.

El ministro ha explicado que desde la entrada en vigor de la baliza y hasta el pasado 15 de febrero se han registrado más de 100.000 activaciones en el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico, lo que equivale a una media superior a 2.300 al día. Estas cifras, ha señalado ante los diputados, evidencian la rápida implantación del sistema y su utilidad en situaciones de emergencia.

Marlaska ha definido la baliza como “un dispositivo de preseñalización avanzado, de uso sencillo, que minimiza riesgos y que incrementa la seguridad” y ha destacado que España ha sido “pionera” en la implantación de este sistema conectado, que ya está siendo estudiado por otros países europeos. “Una vez más, nuestro país se sitúa como referente en sus políticas de seguridad vial”, ha afirmado.

Críticas a PP y Vox

Una parte significativa de la comparecencia ha estado dedicada a responder a las críticas de la oposición. Marlaska ha denunciado la existencia de “bulos y noticias engañosas que han circulado en los últimos meses”, en muchas ocasiones, según ha sostenido, alentados por la derecha y la ultraderecha de forma “consciente y deliberada”.

El ministro ha recriminado al Partido Popular que esté sembrando dudas sobre el dispositivo y ha criticado el rechazo actual de Vox, recordando que hace poco más de medio año ambos grupos parlamentarios han valorado positivamente la implantación de estas balizas durante el debate de una proposición no de ley en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.

La diputada del PP Ana
La diputada del PP Ana Vázquez sostiene en el Congreso una baliza V16 en la sesión de control al Gobierno en el Congreso (Gabriel Luengas - Europa Press)

A su juicio, cuando “se introduce ruido informativo de forma irresponsable” los mensajes institucionales pueden distorsionarse o no llegar a sus destinatarios, en este caso los conductores. Por ello ha pedido a los grupos de la derecha que eviten difundir informaciones que no se ajusten a la realidad técnica del sistema.

El ministro ha insistido en aclarar algunos de los aspectos que han generado más controversia. Ha negado que las balizas geolocalicen de forma permanente o transmitan datos personales de los conductores y ha explicado que la conexión solo se produce cuando el dispositivo se activa, momento en el que se envía exclusivamente la ubicación del vehículo detenido con fines de seguridad. También ha rechazado que sea necesario instalar aplicaciones o registrar datos personales para su utilización.

Marlaska ha subrayado que la eficacia de las balizas está respaldada por estudios técnicos basados en ensayos realizados por laboratorios acreditados y ha señalado que tanto los dispositivos como las empresas fabricantes han estado sometidos a procesos de evaluación y revisión periódicos.

Marlaska reivindica el dispositivo

El titular de Interior ha defendido que la implantación de la baliza V16 responde a la necesidad de reducir la siniestralidad asociada a las averías y accidentes en carretera, especialmente los atropellos que se producen cuando los conductores abandonan sus vehículos para colocar los triángulos de señalización.

Según ha recordado, en 2025 han muerto 103 peatones en las carreteras españolas, un 10% del total de fallecidos en accidentes de tráfico, en muchos casos tras bajarse del vehículo. Entre 2018 y 2024, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Tráfico aportados por el ministro, han fallecido 159 personas atropelladas en estas circunstancias, lo que supone una media de 24 al año.

Con esas cifras, ha sostenido Marlaska, “era fundamental actuar cuanto antes y hacerlo con responsabilidad y con todas las garantías posibles para conseguir reducir esa inaceptable sangría que suponen los peatones fallecidos en carretera”. El ministro ha insistido en que la implantación del sistema no responde a decisiones improvisadas y ha subrayado que “no estamos hablando de decisiones aleatorias ni de medidas improvisadas”, sino de una política basada en el “rigor, trabajo y responsabilidad”.

El ministro ha recordado que desde 2014 distintos operadores de seguridad vial vienen advirtiendo del elevado riesgo de atropello al que se enfrentan los conductores en estas situaciones y que los servicios de auxilio en carretera han reclamado medidas específicas de protección para los operarios. Estas demandas han sido recogidas en el Real Decreto 159/2021, que ya ha apostado por la geolocalización como elemento clave para alertar al resto de conductores de la existencia de incidencias en la vía.

