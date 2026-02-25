Fernando Grande-Marlaska, sobre la baliza V16: “No tiene justificación alguna cuestionar de forma engañosa esta herramienta”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso (Europa Press)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso la implantación obligatoria de la baliza luminosa V-16 como sustituta de los triángulos de señalización de emergencia y ha reivindicado sus “claros e importantes beneficios” frente a los “bulos y noticias engañosas” que, a su juicio, han circulado en los últimos meses sobre este dispositivo. Durante su comparecencia en la Comisión de Interior, solicitada por el Partido Popular para evaluar la aplicación de la medida, el ministro ha sostenido que la herramienta responde a criterios técnicos contrastados y ha asegurado que “no tiene justificación alguna cuestionar de forma engañosa una herramienta basada en criterios técnicos y de seguridad contrastados”.

La cita parlamentaria se ha producido además en un momento tenso para el ministro por la dimisión del exDAO tras la denuncia de agresión sexual presentada por una subordinada. En ese contexto, Marlaska ha centrado su intervención en la defensa técnica y política de un dispositivo que es obligatorio desde el pasado 1 de enero y que permite señalizar la detención de un vehículo sin que el conductor tenga que salir del coche.

El ministro ha explicado que desde la entrada en vigor de la baliza y hasta el pasado 15 de febrero se han registrado más de 100.000 activaciones en el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico, lo que equivale a una media superior a 2.300 al día. Estas cifras, ha señalado ante los diputados, evidencian la rápida implantación del sistema y su utilidad en situaciones de emergencia.

Marlaska ha definido la baliza como “un dispositivo de preseñalización avanzado, de uso sencillo, que minimiza riesgos y que incrementa la seguridad” y ha destacado que España ha sido “pionera” en la implantación de este sistema conectado, que ya está siendo estudiado por otros países europeos. “Una vez más, nuestro país se sitúa como referente en sus políticas de seguridad vial”, ha afirmado.

Críticas a PP y Vox

Una parte significativa de la comparecencia ha estado dedicada a responder a las críticas de la oposición. Marlaska ha denunciado la existencia de “bulos y noticias engañosas que han circulado en los últimos meses”, en muchas ocasiones, según ha sostenido, alentados por la derecha y la ultraderecha de forma “consciente y deliberada”.

El ministro ha recriminado al Partido Popular que esté sembrando dudas sobre el dispositivo y ha criticado el rechazo actual de Vox, recordando que hace poco más de medio año ambos grupos parlamentarios han valorado positivamente la implantación de estas balizas durante el debate de una proposición no de ley en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.

La diputada del PP Ana Vázquez sostiene en el Congreso una baliza V16 en la sesión de control al Gobierno en el Congreso (Gabriel Luengas - Europa Press)

A su juicio, cuando “se introduce ruido informativo de forma irresponsable” los mensajes institucionales pueden distorsionarse o no llegar a sus destinatarios, en este caso los conductores. Por ello ha pedido a los grupos de la derecha que eviten difundir informaciones que no se ajusten a la realidad técnica del sistema.

El ministro ha insistido en aclarar algunos de los aspectos que han generado más controversia. Ha negado que las balizas geolocalicen de forma permanente o transmitan datos personales de los conductores y ha explicado que la conexión solo se produce cuando el dispositivo se activa, momento en el que se envía exclusivamente la ubicación del vehículo detenido con fines de seguridad. También ha rechazado que sea necesario instalar aplicaciones o registrar datos personales para su utilización.

Marlaska ha subrayado que la eficacia de las balizas está respaldada por estudios técnicos basados en ensayos realizados por laboratorios acreditados y ha señalado que tanto los dispositivos como las empresas fabricantes han estado sometidos a procesos de evaluación y revisión periódicos.

Marlaska reivindica el dispositivo

El titular de Interior ha defendido que la implantación de la baliza V16 responde a la necesidad de reducir la siniestralidad asociada a las averías y accidentes en carretera, especialmente los atropellos que se producen cuando los conductores abandonan sus vehículos para colocar los triángulos de señalización.

Según ha recordado, en 2025 han muerto 103 peatones en las carreteras españolas, un 10% del total de fallecidos en accidentes de tráfico, en muchos casos tras bajarse del vehículo. Entre 2018 y 2024, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Tráfico aportados por el ministro, han fallecido 159 personas atropelladas en estas circunstancias, lo que supone una media de 24 al año.

Con esas cifras, ha sostenido Marlaska, “era fundamental actuar cuanto antes y hacerlo con responsabilidad y con todas las garantías posibles para conseguir reducir esa inaceptable sangría que suponen los peatones fallecidos en carretera”. El ministro ha insistido en que la implantación del sistema no responde a decisiones improvisadas y ha subrayado que “no estamos hablando de decisiones aleatorias ni de medidas improvisadas”, sino de una política basada en el “rigor, trabajo y responsabilidad”.

El ministro ha recordado que desde 2014 distintos operadores de seguridad vial vienen advirtiendo del elevado riesgo de atropello al que se enfrentan los conductores en estas situaciones y que los servicios de auxilio en carretera han reclamado medidas específicas de protección para los operarios. Estas demandas han sido recogidas en el Real Decreto 159/2021, que ya ha apostado por la geolocalización como elemento clave para alertar al resto de conductores de la existencia de incidencias en la vía.

Marlaska ha señalado además que la colocación de triángulos de emergencia en autopistas y autovías ha estado completamente prohibida en países como Reino Unido, mientras que en Francia su uso ha sido discrecional desde 2008, y ha explicado que otros Estados están evaluando la implantación de sistemas similares debido a la peligrosidad de estos dispositivos en vías de alta capacidad.

El ministro ha defendido que la baliza presenta ventajas como una colocación más sencilla y segura, visibilidad a 360 grados y mayor alcance luminoso, además de la transmisión en tiempo real de la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0. También ha destacado que el dispositivo resulta especialmente adecuado para personas con movilidad reducida o con dificultades para abandonar el vehículo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que aunque la baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero, habrá un periodo "flexible" y "razonable" en el que no se multará al que no la lleve.

Marlaska ha asegurado que el Gobierno ha apostado por este sistema “desde el convencimiento de que ayudará a reducir este factor de mortalidad vial” y ha reiterado que la obligatoriedad de la baliza “no es ni sancionador ni recaudatorio: lo que nos mueve es una obligación tan importante como la de salvar vidas”.

Durante su comparecencia, el ministro ha realizado además un llamamiento “enérgico” a los grupos parlamentarios para que han aprobado “sin más retrasos” la proposición de ley destinada a reducir la tasa máxima de alcohol permitida al volante y ha pedido que se dejen atrás “las pugnas partidistas, enredos y excusas”.