Marlaska ha señalado además que la colocación de triángulos de emergencia en autopistas y autovías ha estado completamente prohibida en países como Reino Unido, mientras que en Francia su uso ha sido discrecional desde 2008, y ha explicado que otros Estados están evaluando la implantación de sistemas similares debido a la peligrosidad de estos dispositivos en vías de alta capacidad.

El ministro ha defendido que la baliza presenta ventajas como una colocación más sencilla y segura, visibilidad a 360 grados y mayor alcance luminoso, además de la transmisión en tiempo real de la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0. También ha destacado que el dispositivo resulta especialmente adecuado para personas con movilidad reducida o con dificultades para abandonar el vehículo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que aunque la baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero, habrá un periodo "flexible" y "razonable" en el que no se multará al que no la lleve.

Marlaska ha asegurado que el Gobierno ha apostado por este sistema “desde el convencimiento de que ayudará a reducir este factor de mortalidad vial” y ha reiterado que la obligatoriedad de la baliza “no es ni sancionador ni recaudatorio: lo que nos mueve es una obligación tan importante como la de salvar vidas”.

Durante su comparecencia, el ministro ha realizado además un llamamiento “enérgico” a los grupos parlamentarios para que han aprobado “sin más retrasos” la proposición de ley destinada a reducir la tasa máxima de alcohol permitida al volante y ha pedido que se dejen atrás “las pugnas partidistas, enredos y excusas”.

Temas Relacionados

Baliza V16TráficoTráfico EspañaDGTMotorMotor EspañaCochesVehículosAutomóvilesFernando Grande-MarlaskaMinisterio del InteriorEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Desclasificación de los documentos del 23F, en directo: última hora de los archivos secretos y reacciones

El Gobierno autoriza la publicación comunicaciones y archivos hasta hoy secretos del golpe de Estado fallido de Tejero en 1981

Desclasificación de los documentos del

Resultados del Sorteo 4 de Super ONCE: ganadores y números premiados del 25 de febrero de 2026

Consulte aquí la combinación de las 17:00 horas y averigüe si la suerte estuvo de su lado

Resultados del Sorteo 4 de

Así se come en Fontané, el nuevo restaurante de los hermanos Roca: es la mejor apertura del año y sirve platos desde 18 €

Fontané es el restaurante con el que Joan, Josep y Jordi rinden tributo a la cocina de su madre, Montserrat Fontané, la matriarca de la familia

Así se come en Fontané,

Tejero denunció que su traslado a Ferrol fue “anticonstitucional” y exigió un cambio a la prisión militar de Alcalá de Henares: “El teniente se encuentra enfermo”

El escrito dirigido al ministro de Defensa afirmaba que la celda de Tejero estaba “llena de humedad” e incumplía las condiciones sanitarias

Tejero denunció que su traslado

La Audiencia Provincial de Madrid concede la nacionalidad española a un colombiano tras acreditar su origen sefardí y su vínculo con España

La sala considera válidos los certificados expedidos por la comunidad judía Shomer Yisrael, los informes genealógicos de la Academia Colombiana de Genealogía y las pruebas de colaboración cultural y económica con instituciones españolas

La Audiencia Provincial de Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desclasificación de los documentos del

Desclasificación de los documentos del 23F, en directo: última hora de los archivos secretos y reacciones

Tejero denunció que su traslado a Ferrol fue “anticonstitucional” y exigió un cambio a la prisión militar de Alcalá de Henares: “El teniente se encuentra enfermo”

La Audiencia Provincial de Madrid concede la nacionalidad española a un colombiano tras acreditar su origen sefardí y su vínculo con España

Detienen en Alemania al presunto asesino de Andriy Portnov, tiroteado frente a un colegio en Pozuelo (Madrid)

Un informe de 1981 revela que la Policía estudió asaltar el Congreso el 23-F en una operación que preveía “entre 80 y 110 muertos”

ECONOMÍA

El campo madrileño ‘toma’ Sol

El campo madrileño ‘toma’ Sol contra el tratado UE-Mercosur: “Los agricultores y ganaderos españoles somos los pagafantas del acuerdo”

Mercadona destina 1.000 millones de euros a subir los salarios y a mejorar la jornada laboral de sus trabajadores

España necesita albañiles: la construcción acelera la contratación en 2025 y suben los salarios por la escasez de mano de obra

Cancelaciones en el AVE Madrid-Málaga: Ouigo e Iryo suspenden los trenes hasta el 23 de marzo y Renfe anuncia modificaciones en los trayectos

Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080